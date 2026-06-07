Honor Play11 Plus a Play10: Střední třída s nadstandardní kapacitou baterie

• 7. 6. 2026#Android #Smartphony
Honor Play11 Plus a Play10: Střední třída s nadstandardní kapacitou baterie

Zdroj: Honor

Honor pokračuje v představování mobilů střední a nižší třídy. Mezi novinkami přibyly dva modely, které se jmenují Honor Play11 Plus a Honor Play10. Zjevně si firma nedělá starosti s nějakou posloupností, co se týče značení mobilů.

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Slušná střední třída

Už podle názvu je docela jasné, že tím vybavenějším je Honor Play11 Plus. Ostatně je vybaven AMOLED displejem a maximálním lokálním jasem až 6500 nitů. Procesor je ale ze základní třídy Dimensity, byť v upravené verzi pro lepší výkon. Vše je podpořeno baterií o kapacitě 7000 mAh, což je na dnešní dobu a danou třídu nadstandardní hodnota.

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Honor Play11 Plus; Zdroj: Honor

Ve specifikacích je zmíněn jen hlavní 50MPx snímač, takže sekundární bude jen pro dodatečné efekty a jeho rozlišení bude nízké. Honor Play11 Plus splňuje certifikaci IP66, takže setkání s vodou nebude problém, jen to není na ponoření.

Honor Play10 jde se specifikacemi dolů, ale když se podíváte na zadní stranu, tak byste řekli na první pohled, že zde bude větší sada foťáků. Ve skutečnosti je zde jen jeden, 50MPx. Displej je typu LCD a odolnost klesla na IP65. Dobrou zprávou je, že se Honor nedotkl baterie a stále je zde 7000 mAh s podporou 45W. Z nějakého důvodu Honor v tomto případě použil Android 15 místo novější verze.

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Honor Play10; Zdroj: Honor

Honor Play10 má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 4 300 Kč, Honor Play11 Plus pak na cca 6 800 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků. Kdy se dostanou do Evropy, zatím není jasné. Může to trvat i pár měsíců.

Specifikace Honor Play11 Plus

  • displej: 6,6 palců, AMOLED, rozlišení 1200 x 2600 px, poměr stran 19,5:9, 60/90/120 Hz, až 6500 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 6500 Elite, osmijádrový (2x A76 2,6 GHz + 6x A55 2,0 GHz), grafický čip ARM Mali-G57 MC2, herní akcelerace GPU Turbo X
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Androidu 16 + MagicOS 10
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (s podporou libovolného přepínání výchozí datové karty)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
    • přední: 8 Mpx (f/2,0)
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo reproduktory
  • IP66
  • Konektivita: 5G (SA), 4G LTE, 4G+, 3G, 2G, síťové zrychlení Link Turbo X, Bluetooth 6.0 (s podporou BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5,0), NFC
  • rozměry a hmotnost: 157,43 x 75,35 x 7,34 mm, cca 185 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W

Specifikace Honor Play10

  • displej: 6,8 palců, TFT LCD, rozlišení 2412 x 1080 px
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, osmijádrový (2x A78 2,3 GHz + 6x A55 2,0 GHz), grafický čip Adreno 619
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Androidu 15 + MagicOS 9.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (s podporou libovolného přepínání výchozí datové karty)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
    • přední: 5 Mpx (f/2,2)
  • boční čtečka otisků prstů
  • stereo reproduktory
  • IP65
  • Konektivita: 5G (SA), 4G LTE, 4G+, 3G, 2G, podpora anténní technologie 4×4 MIMO, agregace pásem (carrier aggregation), HPUE, HO RxD, síťové zrychlení Link Turbo X, Bluetooth 5.1, NFC
  • rozměry a hmotnost: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm, cca 207 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh , 45W

Zdroj: gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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