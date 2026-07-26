Základní tablet Moto Pad 70 poznáme už 8. srpna

Moto Pad 70 | Zdroj: Gizmochina
Společnost Motorola dokončuje další tablet, a to jen pár týdnů od uvedení modelu Moto Pad 70 Pro. Tentokrát na řadě je jeho základní varianta, kterou do oficiálního prodeje vypustí pod názvem Moto Pad 70. Výrobce stihl spustit produktovou stránku a odhalená výbava předem připravuje vážné zájemce na pár zásadních kompromisů.
Rozumná volba
Moto Pad 70 do přední části pravděpodobně dostane 12,1palcový displej s vysokým 2,5K rozlišením a maximálním jasem 800 nitů. Do samotného nitra si cestu najde čipová sada Dimensity 6400 od MediaTeku, která mimo jiné přinese podporu datových přenosů přes 5G síť.
Z proporcí konstrukce by mohla hlavně zaujmout tloušťka 6,29 mm nebo hmotnost 530 gramů. Poměrně nadstandardní výdrž zajistí článek baterie s kapacitou 10 200 mAh, kde bude čekat technologie rychlého 68W nabíjení. Operační systém Android 16 má získat dvě hlavní aktualizace a bezpečnostní aktualizace až do roku 2030.
Výbavu zatím uzavírá čtveřice stereo reproduktorů s technologií Dolby Atmos a stylus Moto Pen v prodejním balení. Tento tablet zároveň vyjde ve speciální edici Groove, u které bude kompletně přepracovaný audio systém. Zadní část zařízení nabídne praktický stojánek a především celkem devět reproduktorů (čtyři výškové, tři basové, dva pasivní zářiče) s laděním zvuku od JBL.
Zároveň se hodí zmínit podpora Hi-Res Audio, certifikace Dolby Atmos nebo akustická komora o velikosti 43 cm³. Maximální výkon má činit nadstandardních 48 W. Verze Groove údajně vyjde již za pár dnů, kdežto Moto Pad 70 poznáme 8. srpna.
Zdroje: flipkart.com, flipkart.com, gizmochina.com, gizmochina.com
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