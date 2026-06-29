Samsung Galaxy M47 oficiálně: Velká baterie a dlouhá softwarová podpora v hlavní roli

Zdroj: Samsung
V našich končinách se Samsung snaží propagovat zejména série mobilů Galaxy A a Galaxy S. Sem tam se u nás objeví i nějaký zástupce Galaxy M, která se dá popsat jako trochu slabší než A série. Podobností bývá ale celkem dost. Nyní jsme se dočkali představení Samsung Galaxy M47.
Střední třída
Samsung Galaxy M47 se snaží hrát zejména na poměr ceny a výkonu, ale jde vidět, že více záleželo na snížení ceny. Novinka má 6,7palcový displej typu AMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3 z roku 2024, což je tedy škoda. Sice má dostatek výkonu i na dnešní dobu, jen to nevypadá nejlíp, když existuje Gen 4.
Fotografická výbava čítá na zadní straně tři senzory s hodnotami 50+8+2 MPx, což není nic extra, ale aspoň ten hlavní má navíc optickou stabilizaci obrazu. Samsung Galaxy M47 nechybí stereo reproduktory a dokonce je zde baterie o kapacitě 6000 mAh, což mnohdy není ani u top modelů této značky.
Samsung uvádí, že tento model dostane 6 let aktualizací, tedy i těch plnohodnotných. Měl by tak získat i Android 21. Samsung Galaxy M47 má nastavenou cenu v přepočtu na 5 200 Kč. Zatím není jasné, kdy se dostane do Evropy.
Specifikace Samsung Galaxy M47
- displej: 6,7 palců (1080×2340 pixelů) FHD+ Infinity-O Super AMOLED, 120Hz obnovovací frekvence, jas až 800 nitů (HBM) / 1400 nitů (špičkový), ochrana Corning Gorilla Glass Victus+
- procesor: osmijádrový Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4nm 5G SoC (4×2,4 GHz Cortex-A78 & 4×1,8 GHz Cortex-A55), Adreno 710 GPU
- RAM: 6/8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1, rozšiřitelné až o 2 TB pomocí microSD karty
- Operační systém: Android 16 s Samsung One UI 8.5
- Dual SIM: hybridní (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, clona f/1,8, OIS, LED blesk)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, clona f/2,2)
- 2 Mpx (makro senzor, clona f/2,4)
- přední: 12 Mpx (clona f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, clona f/1,8, OIS, LED blesk)
- čtečka otisků prstů na boku
- stereo reproduktory, USB Type-C audio
- Konektivita: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, 4G LTE, Wi-Fi 802,11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5,3, GPS + GLONASS, NFC, USB-C
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, podpora 45W rychlého nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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