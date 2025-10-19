Oppo oznámilo elegantní hodinky Watch S

Oppo Watch S | Zdroj: Gizmochina
Nabídku chytrých hodinek právě teď rozšiřuje společnost Oppo, která ji podpořila vlastním modelem s názvem Watch S. Novinka bude lákat nejen na kvalitní materiály, jednoduché zpracování nebo přesnější zdravotní data. Výrobce neváhal nasadit vyšší prodejní cenovku. Ovšem za ni dostanete poměrně slušně vybavené zařízení, kde byste ani nemusel nic postrádat.
Našlapaný přírůstek
Pouzdro vyrobené z nerezové oceli vyplňuje 1,46palcový AMOLED displej s rozlišením 464 x 464 pixelů a maximálním jasem 3 000 nitů. Ze všech rozměrů musíme hlavně zmínit nízkou hmotnost 35 gramů či tloušťku pouhých 8,9 mm. Baterie o velikosti 330 mAh slibuje až 10denní výdrž. Interní úložiště má kapacitu 4 GB, takže určitě pobere pár skladeb pro poslech v offline režimu.
Zaryté sportovce nepochybně osloví přes 100 sportovních režimů, dostupnost všech známých satelitních systémů včetně dvoupásmového GPS nebo obsáhlá kontrola zdravotního stavu. Zde můžeme například zmínit změření tepové frekvence, teploty zápěstí, okysličení krve či EKG. Odolnost hodinek je podložena certifikací IP68 a navíc zvládají potápění do hloubky 50 metrů.
Mezi ostatní specifikace ještě patří software ColorOS 7.1, funkce detekce pádu, technologie NFC a Bluetooth 5.2. Oficiální prodej startuje ve středu 22. října za cenu v přepočtu od 3 799 Kč, kde budou tři barevné možnosti (černá, stříbrná, zelená).
