Telefon s projektorem. To je novinka se zvláštním názvem 8849 TANK 5

Společnost 8849, kterou můžete znát pod původním názvem Unihertz, se rozhodla posunout laťku odolných telefonů opět o krok výše. Po tabletu 8849 TANK Pad Ultra s projektorem přichází s novým smartphonem 8849 TANK 5, který aspiruje na titul ultimátní vlajkové lodi v segmentu odolných zařízení.
Světové prvenství: 2K projektor v těle telefonu
TANK 5 je prvním telefonem na světě s vestavěným laserovým 2K projektorem. Starší modely i konkurence nabízely maximálně Full HD rozlišení. Projektor disponuje rozlišením 2048 × 1080 pixelů a svítivostí 220 lumenů. Podle výrobce je tak dobře použitelný nejen v absolutní tmě, ale také ve vnitřních prostorách za denního světla nebo ve venkovním stínu. Reálně vždy však bude potřeba nějaké stínění. Automatické laserové ostření funguje na vzdálenost od 0,5 do 4 metrů a korekce lichoběžníkového zkreslení (±45°) zajišťuje rovný obraz i při šikmém promítání. Na jedno nabití si díky masivní baterii užijete až 5 hodin provozu v normálním režimu, případně 6 hodin v režimu nočním.
Silný výkon i displej na přímé slunce
8849 TANK 5 je poháněn procesorem MediaTek Dimensity 9400e, vyrobeným 4nm procesem. Osmijádrový čip s jádry Cortex-X4 a grafickým akcelerátorem Immortalis-G720 MC12 by si měl poradit s nejnáročnějšími hrami i střihem videa ve 4K rozlišení. Výkon doplňuje 18 GB operační paměti LPDDR5X a rychlé 512GB interní úložiště standardu UFS 4.0, které lze pomocí paměťové karty rozšířit o další 2 TB. Zařízení běží na operačním systému Android 16 a výrobce slibuje pět let bezpečnostních aktualizací, což je v tomto segmentu velmi vítaná zpráva.
Displej má 6,73palcový AMOLED panel s jemným rozlišením 1440 × 3200 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 3000 nitů. Díky tomu by měla být čitelnost i na přímém ostrém slunci dobrá.
Fotoaparát s nočním viděním a obří baterie
Fotografická výbava sází na trojici 50Mpx snímačů na zadní straně. Hlavní fotoaparát využívá velký senzor Samsung S5KGN1SP pro kvalitní snímky za zhoršených světelných podmínek. Doplňuje jej 50Mpx teleobjektiv s až 20násobným přiblížením a speciální 50Mpx kamera pro noční vidění se čtyřmi infračervenými diodami, která vykreslí prostor až do vzdálenosti 15 metrů. Přední kamera má 32 MPx.
Výdrž telefonu je díky obří baterii s kapacitou 17 600 mAh excelentní. Smartphone zvládne až 65 hodin nepřetržitého hovoru. K dispozici je 120W rychlé nabíjení, které dokáže masivní baterii nabít na 100 % za 90 minut. Nechybí ani funkce reverzního kabelového nabíjení, kdy USB-C 3.1 portem můžete napájet jiná zařízení výkonem až 25 W.
Konektivita a kempingová výbava
Z hlediska konektivity a doplňkové výbavy TANK 5 nekompromisně podporuje eSIM pro snadnou správu operátorů, duální GPS (L1+L5) pro přesné určení polohy, moderní Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Uživatelé uvítají také boční čtečku otisků prstů, NFC pro bezkontaktní platby, infraport pro ovládání domácí elektroniky nebo integrovanou kempingovou svítilnu se svítivostí 1200 lumenů, která disponuje i červenomodrým výstražným režimem. Konstrukce samozřejmě splňuje přísné standardy odolnosti IP68 a IP69K, takže odolá vodě, prachu i tvrdým nárazům.
Daň za extrémní parametry
Extrémní výbava si však vybrala svou daň na fyzických parametrech. S hmotností 715 gramů a rozměry 177,1 × 87 × 33,8 mm 8849 TANK 5 rozhodně není telefonem pro běžné každodenní nošení v kapse kalhot. Jedná se o robustní nástroj pro profesionály a outdoorové nadšence, kteří naplno využijí každou z jeho specifických funkcí. Novinka je aktuálně v předobjednávkách za cenu necelých 20 000 Kč, přičemž posílání je plánováno na 10. července. Pro ty, kteří hledají maximální odolnost, nekompromisní výdrž a integrovaný projektor, představuje TANK 5 zajímavou volbu.
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