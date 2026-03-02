iPhone 17e představen, cena začíná na 16 990 Kč

Zdroj: Apple
Po loňském modelu iPhone 16e (recenze) zde máme nástupce v podobě iPhone 17e. I tentokrát cena začíná na 16 990 Kč, ale došlo na jednu podstatnější změnu. Základní verze již nemá 128GB úložiště, rovnou jde na 256 GB, takže by se dalo říci, že došlo ke zlevnění, jelikož loňská 256GB verze stála 19 990 Kč.
iPhone 17e – takový základ
Základe je zde procesor Apple A19, takže došlo k navýšení výkonu. Současně s touto změnou dostal mobil i novější modem C1X, který by měl být dvakrát lůpší než u předchozí generace.
Celkově specifikace vykazují mnoho vylepšení, ale tou nejpodstatnější změnou je samotné nabíjení, jelikož novinka podporuje MagSafe, ale je zde i kompatibilita s Qi2 nabíjení s magnety. Maximální výkon je 15W.
Ochranné sklo je nyní Ceramic Shield 2, ale jinak zde při přímém srovnání specifikací na stránkách Applu nevidíme nějaké zásadní rozdíly. I údaje kolem výdrže na jedno nabití jsou stejné a asi i proto Apple novinku porovnání například s iPhonem 11 a ne rovnou iPhone 16e.
K dispozici je mobil ve třech barvách a dvou úložištích. Jak již bylo napsáno, základní 256GB varianta přijde na 16 990 Kč. iPhone 17E s 512 GB prostoru pro data pak přijde na 22 990 Kč. Předobjednávky startují již 4. března, do přímého prodeje jde 11. března.
Specifikace
- displej: 6,1 palců (viditelná plocha 6,06 palců), Super Retina XDR OLED, 2532 × 1170, 460 ppi, HDR, True Tone, široký barevný rozsah (P3), Haptic Touch, kontrastní poměr 2 000 000:1, jas 800 nitů (špičkový jas 1 200 nitů HDR), oleofobní úprava proti šmouhám, antireflexní vrstva, podpora zobrazení více jazyků a znaků
- procesor: Apple A19, 6jádrové CPU (2 výkonnostní, 4 úsporná), 4jádrové GPU s Neural Acceleratory, 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerované sledování paprsků
- RAM: nespecifikováno
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: iOS 26, Apple Intelligence
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM (podpora dvou eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní Fusion, 26 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- 12 Mpx (2x přiblížení, 52 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- přední: 12 Mpx (TrueDepth, f/1,9, AF s Focus Pixels, Retina Flash)
- zadní: 48 Mpx (hlavní Fusion, 26 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- IP68
- Face ID
- stereo
- Konektivita: 5G (sub-6 GHz, MIMO 4×4), 4G LTE (Gigabitové, MIMO 4×4), Wi-Fi 6 (802.11ax, MIMO 2×2), Bluetooth 5.3, GPS (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC), NFC s režimem čtečky, USB-C (USB 2 až 480 Mb/s)
- rozměry a hmotnost: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 170 gramů
- baterie a nabíjení: zabudovaná lithium-iontová baterie, přehrávání videa až 26 hodin (streamovaného až 21 hodin), rychlé nabíjení (až na 50 % za 30 minut s 20W+ adaptérem), bezdrátové nabíjení MagSafe až 15 W, bezdrátové nabíjení Qi2 až 15 W
- Další výbava: Akční tlačítko (Tichý režim, Fotoaparát, Překlad atd.), Apple Pay, Tísňové SOS volání, detekce autonehody, videohovory FaceTime s SharePlay, mikrolokalizace iBeacon, digitální kompas, barometr, gyroskop s vysokým dynamickým rozsahem, akcelerometr snímající vysoké přetížení, snímač blízkosti, duální snímače okolního osvětlení, kompatibilita se sluchadly, materiály a baterie s vysokým podílem recyklátů (100 % kobalt, měď, zlato, cín, wolfram)
Zdroj: engadget.com
Komentáře