Nové Vivo Y500 sází na odolnost IP69 a obří baterii, 5G však chybí

Zdroj: Vivo
Vivo se někdy vyžívá v pojmenovávání mobilů tak, že se musíte podívat do specifikací, abyste rozeznali jednotlivé modely. Už jsme zde totiž měli Vivo Y500, ale tentokrát přichází v LTE verzi se zcela odlišným designem.
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Pracant do nepohody?
Na oficiálních stránkách společnosti se používá jen název Vivo Y500, ale spíše bude muset být propagován jako Vivo Y500 4G, jelikož nemá podporu pro mobilní sítě páté generace. Uvnitř tepe procesor Unisoc T7300, který spadá do nižší střední třídy. Je o něco lepší než Helio G200 (2025), ale nedosahuje výbavy Snapdragonu 4 Gen 2 (2023).
Vivo Y500 ale má co nabídnout. Například AMOLED displej dosahuje až na 5000 nitů, má vyšší rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. To vše je navíc podpořeno baterií o kapacitě 8100 mAh s podporou 44W nabíjení. Nechybí stereo reproduktory a dokonce novinka dostala certifikace IP68 a IP69, takže odolá náročnějším podmínkám.
Kde ale ztrácí, je fotografická výbava. Na zadní straně je vedle 50MPx snímače jen 2MPx senzor pro dodatečné efekty. Přední má ale 32 MPx. Dalo by se říci, že Vivo Y500 je určen pro ty, co ocení kvalitní displej, výbornou výbavu, ale nepotrpí si na 5G a velký výkon. Cena základního modelu vychází v přepočtu přibližně na 7 600 Kč. Kdy se dostane do Evropy, zatím není jasné.
Specifikace
- displej: 6,83 palců, Q10+ AMOLED, rozlišení 2800 × 1260, 120 Hz, špičkový jas až 5000 nitů (local peak brightness), běžný maximální jas 2000 nitů (HBM), barevný gamut P3 (wide color gamut), hustota pixelů 449 PPI
- procesor: Unisoc T7300, 8 jader, 6 nm, takt 2 × 2,2 GHz + 6 × 2,0 GHz
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: 2 nano SIMs, Dual SIM Dual Standby (DSDS)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,8)
- 2 Mpx (f/2,4)
- přední: 32 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (f/1,8)
- IP68 + IP69
- stereo
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 4G LTE (pásma FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TD-LTE B38/B40/B41), Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5,4, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, OTG, USB-C (USB 2,0), 2G GSM (850/900/1800 MHz), 3G WCDMA (B1/B5/B8), bez podpory 5G a NFC
- rozměry a hmotnost: 163,73 × 76,18 × 8,19 mm, 210 gramů
- materiál zadního krytu: plastový kompozit
- baterie a nabíjení: 8100 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroj: gizmochina.com
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