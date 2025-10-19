Oppo oznámilo elegantní hodinky Watch S

Oppo oznámilo elegantní hodinky Watch S
2025-10-19T18:00:47+02:00
• 19. 10. 2025#Ostatní

Oppo Watch S | Zdroj: Gizmochina

Nabídku chytrých hodinek právě teď rozšiřuje společnost Oppo, která ji podpořila vlastním modelem s názvem Watch S. Novinka bude lákat nejen na kvalitní materiály, jednoduché zpracování nebo přesnější zdravotní data. Výrobce neváhal nasadit vyšší prodejní cenovku. Ovšem za ni dostanete poměrně slušně vybavené zařízení, kde byste ani nemusel nic postrádat.

Našlapaný přírůstek

Pouzdro vyrobené z nerezové oceli vyplňuje 1,46palcový AMOLED displej s rozlišením 464 x 464 pixelů a maximálním jasem 3 000 nitů. Ze všech rozměrů musíme hlavně zmínit nízkou hmotnost 35 gramů či tloušťku pouhých 8,9 mm. Baterie o velikosti 330 mAh slibuje až 10denní výdrž. Interní úložiště má kapacitu 4 GB, takže určitě pobere pár skladeb pro poslech v offline režimu.

oppo watch s 2 765x598x oppo watch s 4 1024x573x

Oppo Watch S | Zdroj: Fonearena

Zaryté sportovce nepochybně osloví přes 100 sportovních režimů, dostupnost všech známých satelitních systémů včetně dvoupásmového GPS nebo obsáhlá kontrola zdravotního stavu. Zde můžeme například zmínit změření tepové frekvence, teploty zápěstí, okysličení krve či EKG. Odolnost hodinek je podložena certifikací IP68 a navíc zvládají potápění do hloubky 50 metrů.

Mezi ostatní specifikace ještě patří software ColorOS 7.1, funkce detekce pádu, technologie NFC a Bluetooth 5.2. Oficiální prodej startuje ve středu 22. října za cenu v přepočtu od 3 799 Kč, kde budou tři barevné možnosti (černá, stříbrná, zelená).

Oppo oznámilo elegantní hodinky Watch S oppo watch s 3 1000x729x

Oppo Watch S | Zdroj: GSMArena/Fonearena

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat