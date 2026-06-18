Podcast: Apple AI v Česku nebude?! Vše o válce mezi Applem a EU

Je to oficiální – Apple nás kvůli digitálním regulacím zařadil na stejnou černou listinu jako Čínu a novou AI nám nedá. Co všechno tím ztrácíme a jaké detaily Apple naopak konečně opravil v iOS a macOS? Od znovuzrozeného „Liquid Glass“ designu, přes delší podporu starších iPhonů až po změny v CarPlay. Shrnutí toho nejlepšího i nejkontroverznějšího z WWDC je tu!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
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Předchozí díly
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