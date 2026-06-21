Recenze Xiaomi Watch S5 – prémiové zpracování za dostupnou cenu

Xiaomi Watch S5; zdroj: Dotekománie
Xiaomi letos v květnu představilo plejádu nových produktů včetně řady Xiaomi 17T. Dočkali jsme se také nových chytrých hodinek Xiaomi Watch S5. Ty navazují na předchůdce Xiaomi Watch S4, jedná se o dostupnější řadu hodinek s HyperOS. Pro upřesnění dodám, že tento výrobce má v nabídce ještě Xiaomi Watch 5 (recenze), které jsou dražší a mají systém WearOS od Googlu. Dnes to bude ale právě o nových S5, které startují s cenovkou kolem čtyř tisíc korun. Co všechno za tyto peníze dostanete?
Konstrukce
Nové Xiaomi Watch S5 jednoznačně zaujmou svým designem který se navíc liší dle barevné varianty. Při představení mě osobně nejvíce zaujala elegantní tmavě modrá, na test dorazila ale zelená. Ta se mi ve finále zalíbila možná ještě více, nabízí totiž netradiční lunetu se zajímavou matnou texturou imitující karbon.
Potěšilo mě mezigenerační tenčení rámečku kolem displeje, který je o 40 procent užší. Naopak mírně zklame fakt, že vyměnitelné lunety typické minimálně pro předchozí dvě generace jsou pryč. Změnit vzhled hodinek po koupi tak budete moci pouze novým páskem. Když už jsme u pásku, tak ten je v případě námi testované verze z fluorokaučuku v kombinaci a nylonem.
V realitě na mě působí podobně jako silikonový, má mít ale delší životnost. Pokud zvolíte modrou verzi hodinek dostanete pásek z pravé kůže. Nabídku barevných variant doplňuje nestárnoucí černá a stříbrná. Ty mají pásek jen z fluorokaučuku.
Hodinky existují pouze v jedné velikosti a to s průměrem 46 mm. Na mé menší ruce nepůsobí tak masivně, čemuž podle mě napomáhá nižší tloušťka 10,99 mm. Samotné tělo váží 46 gramů, a potěšil mě použitý materiál. Tím je chirurgická nerezová ocel, což jednoduše působí skvěle. Ještě předchůdce sázel přitom jen na obyčejný hliník, tento krok se mi tak moc líbí.
Pro ovládání zde najdeme otočnou korunku, kterou lze stisknout a nebo jen otáčením pohybovat v menu. Tlačítka doplňuje už jen jedno. To slouží k otevření ovládacího centra pro zapnutí a vypnutí různých funkcí.
Pokud bych měl něco označit jako průměrné, tak je to vibrační odezva. Nečekejte pokročilou haptiku jako třeba na Apple Watch. Xiaomi Watch S5 jsou pak voděodolné do 5 ATM, takže plavat s nimi není problém, což jsem sám vyzkoušel.
Zobrazovací panel mírně povyrostl z 1,43 palce na 1,48 palce, stále se pak jedná o AMOLED panel. Zvýšil se také maximální jas na 2500 nitů, což je ale hodnota ve špičce. Celý displej se dokáže rozzářit na 1500 nitů a to na přímém slunci je tak nějak na hraně. Čas přečtěte, ale při přímém srovnání s Apple Watch Series 11 je to znát, že hodinky od Xiaomi svítí méně. Je to ale taky úplně jiná cenová kategorie. Rozlišení je více než dostatečné a to 480 x 480 pixelů.
Hardware
Tradičně Xiaomi u této série hodinek neuvádí použitý procesor ani velikost operační paměti a není tomu jinak ani u dnes testovaného modelu. To vlastně tolik nevadí, chod systému je poměrně svižný a jelikož si zde nemůžete nic doinstalovat, výkon vás nějak nebude trápit.
Xiaomi Watch S5 nabízí také NFC čip a díky službě Xiaomi Pay s nimi lze i platit. Podpora českých bank není tak velká jako u Google Pay, ale rozšiřuje se. V tuto chvíli jsou podporovány tyto banky a karty:
- Mastercard
- BANKA CREDITAS A.S.
- Curve UK Limited
- mBank S.A.
- PAYONEER EUROPE LIMITED
- PPF BANKA A.S.
- Raiffeisenbank a.s.
- Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
- Visa
- mBank S.A.
- Raiffeisenbank a.s.
- Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
Ze seznamu tak vyplývá, že pokud mezi nimi není vaše banka, lze to vyřešit službou Curve.
Výdrž baterie
Pokud na něčem výrobce výrazně zapracoval, tak je to na baterii. Jedná se nyní o křemíkovo-uhlíkovou technologii a má téměř dvojnásobnou kapacitu a to 815 mAh, předchůdce měl jen 486 mAh. Xiaomi právě u něj uvádělo výdrž baterie až 15 dní, dnes s novinkou uvádí až 21 dní. To je však samozřejmě v režimu lehkého používání s aktivním režimem úspory energie. Výrobce slibuje až 14 dní běžného používání. Co je běžné užívání? To nám Xiaomi přesně specifikuje na jejich webu:
hodinky jsou plně nabité a obnoveny do továrního nastavení, používá se ciferník Black Textured Round Universe, zapnutý always-on displej, pokročilé sledování spánku, celodenní sledování stresu a celodenní sledování okysličení krve, spolu s upozorněními na zprávy. Hodinky přijmou 100 zpráv, 2 příchozí hovory a 3 budíky, provedou 8 NFC plateb, 360 aktivací zvednutím zápěstí a 1 synchronizaci aplikace, s 15 minutami hovorů přes Bluetooth, 30 minutami lokálního přehrávání hudby do připojených sluchátek, 180 minutami cvičení s aktivovaným GNSS týdně a 6 minutami interakce s displejem denně.
Zhodnotit výdrž baterie chytrých hodinek je vždycky trochu výzva, jelikož to ovlivňuje opravdu mnoho nastavení různých měření zdravotních funkcí a samozřejmě především always-on zobrazení. Já se osobně snažím vždy zapnout většinu funkcí a především právě zmíněné neustálé zobrazení hodin, protože hodinky by podle mě měly neustále ukazovat čas. V mém nastavení kdy jsem sledoval mnoho dní výdrž baterie, jsem se rozhodl to přesněji zaznamenávat tři dny:
- 1. den ráno 82 procent
- 1. den večer 75 procent
- 2.den ráno 73 procent
- 2. den večer 67 procent
- 3. den ráno 65 procent
Za nějakých 48 hodin mi tak ubylo zhruba 15 procent kapacity. Celkově mi to vychází tak na 13 dní výdrže baterie tímto tempem. Poměrně negativně to však ovlivnilo používání na přímém slunci, v praxi jsem tak dobíjel tak jednou za 10 dní. A to je stále výborná výdrž baterie na chytré hodinky.
Nabíjení probíhá stále přes už roky stejný magnetický puk s dvěma piny. Bohužel má na svém konci USB-A, což v roce 2026 úplně nechápu. Ocenil bych zde modernější USB-C.
Sport a zdraví
Pro záznam sportovních a zdravotních funkcí pomůže nový senzor srdečního tepu a okysličení krve se čtyřmi LED diodami. Už tradičně je zde u Xiaomi více než 150 sportovních režimů, přičemž letos tu máme i vylepšený režim jízdy na kole. Váš telefon tak může sloužit jako displej pro data z hodinek. Osobně se mi líbí také různé běžecké režimy a kurzy.
S hodinkami jsem byl i plavat a sledoval chůzi. Přesnost GPS mi při následné analýze trasy přišla i v městském prostředí velice dobrá. Spánek hodinky měří automaticky, není třeba zapínat nějaký režim spánku. To má i svoji nevýhodu, párkrát si hodinky myslely, že jsem usnul třeba o 2 hodiny později, než jsem skutečně šel spát.
Ohledně zdravotních funkcí bych případným kupcům doporučil projít si nastavení v aplikaci Mi Fitness hned po prvním zapnutí. Ve výchozím stavu je totiž měření a sledování několika zdravotních funkcí vypnuté. Sledování dechové frekvence při spánku, míry stresu, teploty kůže a mnohé další si tak lze aktivovat, samozřejmě to ale nejspíš ovlivní výdrž baterie.
Systém HyperOS
Operačním systémem je HyperOS, který se ani ve své třetí verzi příliš nezměnil. Nemáme tu tedy WearOS od Googlu, což ale zase tolik nevadí. Naopak díky vlastnímu systému lze hodinky spárovat i se systémem iOS. Testování probíhalo se Xiaomi 17T (recenze). Pro spojení s telefonem slouží aplikace s názvem Mi Fitness a musím říct, že funguje překvapivě dobře. Aplikace je v češtině, ale tentokrát jsem našel jednu nepřeloženou část. Možnost stahování offline map je částečně v angličtině a při kliknutí na nápovědu se mi dokonce načetla čínská stránka. To mě překvapilo.
Již před dvěma lety jsem zmiňoval při testování Xiaomi Watch S3 s HyperOS, že nemáte možnost reagovat na notifikace. To stále platí a je škoda, že to výrobce nějak nepřidal. Notifikace včetně zpráv si tak můžete vždy jen zobrazit, nelze na ně odpovědět ani předpřipravenou zprávou. Nevýhoda jednoduššího systému HyperOS tkví také v tom, že si do něj nelze doinstalovat další aplikace. To mi ale osobně moc nevadí, stejně používám většinou jen ty vestavěné.
Zhodnocení
Xiaomi Watch S5 jsou za mě povedené hodinky, zvlášť pokud přihlédneme k cenovce. Standardní cenovka stříbrné a černé verze je 4199 Kč, námi testovaná zelená verze stojí o pět set korun více. Do 28. června vám pak výrobce dá slevu dvě stovky. Líbí se mi, že výrobce nespí na vavřínech, a Watch S5 jsou velmi příjemnou evolucí a s několika významnými novinkami. Za mě nejlepší vylepšení je téměř dvojnásobná baterie s novou technologií. Výdrž kolem dvou týdnů tak není problém při běžném používání. Pochválit musím zase o něco elegantnější design s tenčími rámečky kolem displeje, který je pak také jasnější. Kvalita zpracování je skvělá i díky použití oceli.
Pokud bych měl vypíchnout nějaká negativa, bude to za mě omezenější systém. Mrzí mě především fakt, že na notifikace nelze nijak reagovat. Nepotěší také průměrné vibrace nebo USB-A konektor na nabíjecím puku v balení.
Klady
- Výborná výdrž baterie díky nové křemíkovo-uhlíkové technologii
- Kvalitní konstrukce z chirurgické nerezové oceli
- Elegantní design s tenčími rámečky kolem displeje
- Jasnější AMOLED displej
- Podpora NFC plateb přes Xiaomi Pay
Zápory
- Omezený systém HyperOS bez možnosti reagovat na notifikace a zprávy
- Průměrná vibrační odezva
- Nabíjecí puk stále využívá zastaralý konektor USB-A
- Absence vyměnitelných lunet oproti předchozím generacím
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