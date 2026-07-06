Anketa: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)? PODCAST

• 6. 7. 2026#Podcast #Smartphony
Anketa: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Propojení mobilu a auta dnes již není problém, byť některé značky mají jiný systém, případně nabízejí nějakou alternativu. I tak mezi pomyslné standardy patří Android Auto a Apple CarPlay. Z naší ankety se dozvídáme, že skoro polovina používá bezdrátové propojení. Přes dvacet procent pak využívá spojení přes kabel a 13,2 % pak používá jen propojení přes Bluetooth.

  • Ano, bezdrátově: 45,9 %
  • Ano, přes kabel: 23,9 %
  • Ne, stačí mi běžné Bluetooth: 13,2 %
  • Ne, spoléhám na systém auta: 3,8 %
  • Nevyužívám / neřídím: 13,2 %

Nová anketa

VPN (virtuální privátní síť) v dnešní době nejen může ochránit mobilní telefon před bezpečnostními hrozbami, ale také se nabízí virtuální změna geografické polohy a případně i další funkce. Proto nás zajímá, jestli máte VPN na svém mobilu.

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

7 novinek Xiaomi: Od monstrózní baterie po robotický vysavač. Co se (ne)povedlo?

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim