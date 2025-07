CMF Watch 3 Pro jsou nové chytré hodinky za 2 499 Kč

Minulý rok jsme se dočkali hodinek CMF Watch Pro 2 (první dojmy) a dnes zde máme pokračování v podobě CMF Watch 3 Pro. Zachovávají si svůj unikátnější design a také nižší cenu.

„Watch 3 Pro jsme navrhli tak, aby byly ideálním výchozím bodem pro každého, kdo začíná svou cestu za zdravím a lepší kondicí,“ řekl Andrew Freshwater, vedoucí marketingu chytrých zařízení ve společnosti Nothing. „Ať už začínáte s běháním, budujete si lepší návyky, nebo jen chcete hodinky, jaké budou na vašem zápěstí skvěle vypadat, Watch 3 Pro přinášejí chytré a stylové řešení, které vám usnadní udržet se na správné cestě, aniž by to bylo příliš komplikované.“