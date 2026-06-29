💡ANKETA: Používáte v autě propojení telefonu přes Android Auto nebo Apple CarPlay?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minule jsme se ptali, jestli používáte Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace) na svém mobilním telefonu. Třetina ji nemá zapnutou kvůli spotřebě a naopak třetina ji má stále zapnutou. Přibližně na stejno jsou pak ti, co ji mají zapnutou jen v určitý čas a co jim nevyhovuje. Jen menší procento má mobil bez této funkce.
- Ano, je zapnutá trvale: 28,4 %
- Ano, ale je zapnutá v určitý čas: 16,8 %
- Nepoužívám kvůli spotřebě: 31,2 %
- Ne, nevyhovuje mi: 17,6 %
- Můj mobil ji nepodporuje: 6,0 %
Nová anketa
Dnešní auta jde dovybavit o mnoho aplikací skrze Android Auto nebo Apple CarPlay, ale pak jsou tu i taková, co mají vlastní systém a ekosystém. Proto nás zajímá, co vlastně používáte.
Dřívější ankety
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- Anketa: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?
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