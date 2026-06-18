Chytrá cesta k Apple ekosystému: Jak získat iPhony, iPady či Macy až o 84 %

Pořízení nového hardwaru od společnosti Apple představuje pro rozpočet často významný zásah. Ekosystém postavený na vysoké spolehlivosti a dlouhodobé softwarové podpoře však dává druhou šanci starším či zánovním modelům. Specializovaný e-shop JabkoLevné.cz se zaměřuje na prodej prověřené Apple techniky, u které cenový rozdíl oproti původním částkám za nové kusy dosahuje v mnoha případech desítek procent. Nejedná se přitom o klasické výprodejové slevy, nýbrž o přirozený pokles hodnoty plně funkčních zařízení.
Prověřená kvalita napříč kategoriemi
Nabídka pokrývá široké spektrum produktové řady Apple, přičemž každé zařízení prochází kontrolou stavu. V nabídce se nacházejí jak iPhony, tak iPady či desktopové a přenosné počítače Mac. Jednotlivé položky jsou transparentně kategorizovány podle vizuálního opotřebení, což zákazníkům umožňuje zvolit optimální poměr mezi estetickým stavem a pořizovací cenou.
Technické specifikace vybraných modelů v nabídce:
- Smartphony iPhone
- iPhone 11 128GB (Stav A, Bílá) – pokles ceny o 76 %
- iPhone 11 128GB (Stav A, Černá) – pokles ceny o 76 %
- iPhone 11 Pro 256GB (Stav A-, Vesmírně šedá) – pokles ceny o 82 %
- iPhone 11 Pro Max 512GB (Stav A-, Stříbrná) – pokles ceny o 84 %
- iPhone 14 128GB (Stav A, Bílá) – pokles ceny o 66 %
- iPhone 14 128GB (Stav A, Temně inkoustová) – pokles ceny o 66 %
- iPhone 15 Pro 128GB (Stav A, Modrý titan) – pokles ceny o 48 %
- Tablety iPad
- iPad 7. gen 10,2″ 128GB Wi-Fi 2019 (Stav A, Stříbrná) – pokles ceny o 54 %
- iPad 8. gen 10,2″ 128GB Wi-Fi 2020 (Stav A-, Stříbrná) – pokles ceny o 64 %
- iPad 8. gen 10,2″ 128GB Wi-Fi 2020 (Stav A, Stříbrná) – pokles ceny o 60 %
- iPad 9. gen 10,2″ 64GB Wi-Fi + Cellular 2021 (Stav A-, Stříbrná) – pokles ceny o 57 %
- iPad 11. gen 11″ 128GB Wi-Fi 2025 (Zánovní, Růžová) – pokles ceny o 29 %
- Počítače a monitory Mac
- Apple Thunderbolt Display 27″ (Stav C, Stříbrná) – pokles ceny o 77 %
- iMac 21,5″ 2017 i7 / 16GB / 256GB (Stav A, Stříbrná) – pokles ceny o 76 %
- iMac 21,5″ 2019 i3 / 8GB / 1TB (Stav A, Stříbrná) – pokles ceny o 68 %
- Mac Mini 2023 M2 Pro / 16GB / 512GB SSD (Stav A) – pokles ceny o 36 %
- MacBook Air 13″ 2020 i3 / 8GB / 256GB (Stav A-, Vesmírně šedá) – pokles ceny o 68 %
- MacBook Air 13″ 2020 M1 / 8GB / 128GB (Stav A/B, Vesmírně šedá) – pokles ceny o 65 %
- MacBook Air 15″ 2023 M2 / 8GB / 256GB (Stav A, Temně inkoustová) – pokles ceny o 47 %
- MacBook Air 13″ 2024 M3 / 16GB / 512GB (Zánovní, Temně inkoustová) – pokles ceny o 34 %
Udržitelnost a ekonomická efektivita
Nákup z druhé ruky představuje nejen finanční úsporu, ale také ekologičtější přístup k elektronice. Prodloužením životního cyklu již vyrobených zařízení se snižuje množství elektroodpadu i uhlíková stopa spojená s produkcí nových modelů. Vzhledem k dlouhodobé optimalizaci operačních systémů iOS a macOS zůstávají i starší generace procesorů plně dostačující pro běžnou kancelářskou práci, studium i konzumaci multimediálního obsahu.
Kompletní nabídku ověřené techniky lze nalézt na stránkách JabkoLevne.cz. Při dokončení objednávky je navíc možné uplatnit exkluzivní slevový kód sleva300, který koncovou cenu poníží o dalších 300 Kč.
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