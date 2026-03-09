Vyzkoušeli jsme autonomní řízení FSD od Tesly na vlastní kůži

Zkušební jízda Tesla FSD, zdroj: Dotekománie
Systém autonomního řízení Full-Self Driving od Tesly by mohl být brzy realitou i na evropských silnicích. My jsme měli možnost ho nyní otestovat ve verzi připravené přímo pro evropský provoz. Během zkušební jízdy jsme se projeli v městském prostředí, po okreskách i dálnici a Tesla to zvládla – tedy až na začátek.
Skoro dokonalé, až na ty výmoly
Autonomní řízení už není výsadou pouze amerických velkoměst. Kalifornská automobilka pomalu, ale systematicky „tlačí“ svůj systém Full-Self Driving směrem do Evropy a myslí to vážně. Klíčovým krokem této snahy je plánované schválení FSD v Nizozemsku, které by mohlo proběhnout už 20. března. Pokud tamní úřady dají „autopilotu“ zelenou, dominový efekt se postará o zbytek Evropské unie.
Zkušební jízdy FSD se zaměstnanci automobilky nyní probíhají i u nás. Dostal jsem možnost vyzkoušet si autonomní řízení ze sedačky spolujezdce v Tesle Model 3 Performance na prototypových značkách, a to konkrétně ve verzi 14.1.7, která je speciálně lokalizována pro evropský provoz a velmi pravděpodobně totožná s tou verzí, která čeká na nizozemské schválení.
Z pobočky v Čestlicích jsme vyrazili do provozu a podrobili autonomní systém další zkoušce. Abych řekl pravdu, po prvních dvou minutách jízdy jsme byli na statistice dvou deaktivací FSD a nervozita i skepse byly cítit v kabině. Do konce třicetiminutové jízdy už ale auto zvládlo řídit úplně samo, a to se sebevědomím zkušeného řidiče.
Kamion se FSD nelíbil
První problém nastal téměř okamžitě po zapnutí autonomního řízení. Při vyjíždění z parkovacího místa nám do cesty vjelo jiné vozidlo. Tesla nejprve s čumákem „venku“ trpělivě vyčkávala a poté zacouvala zpět, aby cizí vůz pustila. V tu chvíli se ale systém sám deaktivoval. Jak mi ale vysvětlil přítomný zaměstnanec, FSD se po zaparkování v místě cíle automaticky vypíná. V našem případě tak možná nešikovně vyhodnotilo celou situaci a po vzoru svého klasického chování se systém vypnul.
Druhé vyjetí z parkovacího místa už bylo nicméně bezchybné. Další malér však přišel jen o zhruba dvě stě metrů později. Ve velmi úzké části silnice jsme v protisměru narazili na vykládající kamion, jenž blokoval celou šíři vozovky. FSD opět čekalo, kdo ustoupí, ale situace se protahovala a zasáhnout musel zaměstnanec Tesly, který FSD ručně vypnul a otočil vůz zpět.
Zpětně se zde nabízí otázka, jestli byl problém čistě v rozhodovacím systému, nebo i v navigaci, která se možná nepřepočítala a vůz trval na jízdě rovně. Otočit se by přitom v takové situaci nebylo technicky složité, ale pokud mapa trvá na původní trase, FSD stojí a čeká.
Jízda byla jinak perfektní, tedy až na výmoly
Po zbytek jízdy už však FSD splnilo všechna očekávání. V provozu se systém autonomního řízení pohyboval s rozvahou a sebevědomím dlouholetého řidiče. Projeli jsme město, okresní silnice i krátký kus dálnice. FSD překvapí hlavně svou plynulostí a klidným přirozeným pohybem. Žádné prudké korekční zásahy nečekejte. Právě z tohoto hlediska má FSD výborný potenciál v maximalizaci efektivity jízdy a přirozeně tedy i dojezdu.
Rušné kruhové objezdy zvládal systém bez zaváhání, na křižovatkách rozhodně nikoho nezdržoval, cyklistu objel s bezpečnou rezervou a stopky, na rozdíl od své americké verze, správně respektoval. Problémem nebylo ani připojení na dálnici a následný sjezd. V zastavěné oblasti plné zpomalovacích prahů a kostkového povrchu vůz správně přizpůsoboval rychlost. Systém si dokonce poradil i s opětovným zrychlením na povolenou rychlost po průjezdu křižovatkou, kdy předchozí značka omezení přestává platit. Co však Tesla zatím neumí, je vyhýbat se dírám v silnici, což by se na našich cestách rozhodně hodilo.
Celkově na mě FSD zapůsobilo jako technologie, která je skutečně použitelná v reálném provozu s dohledem člověka. Pokud Nizozemsko v březnu kývne, Česká republika bude společně s ostatními státy EU následovat s cílem dostat FSD na naše silnice ještě v první půli roku.
