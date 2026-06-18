OnePlus Pad 3 Pro míří mezi obry: 13,2 palců a výkon Snapdragonu 8 Gen 5

Zdroj: OnePlus
OnePlus Pad 3 byl představen v červnu minulého roku a v květnu tohoto roku firma uvedla OnePlus Pad 4. Asi byste čekali, že další tablet ponese číslo čtyři, ale nikoliv. Dnešní novinka je OnePlus Pad 3 Pro.
Monstrum
OnePlus Pad 3 Pro rozhodně není malý tablet, jelikož displej má úhlopříčku 13,2 palců, což jej řadí mezi ty největší. Současně má tablet baterii o kapacitě 13 380 mAh s podporou 67W nabíjení. Novinka tedy cílí na ty, co chtějí jednoduše větší zařízení. Ve spojení s klávesnicí, která je k dostání, se může jednat o takový pokus o nahrazení notebooku.
O výkon se zde stará Snapdragon 8 Gen 5, takže se dá tato novinka zařadit do vyšší střední třídy, možná i mezi top modely. Nešetřilo se ani u operační paměti a nejvyšší verze má rovnou 16 GB. Fotografická výbava je zde spíše základní a nic od ní nečekejte. OnePlus Pad 3 Pro se ale může pochlubit osmi reproduktory. V případě konektivity se šlo nejvýš a je zde WiFi 7.
OnePlus Pad 3 Pro se zatím bude nabízet jen ve WiFi variantě. Základní varianta má nastavenou cenu po přepočtu přibližně na 13 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostane do Evropy, není zatím jasné.
Specifikace OnePlus Pad 3 Pro
- displej: 13,2 palců, LCD, 144 Hz (adaptivní 30/48/50/60/90/120/144 Hz), 3392 x 2400 pixelů, poměr stran 7:5, jas až 1000 nitů (typický 700 nitů), 315 PPI, poměr displeje k tělu 89,4 %, DeltaE≈0,7
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (až 4,608 GHz), Adreno 840 GPU (1200 MHz)
- RAM: 12/16 LPDDR5X (4800 MHz / 5350 MHz)
- úložiště: 256/512 UFS 4.1
- Operační systém: ColorOS 16
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (podpora videa až 4K při 30 fps)
- přední: 8 Mpx
- odemykání obličejem (čtečka otisků prstů chybí)
- 8 reproduktorů, 2 mikrofony
- Konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth (podpora SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0), USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 289,71 x 209,76 x 5,94 mm, 672 gramů
- baterie a nabíjení: 13380 mAh, 67W rychlé nabíjení (podpora 67W UFCS a SuperVOOC)
Zdroj: gsmarena.com
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