Anketa: Kolik jste ochotni utratit za nový smartphone?

• 13. 7. 2026#Smartphony
Anketa: Kolik jste ochotni utratit za nový smartphone?

Zdroj: DALL·E

Minule jsme se ptali, jestli používáte na svém smartphonu VPN (virtuální privátní síť). Přibližně třetina uživatelů ji vůbec nepoužívá, ale nadpoloviční většina ji využívá stále nebo aspoň částečně. Na stejné úrovni jsou ti, co ji plánují používat a ti, co nevím k čemu je.

  • Ano, trvale zapnutá: 23,1 %
  • Používám jen občas: 28,7 %
  • Ne, ale plánuji ji používat: 7,2 %
  • Ne, nepoužívám: 33,8 %
  • Nevím, k čemu to je: 7,2 %

Nová anketa

Přichází doba zdražování nejen mobilů, jelikož ceny operačních pamětí a úložišť začínají růst kvůli vysoké poptávce ze strany firem budující AI služby. Proto nás zajímá, v jaké kategorii budete vybírat svůj nový mobil.

💡ANKETA: Kolik jste ochotni utratit za nový smartphone?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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