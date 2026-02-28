Recenze Xiaomi 17 Ultra – král fotografie RECENZE

• 28. 2. 2026#Recenze
Recenze Xiaomi 17 Ultra – král fotografie

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Xiaomi poslední roky značně zapracovalo na fotografických schopnostech jejich telefonů a jejich nejvyšší model Xiaomi s přídomkem Ultra patří to nejlepší na trhu. Spolupráce s německou firmou Leica přináší ovoce. Co se letos změnilo u jejich nového Xiaomi 17 Ultra? Jak výrobce posunul fotoaparát a jaký je to vlastně telefon? Pojďme se na tento foťák v mobilu podívat podrobněji.

Konstrukce

Zatímco ještě vloni měl předchůdce mírně zaoblený přední i zadní panel, letos Xiaomi sází na plošší design. Za mě to krok správným směrem a designově na mě v realitě působí Xiaomi 17 Ultra o něco dospěleji. Pochválit musím také meziroční snížení hmotnosti o nějakých deset gramů a ztenčení na velmi příjemných 8,29 milimetru.

Xiaomi 17 Ultra 13 6000x3368x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Telefon je to velký a jeho největší předností je samozřejmě masivní kruhový modul na zádech. Ten z těla vystupuje výrazně a paradoxně má letos o jeden foťák méně než předchůdce. K fotoaparátu se ale ještě dostaneme, ono to totiž vůbec nevadí.

Xiaomi 17 Ultra 9 5232x2937x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Po položení na stůl je telefon kvůli modulu poměrně dosta nakloněný, ale jelikož je to přesně ve středu, neviklá se. Horší je to s těžištěm, Xiaomi 17 Ultra jsem se musel naučit držet, stejně jako předchůdce. U novinky je to trochu lepší ale pokud chcete držet prsty pod kruhovým modulem fotoaparátu, tak riskujete případné převážení a vypadnutí z ruky. Překvapila mě ještě taková drobnost, při pohybu s telefonem je cítit optika uvnitř a její lehký pohyb.

Líbí se mi nová tlačítka na pravém boku. Tlačítka pro ovládání hlasitosti jsou totiž zcela kulatá a jakoby z oka vypadla těm na iPhone 4. Hned pod nima je pak oválné tlačítko pro odemčení. Možná trochu škoda, že sem Xiaomi nedalo nějaké tlačítko na focení.

Xiaomi 17 Ultra 5 6000x3368x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

 

Kvalita zpracování je prvotřídní, a odolnostu tu máme s certifikací IP68. Zadní sklo je pak Xiaomi Shield Glass 3.0, které má být o 30 procent odolnější vůči prasknutí při pádu.

My jsme na test dostali bílou verzi. Ta se mi moc líbí, má příjemně matná záda a matný stříbrný hliníkový rám. Pokud chcete zaujmout, na českém trhu bude v prodeji také třpytivá zelená a nakonec barevnou paletu doplňuje nestárnoucí černá.

Mimo to ale bude na našem trhu také speciální verze Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Ta nabídne logo Leica, černý kryt a především mechanický otočný kroužek kolem modulu fotoaparátu pomocí kterého lze třeba přibližovat. Tuto verzi jsme ale zatím v ruce neměli.xf

Xiaomi 17 Ultra 2 5419x3048x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Stereo reproduktory tu samozřejmě máme, ale druhý výdech (ten horní) je z telefonního reproduktoru. Je škoda, že tu není dedikovaný otvor na hořejšku jako to má třeba levnější Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (recenze). Zvukový výstup je ale pěkně čistý, jen mi přišlo, že dolní reproduktor je trochu hlasitější.

Displej

Tenoučké rámečky kolem displeje jsou u top modelu s cenovkou přes třicet tisíc samozřejmost a je tomu tak i tady. Máme tu LTPO AMOLED s maximálním jasem v HDR peaku 3500 nitů (o 300 více než u předchůdce). Na displej je tedy radost pohledět.

Xiaomi 17 Ultra 11 6000x3368x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Obnovovací frekvence je 120 Hz a protože se jedná o LTPO panel, umí měnit frekvenci od 1 až do zmíněných 120 Hz. Konečně už i ve výchozím stavu běží aplikace jako YouTube, Spotify, Google Mapy plynule při 120 Hz, což bylo ještě u předchůdce limitováno na 60 Hz pokud jste si to explicitně v nastavení nevynutili.

Čtečka otisků prstů je v displeji a jedná se o ultrazvukovou technologii. Ta je rychlá a spolehlivá.

Hardware

Hnacím motorem u top modelu Xiaomi nemůže být nic jiného než nový Snapdragon 8 Elite Gen 5. Výkonu je tak více než dostatek. Chtěl jsem spustit klasický 3DMark benchmark pro otestování zátěže, bohužel jej výrobce (aspoň zatím) blokuje.

Screenshot 2026 02 10 10 10 38 431 comprimatelabsgeekbench6 1200x2608x Screenshot 2026 02 10 10 10 39 811 comprimatelabsgeekbench6 1200x2608x Screenshot 2026 02 10 10 10 40 932 comprimatelabsgeekbench6 1200x2608x

Geekbench 6; zdroj: Dotekománie

Výkonu je ale dostatek a systém je velmi plynulý. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje telefon téměř dvojnásobné skóre ve srovnání s dvěma roky starým Snapdragonem 8 Gen 3. Potěší rychlé úložiště UFS 4.1 nebo základní velikost úložiště. Ta je pěkných 512 GB.

Specifikace Xiaomi 17 Ultra

  • displej: 6,9 palců, 2608 x 1200 pixelů (2K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPPDDR5x RAM
  • úložiště: 512/1TB UFS 4.1
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Xiaomi HyperOS 3.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
      • 50 MPx, 115° + 5cm makro, f/2.2
      • 200 MPx, ƒ/2.39-2.96, 3,2-4,3x zoom, 30cm telefoto makro, OIS
    • přední – 50 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo, Dolby Atmos
  • IP66 + IP68 + IP69
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, BeidouB1I + B1C+ B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a | GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen 2, NFC
  • rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,29 mm; 223,4 gramů
  • baterie: 6800 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově

Baterie

Evropská verze Xiaomi 17 Ultra dostala do vínku akumulátor o velikosti 6000 mAh. Námi testovaná verze přes aplikaci DevCheck nicméně hlásila 6800 mAh, což je kapacita čínské verze. V praxi to je nadstandardní hodnota a při nenáročném použití z mé zkušenosti opravdu dva dny nejsou problém. Fotoaparát ale žere hodně energie a tak pokud jsem hodně fotil, dostal jsem se spíš na jeden a půl dne.

Nabíjení je pak rychlé, drátově maximálně výkonem 90W. Z vlastní zkušenosti jsem 90W adaptérem Xiaomi dobil z 20 procent na 98 za 50 minut. Bezdrátově můžete sice nabíjet až 50W, je to ale vlastní standard Xiaomi. Bohužel tu nemáme podporu Qi2, takže pokud nebudete mít speciální bezdrátovou nabíječku od Xiaomi, výkon bude jen kolem 15 W. Magnety pak také logicky chybí.

Xiaomi 17 Ultra 6 5988x3368x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Fotoaparát

Na zádech najdeme letos překvapivě o foťák méně. Dává to ale smysl. Dřívější dva teleobjektivy (3x a 4,3x) nahradil jeden pořádný s variabilním optickým zoomem v rozmezí 3,2-4,3x (ohnisko 75 až 100 mm). Ten nabízí rozlišení 200 Mpx a digitální přiblížení je tak možné ještě až do přiblížení 120x. Posuvný optický zoom není v mobilech úplně běžná záležitost. Pokud si dobře vzpomínám, z nedávné doby to přinesla pouze Xperia 1 v poslední letech.

Hlavní snímač je Light Fusion 1050L, jako jeden z mála na trhu stále ukrývá senzor velikosti typu 1“.

Výsledné fotografie jsou jedním slovem výborné a Xiaomi 17 Ultra jednoznačně spadá mezi absolutní špičku. Pokud bych měl být kritik, tak zmíním, že fotky jsou na můj vkus občas možná až příliš kontrastní (výchozí režim Leica Vibrant). Mnoho lidí ale toto vyhledává a lze si přepnout na výstup Leica Authentic. Ten má ale úmyslně trochu vinětaci, a nepoužívá tolik HDR. Níže můžete vidět postupné přiblížení od ultra širokoúhlého snímače až po 8,6x přiblížení.

IMG 20260210 164621 4096x3072x IMG 20260210 164618 4096x3072x

IMG 20260210 164630 4080x3072x IMG 20260210 164632 4080x3072x

IMG 20260210 164636 4080x3072x IMG 20260210 164640 4080x3072x

Postupné přiblížení od ultra širokoúhlého snímače až po 8,6x přiblížení; zdroj: Dotekománie

IMG 20260210 162251 4096x3072x IMG 20260210 162456 4096x3072x IMG 20260210 162458 4096x3072x IMG 20260210 162641 4096x3072x IMG 20260210 162643 4096x3072x IMG 20260210 162648 4080x3072x IMG 20260210 162650 4080x3072x IMG 20260210 162652 4080x3072x IMG 20260210 170638 4096x3072x IMG 20260212 133715 3072x4080x IMG 20260211 165237 4096x3072x IMG 20260211 083652 4096x3072x IMG 20260210 172224 4096x3072x IMG 20260210 170754 4080x3072x IMG 20260210 170751 4080x3072x IMG 20260210 172152 4096x3072x IMG 20260210 172154 4096x3072x IMG 20260211 082134 4096x3072x IMG 20260216 191718 4096x3072x IMG 20260216 191716 4096x3072x IMG 20260216 191721 4096x3072x IMG 20260216 191723 4080x3072x IMG 20260216 191724 4080x3072x IMG 20260216 191728 4080x3072x IMG 20260216 185604 4096x3072x IMG 20260219 173035 4080x3072x IMG 20260219 173151 4096x3072x IMG 20260219 173153 4080x3072x IMG 20260219 173159 4080x3072x IMG 20260214 124155 4096x3072x IMG 20260214 124212 4080x3072x IMG 20260214 124215 4080x3072x IMG 20260214 124219 4080x3072x IMG 20260214 124222 4080x3072x IMG 20260214 124244 4080x3072x

Další denní fotky; zdroj: Dotekománie

IMG 20260217 175935 4096x3072x IMG 20260217 175909 4096x3072x

IMG 20260217 175922 4080x3072x IMG 20260217 175927 4080x3072x

Postupné přiblížení od ultra širokoúhlého snímače v noci; zdroj: Dotekománie

IMG 20260214 192343 4096x3072x IMG 20260213 194727 3072x4096x IMG 20260214 201613 3072x4096x IMG 20260214 195018 4096x3072x IMG 20260214 194811 3072x4096x IMG 20260214 202830 3072x4096x IMG 20260214 193025 4096x3072x IMG 20260214 191912 4096x3072x IMG 20260214 191908 4096x3072x IMG 20260214 191922 4080x3072x IMG 20260214 191926 4080x3072x IMG 20260214 191933 4080x3072x IMG 20260214 191952 4080x3072x

Další noční fotky; zdroj: Dotekománie

Software

Xiaomi 17 Ultra jde na trh s Androidem 16 s nadstavbou HyperOS ve verzi 3. Podporu výrobce slibuje 7 let bezpečnostních aktualizací a pouze čtyři velké aktualizace systému. To je ve srovnání s konkurencí méně, ta umí 7 let včetně velkých update Androidu.

Systém šlape jako hodinky a optimalizace je výborná. Tomu napomáhá také nová verze HyperOS 3, která se právě na toto zaměřila. Mimo to přináší Xiaomi HyperIsland, obdobu dynamického ostrovu z iPhone. Líbí se mi také široké možnost přizpůsobení zamykací obrazovky.

Bohužel ani u top modelu si výrobce nenechal říct a na můj vkus je zde příliš mnoho aplikací třetích stran (jak můžete vidět na obrázcích níže) a chodí třeba také úplně zbytečně promo notifikace na témata od vestavěné aplikace výrobce.

Screenshot 2026 02 21 15 53 19 976 lockscreen 1200x2608x Screenshot 2026 02 10 08 42 00 627 commiuihome 1200x2608x Screenshot 2026 02 10 08 41 21 804 commiuihome 1200x2608x Screenshot 2026 02 10 08 41 19 043 commiuihome 1200x2608x

HyperOS 3; zdroj: Dotekománie.cz

Zhodnocení

Xiaomi 17 Ultra je jednoznačně výborný fotomobil. Fotoaparát zde hraje prim a velký kruhový fotomodul na zádech jasně říká, že tohle není mobil pro lidi, co málo fotí. Těm by totiž stačil i základní model Xiaomi 17. Moc se mi líbí spolupráce s firmou Leica, která přináší ovoce a posuvný zoom v mobilech je toho skvělou ukázkou. Potěší také možnost koupit edici přímo od Leica, kde máte i posuvné kolečko pro zoom kolem modulu fotoaparátu.

Jako mobil se mi líbí, že mezigeneračně novinka zhubla a je tenčí. Stále je nutné si však zvyknout na velký batůžek (modul foťáku). Kvalita zpracování je výborná, čtečka otisků prstů rychlá, displej kvalitní, nabíjení rychlé. Pokud bych měl být hnidopich, vytknul bych absenci rychlejšího bezdrátového nabíjení skrz standard Qi2 nebo kratší softwarovou podporu a bloatware.

Xiaomi 17 Ultra 7 6000x3368x

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie

Xiaomi si za Ultra mobil nechává náležitě zaplatit. Není to ale žádné překvapení, top modely běžně stojí kolem třiceti pěti tisíc a zde začínáme na 35 990 Kč (16 + 512 GB) a končíme na 39 999 Kč pro vyšší paměťovou verzi 16 + 1024 GB. V rámci zaváděcí akce lze pak získat do 29.března nebo do vyprodání zásob bonusy jako kávovar, Xiaomi Robot Vacuum S40 nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.

Klady

  • Výborný fotomobil s kvalitním fotoaparátem.
  • Spolupráce s firmou Leica přináší ovoce
  • Posuvný zoom v mobilu je skvělá ukázka
  • Mezigeneračně zhubnul a je tenčí
  • Kvalitní displej, rychlé nabíjení

Zápory

  • Absence rychlejšího bezdrátového nabíjení skrz standard Qi2
  • Kratší softwarová podpora ve srovnání s konkurencí
  • Bloatware (příliš mnoho aplikací třetích stran)
Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat