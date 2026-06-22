Český trh hlásí přírůstky v kategorii odolných smartphonů: Novinky v obchodech #26

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
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Lagenio Panther 1
Dnes začínáme levnější odolnější novinkou, která sice láká na certifikace, ale chybí ji například LTE. Chlubí se ale programovatelným tlačítkem navíc a svítilnou.HEUREKALagenio Panther 1...Cena od 5 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Lagenio Panther 1
- displej: 6,7 palců, HD+ Incell, 120 Hz, poměr obrazovky k tělu 85 %, Corning® Gorilla® Glass 5
- procesor: T7250 Octa-Core, až 1,8 GHz
- RAM: 4 GB (+ 8 GB virtuální)
- úložiště: 128 GB (podpora microSD až 1 TB)
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (3-in-1 slot včetně microSD)
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx
- přední: 8 Mpx
- IP68 / IP69K, MIL-STD-810H (voděodolnost do 1,5 m na 30 minut, plně prachotěsný IP6X, odolnost proti pádu do 1,5 m na beton)
- boční čtečka otisků prstů, Face Unlock, PIN
- Konektivita: 4G LTE (více než 20 globálních pásem), Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB-C s OTG
- rozměry a hmotnost: 175 x 83 x 10,8 mm, 266 gramů (barvy: Black, White)
- baterie a nabíjení: 5150 mAh, 18W rychlé nabíjení
Doogee V Max 2 Titanium
Další novinka už zapadá do nejvyšší kategorie odolných smartphonů. Zde je jož pořádná baterie, 5G, sekundární displej na zádech a také LED sestava s 1000 lumeny jakožto náhrada za kempingovou lampu.HEUREKADoogee V Max 2 TitaniumCena od 13 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Doogee V Max 2 Titanium
- displej: 6,78 palců, IPS, 2460 x 1080 px (396 PPI), 120 Hz, 550 nitů, Corning Gorilla Glass 5 + 1,05 palců zadní displej
- procesor: 8jádrový MediaTek Dimensity 8300, Mali-G615 MC6 GPU
- RAM: 16 GB (+ 32 GB virtuální) LPDDR5X
- úložiště: 512 GB UFS 4.1 (podpora paměťových karet až 2 TB)
- Operační systém: Android 16 (plně v českém jazyce)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HP2, f/1.8)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2.2)
- 64 Mpx (noční vidění, OmniVision OV64B, f/1.8)
- přední: 32 Mpx (Samsung S5KGD1, f/2.25)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HP2, f/1.8)
- IP68 / IP69 / MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů, detekce obličeje
- duální stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE (české LTE), VoLTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6E (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB-C s OTG
- rozměry a hmotnost: 184,9 x 84,6 x 29,4 mm, 635 gramů (polykarbonát, guma, hliníkový rámeček)
- baterie a nabíjení: 22000 mAh, 120W rychlé nabíjení, 33W reverzní nabíjení (výdrž 3 – 10 dní)
DOOGEE V Max Plus
I další novinka od Doogeee se chlubí pořádnou baterií a programovatelným tlačítkem. Zde ale již není sekundární displej či kempingová lampa. Cena se dostala pod devět tisíc.HEUREKADOOGEE V Max Plus...Cena od 8 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace DOOGEE V Max Plus
- displej: 6,58 palců, IPS, 2408 x 1080 px (401 PPI), 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5
- procesor: 8jádrový Dimensity 7050 (2,6 GHz), ARM Mali-G68 MC4 GPU
- RAM: 16 GB (+ až 20 GB virtuální)
- úložiště: 512 GB (podpora paměťových karet až 2 TB)
- Operační systém: Android 14 (v kompletním českém jazyce)
- Dual SIM: Ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung S5KHP3SP, f/1.95, PDAF, 4K video)
- 8 Mpx (makro)
- 20 Mpx (noční vidění / infra kamera, Sony)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung S5KHP3SP, f/1.95, PDAF, 4K video)
- IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů, detekce obličeje (FaceID)
- Audio: Hi-Res audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE (české 4G LTE), 3G, 2G, Wi-Fi 6 (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.2, dvoupásmová GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB-C s OTG
- rozměry a hmotnost: 178,5 x 83,1 x 26,3 mm, 560 gramů (plast, guma, hliníkový rámeček)
- baterie a nabíjení: 22 000 mAh, 33W rychlé nabíjení, reverzní nabíjení (výdrž 5 – 20 dní)
IIIF150 B2 Ultra 2026
Poslední novinka na našem trhu se jmenuje IIIF150 B2 Ultra 2026 a nabízí baterii s kapacitou 15 000 mAh a pořádnou svítilnu na zadní straně. Chybí zde ale podpora pro 5G.HEUREKAIIIF150 B2 Ultra 2026Cena od 7 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace IIIF150 B2 Ultra 2026
- displej: 6,8 palců, FHD+, 2460×1080 px, 120 Hz
- procesor: Mediatek Helio G100
- RAM: 8 GB (+ 24 GB rozšiřitelná RAM)
- úložiště: 256 GB (podpora paměťových karet TF)
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Ano (Nano + Nano/TF, 2 SIM karty)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 2 zadní kamery)
- 64 Mpx
- přední: 32 Mpx (1 přední fotoaparát)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 2 zadní kamery)
- IP68 / IP69K
- čtečka otisků prstů
- Konektivita: LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Beidou, AGPS, NFC, USB-C (Typ C) s OTG
- rozměry a hmotnost:? x ? x ? mm; 449 gramů
- baterie a nabíjení: 15 000 mAh, 65W rychlé nabíjení
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