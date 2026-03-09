MediaTek a Starlink pracují na nouzových satelitních upozorněních

Zdroj: PC Mag
Zemětřesení, záplavy a výpadky elektrické sítě jsou momenty, kdy mobilní sítě selhávají nejčastěji. MediaTek na MWC v Barceloně ve spolupráci se Starlinkem představil technologii, která má zajistit, aby se důležitá upozornění dostala ke všem, a to i bez dosahu pozemního signálu.
Až selže síť, nastoupí satelit
Na veletrhu Mobile World Congress ve španělské Barceloně představila společnost MediaTek svoji spolupráci se SpaceX, resp. jejím projektem Starlink zaměřenou na satelitní nouzová upozornění. Demonstrace technologie probíhala na zařízení s modemem MediaTek M90 5G, jenž společnost představila v minulém roce, a na který se mimochodem můžeme těšit u očekávané řady Pixel 11.
Jedná se o vůbec první 5G modem s integrovanou satelitní konektivitou. Ten by měl podporovat systémy CMAS (Commercial Mobile Alert System) a WEA (Wireless Emergency Alerts) pro nouzová upozornění. Chybět však nebude ani podpora japonského systému ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System) pro varování před zemětřeseními a tsunami.
Spolupráce má potenciál jít ještě mnohem dále než jen k záchranným upozorněním. SpaceX v poslední době propaguje své řešení pro operátory, kteří chtějí pokrýt oblasti bez pozemního signálu. Problémem však je, že dnešní chytré telefony frekvenci pásma S, na které nová generace Starlink V2 bude fungovat, nepodporují. Proto musí firma spolupracovat i s výrobci čipů a modemů, jako je právě MediaTek. Ten je pro SpaceX se svým více než třetinovým podílem na trhu klíčový.
Zdroje: mediatek.com, phandroid.com, uk.pcmag.com
