💡ANKETA: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Propojení mobilu a auta dnes již není problém, byť některé značky mají jiný systém, případně nabízejí nějakou alternativu. I tak mezi pomyslné standardy patří Android Auto a Apple CarPlay. Z naší ankety se dozvídáme, že skoro polovina používá bezdrátové propojení. Přes dvacet procent pak využívá spojení přes kabel a 13,2 % pak používá jen propojení přes Bluetooth.
- Ano, bezdrátově: 45,9 %
- Ano, přes kabel: 23,9 %
- Ne, stačí mi běžné Bluetooth: 13,2 %
- Ne, spoléhám na systém auta: 3,8 %
- Nevyužívám / neřídím: 13,2 %
Nová anketa
VPN (virtuální privátní síť) v dnešní době nejen může ochránit mobilní telefon před bezpečnostními hrozbami, ale také se nabízí virtuální změna geografické polohy a případně i další funkce. Proto nás zajímá, jestli máte VPN na svém mobilu.
Dřívější ankety
- Anketa: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?
- Anketa: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?
- Anketa: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?
- Anketa: Používáte v autě propojení telefonu přes Android Auto nebo Apple CarPlay?
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