Huawei uvádí Watch Fit 5 a Fit 5 Pro na český trh [aktualizováno]

Huawei Watch Fit 5 a 5 Pro | Zdroj: Huawei
Aktualizováno 20. 5.
Skoro měsíc po uvedení společnost Huawei informuje o dostupnosti nových modelů hodinek na českém trhu. Huawei Watch FIT 5 jsou od dnešního dne dostupné za cenu 4 899 Kč. Verze Huawei Watch FIT 5 Pro pak stojí 7 299 Kč, přičemž dostupnost je posunuta na 29. května. Současně do 5. července je k dispozici 20% sleva a studenti ještě mohou navíc získat dalších 10 %, takže mohou mít tyto modely o 30 % levnější. Zde stojí za upozornění, že jsou již podporovány bezkontaktní platby.
Původní článek 22. 4.
Za výraznou aktualizací nositelných zařízení od společnosti Huawei stojí dvojice nových chytrých hodinek s názvem Watch Fit 5 a Watch Fit 5 Pro. Rozdílů mezi oběma zástupci sice není mnoho, ale náročnější uživatele bez debat uspokojí vyšší verze Pro. V každém případě čínský gigant u obou novinek nasadil velmi atraktivní sestavu specifikací.
Slušní reprezentanti
Základní model do hliníkového těla dostal 1,82palcový AMOLED panel s maximálním jasem 2 500 nitů a rozlišením 480 x 408 pixelů. Naopak varianta Pro disponuje větším 1,92palcovým displejem s jasem až 3 000 nitů, který chrání safírové sklíčko s 2,5D zakřivením. Prémiovým prvkem navíc je luneta vyrobená z titanu.
Další rozdíl tvoří skladba senzorů, kde verze Watch Fit 5 Pro má k dobru ještě EKG snímač a hloubkový senzor. Ten přináší možnost potápění do hloubky 40 metrů. Hodinky shodně vydrží v rozmezí od 4 do 10 dnů dle způsobu používání.
Dále po technické stránce nechybí technologie NFC, funkce Bluetooth 6.0, všechny známé satelitní systémy, certifikace IP6X, optický skener tepové frekvence, teplotní senzor nebo reproduktor a mikrofon pro vyřizování hovorů. Sportovně založené uživatele bude zajímat přes 100 sportovních režimů včetně rozšířených statistik.
Model Watch Fit 5 pořídíte v přepočtu za 3 322 Kč v pěti barvách (bílé, černé, fialové, stříbrno-zelené, zelené). Oproti tomu za Watch Fit 5 Pro dáte zhruba 6 346 Kč a na výběr jsou tři barevná provedení (bílé, černé, oranžové). Oficiální prodej v Číně odstartuje postupně s koncem tohoto měsíce, takže český trh může následovat hned v závěsu.
Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gizmochina.com, huaweicentral.com
