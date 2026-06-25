Nothing Phone (4b) oficiálně potvrzen: První pohled na vzhled a datum představení

Zdroj: Nothing
Společnost Nothing nastínila novou sérii mobilů v rámci svého portfolia a dnes jsme se dočkali nejen představení názvu Nothing Phone (4b), ale také firma poskytla vzhled nového mobilu.
Nothing Phone (4b)
Nový mobil tedy bude navazovat na aktuální sérii „(a)“, která obsahuje mobily Nothing Phone (4a) (recenze) a Nothing Phone (4a) Pro (recenze). Jak je vidět, mobil bude mít nakonec dva zadní snímače, pravděpodobně bude sekundární pro ultra širokoúhlé focení. Dominantním prvkem bude Glyph Bar, který se prvně objevil u Nothing Phone (4a).
K představení nového mobilu dojde 7. července ve 12:30 našeho času. Musíme si tedy počkat na další detaily, ale možná společnost ještě před uvedením doplní třeba některé specifikace nebo vlastnosti.
Čeho si ale všímáme, je designový prvek v dolním zadním levém rohu. Ten nám spíš připomíná designový směr CMF mobilů, tedy subznačky Nothing. U ní došlo na oznámení, že letos bude představen nový mobil. Možná tak došlo k rozhodnutí, že co mělo být představeno jako CMF s nízkou cenou, tak nakonec bude zařazeno do této série pod označením Nothing Phone (4b), ale je to jen náš odhad.
Zdroj: tisková zpráva
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