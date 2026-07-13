💡ANKETA: Kolik jste ochotni utratit za nový smartphone?

Zdroj: DALL·E
Minule jsme se ptali, jestli používáte na svém smartphonu VPN (virtuální privátní síť). Přibližně třetina uživatelů ji vůbec nepoužívá, ale nadpoloviční většina ji využívá stále nebo aspoň částečně. Na stejné úrovni jsou ti, co ji plánují používat a ti, co nevím k čemu je.
- Ano, trvale zapnutá: 23,1 %
- Používám jen občas: 28,7 %
- Ne, ale plánuji ji používat: 7,2 %
- Ne, nepoužívám: 33,8 %
- Nevím, k čemu to je: 7,2 %
Nová anketa
Přichází doba zdražování nejen mobilů, jelikož ceny operačních pamětí a úložišť začínají růst kvůli vysoké poptávce ze strany firem budující AI služby. Proto nás zajímá, v jaké kategorii budete vybírat svůj nový mobil.
Dřívější ankety
- Anketa: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?
- Anketa: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?
- Anketa: Používáte v autě propojení telefonu přes Android Auto nebo Apple CarPlay?
- Anketa: Používáte na svém telefonu VPN (virtuální privátní síť)?
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