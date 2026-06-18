OnePlus Pad 3 Pro míří mezi obry: 13,2 palců a výkon Snapdragonu 8 Gen 5

• 18. 6. 2026#Android #Smartphony
OnePlus Pad 3 Pro míří mezi obry: 13,2 palců a výkon Snapdragonu 8 Gen 5

Zdroj: OnePlus

OnePlus Pad 3 byl představen v červnu minulého roku a v květnu tohoto roku firma uvedla OnePlus Pad 4. Asi byste čekali, že další tablet ponese číslo čtyři, ale nikoliv. Dnešní novinka je OnePlus Pad 3 Pro.

Monstrum

OnePlus Pad 3 Pro rozhodně není malý tablet, jelikož displej má úhlopříčku 13,2 palců, což jej řadí mezi ty největší. Současně má tablet baterii o kapacitě 13 380 mAh s podporou 67W nabíjení. Novinka tedy cílí na ty, co chtějí jednoduše větší zařízení. Ve spojení s klávesnicí, která je k dostání, se může jednat o takový pokus o nahrazení notebooku.

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Zdroj: OnePlus

O výkon se zde stará Snapdragon 8 Gen 5, takže se dá tato novinka zařadit do vyšší střední třídy, možná i mezi top modely. Nešetřilo se ani u operační paměti a nejvyšší verze má rovnou 16 GB. Fotografická výbava je zde spíše základní a nic od ní nečekejte. OnePlus Pad 3 Pro se ale může pochlubit osmi reproduktory. V případě konektivity se šlo nejvýš a je zde WiFi 7.

OnePlus Pad 3 Pro se zatím bude nabízet jen ve WiFi variantě. Základní varianta má nastavenou cenu po přepočtu přibližně na 13 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostane do Evropy, není zatím jasné.

Specifikace OnePlus Pad 3 Pro

  • displej: 13,2 palců, LCD, 144 Hz (adaptivní 30/48/50/60/90/120/144 Hz), 3392 x 2400 pixelů, poměr stran 7:5, jas až 1000 nitů (typický 700 nitů), 315 PPI, poměr displeje k tělu 89,4 %, DeltaE≈0,7
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (až 4,608 GHz), Adreno 840 GPU (1200 MHz)
  • RAM: 12/16 LPDDR5X (4800 MHz / 5350 MHz)
  • úložiště: 256/512 UFS 4.1
  • Operační systém: ColorOS 16
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (podpora videa až 4K při 30 fps)
    • přední: 8 Mpx
  • odemykání obličejem (čtečka otisků prstů chybí)
  • 8 reproduktorů, 2 mikrofony
  • Konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth (podpora SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0), USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 289,71 x 209,76 x 5,94 mm, 672 gramů
  • baterie a nabíjení: 13380 mAh, 67W rychlé nabíjení (podpora 67W UFCS a SuperVOOC)

Zdroj: gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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