Anketa: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

• 22. 6. 2026#Smartphony
Anketa: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnes se nabízí funkce na úpravu fotek snad v každé aplikaci zaměřené na komunitu a kromě toho i aplikace na focení disponují funkcemi pro přidávání efektů nebo nějakou úpravu. Proto nás zajímalo, jak by sami upravujete fotky. AI možnosti nejsou tak moc v kurzu, jak by se mohlo zdát. Sice se jedná o populárnější možnost než běžné filtry na jedno kliknutí, ale většina uživatelů je neupravuje vůbec. Přibližně třetina volí tradiční způsoby, jako je úprava jasu, barev, dynamiky a podobně.

  • Používám generativní AI: 7,0 %
  • Využívám jen běžné nástroje: 32,5 %
  • Používám hotové filtry na jedno kliknutí: 3,5 %
  • Fotky neupravuji vůbec: 57,0 %

Nová anketa

Doba notifikačních diod je dávno pryč, byť některé mobily je mají, a to i na steroidech. Místo toho někteří výrobci přidávají funkce Always-On Display, tedy stále zapnutý displej, kde se v úsporném režimu zobrazují například hodiny a notifikace. Proto nás zajímá, jestli AoD využíváte.

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

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    Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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