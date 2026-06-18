Podcast: Apple AI v Česku nebude?! Vše o válce mezi Applem a EU PODCAST

• 18. 6. 2026#macOS
Podcast: Apple AI v Česku nebude?! Vše o válce mezi Applem a EU

Je to oficiální – Apple nás kvůli digitálním regulacím zařadil na stejnou černou listinu jako Čínu a novou AI nám nedá. Co všechno tím ztrácíme a jaké detaily Apple naopak konečně opravil v iOS a macOS? Od znovuzrozeného „Liquid Glass“ designu, přes delší podporu starších iPhonů až po změny v CarPlay. Shrnutí toho nejlepšího i nejkontroverznějšího z WWDC je tu!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Konec podvodných hovorů? Google má řešení! + Jak ušetřit na novém mobilu

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim