Recenze Xiaomi 17 Ultra – král fotografie

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie
Xiaomi poslední roky značně zapracovalo na fotografických schopnostech jejich telefonů a jejich nejvyšší model Xiaomi s přídomkem Ultra patří to nejlepší na trhu. Spolupráce s německou firmou Leica přináší ovoce. Co se letos změnilo u jejich nového Xiaomi 17 Ultra? Jak výrobce posunul fotoaparát a jaký je to vlastně telefon? Pojďme se na tento foťák v mobilu podívat podrobněji.
Konstrukce
Zatímco ještě vloni měl předchůdce mírně zaoblený přední i zadní panel, letos Xiaomi sází na plošší design. Za mě to krok správným směrem a designově na mě v realitě působí Xiaomi 17 Ultra o něco dospěleji. Pochválit musím také meziroční snížení hmotnosti o nějakých deset gramů a ztenčení na velmi příjemných 8,29 milimetru.
Telefon je to velký a jeho největší předností je samozřejmě masivní kruhový modul na zádech. Ten z těla vystupuje výrazně a paradoxně má letos o jeden foťák méně než předchůdce. K fotoaparátu se ale ještě dostaneme, ono to totiž vůbec nevadí.
Po položení na stůl je telefon kvůli modulu poměrně dosta nakloněný, ale jelikož je to přesně ve středu, neviklá se. Horší je to s těžištěm, Xiaomi 17 Ultra jsem se musel naučit držet, stejně jako předchůdce. U novinky je to trochu lepší ale pokud chcete držet prsty pod kruhovým modulem fotoaparátu, tak riskujete případné převážení a vypadnutí z ruky. Překvapila mě ještě taková drobnost, při pohybu s telefonem je cítit optika uvnitř a její lehký pohyb.
Líbí se mi nová tlačítka na pravém boku. Tlačítka pro ovládání hlasitosti jsou totiž zcela kulatá a jakoby z oka vypadla těm na iPhone 4. Hned pod nima je pak oválné tlačítko pro odemčení. Možná trochu škoda, že sem Xiaomi nedalo nějaké tlačítko na focení.
Kvalita zpracování je prvotřídní, a odolnostu tu máme s certifikací IP68. Zadní sklo je pak Xiaomi Shield Glass 3.0, které má být o 30 procent odolnější vůči prasknutí při pádu.
My jsme na test dostali bílou verzi. Ta se mi moc líbí, má příjemně matná záda a matný stříbrný hliníkový rám. Pokud chcete zaujmout, na českém trhu bude v prodeji také třpytivá zelená a nakonec barevnou paletu doplňuje nestárnoucí černá.
Mimo to ale bude na našem trhu také speciální verze Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Ta nabídne logo Leica, černý kryt a především mechanický otočný kroužek kolem modulu fotoaparátu pomocí kterého lze třeba přibližovat. Tuto verzi jsme ale zatím v ruce neměli.xf
Stereo reproduktory tu samozřejmě máme, ale druhý výdech (ten horní) je z telefonního reproduktoru. Je škoda, že tu není dedikovaný otvor na hořejšku jako to má třeba levnější Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (recenze). Zvukový výstup je ale pěkně čistý, jen mi přišlo, že dolní reproduktor je trochu hlasitější.
Displej
Tenoučké rámečky kolem displeje jsou u top modelu s cenovkou přes třicet tisíc samozřejmost a je tomu tak i tady. Máme tu LTPO AMOLED s maximálním jasem v HDR peaku 3500 nitů (o 300 více než u předchůdce). Na displej je tedy radost pohledět.
Obnovovací frekvence je 120 Hz a protože se jedná o LTPO panel, umí měnit frekvenci od 1 až do zmíněných 120 Hz. Konečně už i ve výchozím stavu běží aplikace jako YouTube, Spotify, Google Mapy plynule při 120 Hz, což bylo ještě u předchůdce limitováno na 60 Hz pokud jste si to explicitně v nastavení nevynutili.
Čtečka otisků prstů je v displeji a jedná se o ultrazvukovou technologii. Ta je rychlá a spolehlivá.
Hardware
Hnacím motorem u top modelu Xiaomi nemůže být nic jiného než nový Snapdragon 8 Elite Gen 5. Výkonu je tak více než dostatek. Chtěl jsem spustit klasický 3DMark benchmark pro otestování zátěže, bohužel jej výrobce (aspoň zatím) blokuje.
Výkonu je ale dostatek a systém je velmi plynulý. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje telefon téměř dvojnásobné skóre ve srovnání s dvěma roky starým Snapdragonem 8 Gen 3. Potěší rychlé úložiště UFS 4.1 nebo základní velikost úložiště. Ta je pěkných 512 GB.
Specifikace Xiaomi 17 Ultra
- displej: 6,9 palců, 2608 x 1200 pixelů (2K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 512/1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 115° + 5cm makro, f/2.2
- 200 MPx, ƒ/2.39-2.96, 3,2-4,3x zoom, 30cm telefoto makro, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo, Dolby Atmos
- IP66 + IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, BeidouB1I + B1C+ B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a | GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen 2, NFC
- rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,29 mm; 223,4 gramů
- baterie: 6800 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově
Baterie
Evropská verze Xiaomi 17 Ultra dostala do vínku akumulátor o velikosti 6000 mAh. Námi testovaná verze přes aplikaci DevCheck nicméně hlásila 6800 mAh, což je kapacita čínské verze. V praxi to je nadstandardní hodnota a při nenáročném použití z mé zkušenosti opravdu dva dny nejsou problém. Fotoaparát ale žere hodně energie a tak pokud jsem hodně fotil, dostal jsem se spíš na jeden a půl dne.
Nabíjení je pak rychlé, drátově maximálně výkonem 90W. Z vlastní zkušenosti jsem 90W adaptérem Xiaomi dobil z 20 procent na 98 za 50 minut. Bezdrátově můžete sice nabíjet až 50W, je to ale vlastní standard Xiaomi. Bohužel tu nemáme podporu Qi2, takže pokud nebudete mít speciální bezdrátovou nabíječku od Xiaomi, výkon bude jen kolem 15 W. Magnety pak také logicky chybí.
Fotoaparát
Na zádech najdeme letos překvapivě o foťák méně. Dává to ale smysl. Dřívější dva teleobjektivy (3x a 4,3x) nahradil jeden pořádný s variabilním optickým zoomem v rozmezí 3,2-4,3x (ohnisko 75 až 100 mm). Ten nabízí rozlišení 200 Mpx a digitální přiblížení je tak možné ještě až do přiblížení 120x. Posuvný optický zoom není v mobilech úplně běžná záležitost. Pokud si dobře vzpomínám, z nedávné doby to přinesla pouze Xperia 1 v poslední letech.
Hlavní snímač je Light Fusion 1050L, jako jeden z mála na trhu stále ukrývá senzor velikosti typu 1“.
Výsledné fotografie jsou jedním slovem výborné a Xiaomi 17 Ultra jednoznačně spadá mezi absolutní špičku. Pokud bych měl být kritik, tak zmíním, že fotky jsou na můj vkus občas možná až příliš kontrastní (výchozí režim Leica Vibrant). Mnoho lidí ale toto vyhledává a lze si přepnout na výstup Leica Authentic. Ten má ale úmyslně trochu vinětaci, a nepoužívá tolik HDR. Níže můžete vidět postupné přiblížení od ultra širokoúhlého snímače až po 8,6x přiblížení.
Software
Xiaomi 17 Ultra jde na trh s Androidem 16 s nadstavbou HyperOS ve verzi 3. Podporu výrobce slibuje 7 let bezpečnostních aktualizací a pouze čtyři velké aktualizace systému. To je ve srovnání s konkurencí méně, ta umí 7 let včetně velkých update Androidu.
Systém šlape jako hodinky a optimalizace je výborná. Tomu napomáhá také nová verze HyperOS 3, která se právě na toto zaměřila. Mimo to přináší Xiaomi HyperIsland, obdobu dynamického ostrovu z iPhone. Líbí se mi také široké možnost přizpůsobení zamykací obrazovky.
Bohužel ani u top modelu si výrobce nenechal říct a na můj vkus je zde příliš mnoho aplikací třetích stran (jak můžete vidět na obrázcích níže) a chodí třeba také úplně zbytečně promo notifikace na témata od vestavěné aplikace výrobce.
Zhodnocení
Xiaomi 17 Ultra je jednoznačně výborný fotomobil. Fotoaparát zde hraje prim a velký kruhový fotomodul na zádech jasně říká, že tohle není mobil pro lidi, co málo fotí. Těm by totiž stačil i základní model Xiaomi 17. Moc se mi líbí spolupráce s firmou Leica, která přináší ovoce a posuvný zoom v mobilech je toho skvělou ukázkou. Potěší také možnost koupit edici přímo od Leica, kde máte i posuvné kolečko pro zoom kolem modulu fotoaparátu.
Jako mobil se mi líbí, že mezigeneračně novinka zhubla a je tenčí. Stále je nutné si však zvyknout na velký batůžek (modul foťáku). Kvalita zpracování je výborná, čtečka otisků prstů rychlá, displej kvalitní, nabíjení rychlé. Pokud bych měl být hnidopich, vytknul bych absenci rychlejšího bezdrátového nabíjení skrz standard Qi2 nebo kratší softwarovou podporu a bloatware.
Xiaomi si za Ultra mobil nechává náležitě zaplatit. Není to ale žádné překvapení, top modely běžně stojí kolem třiceti pěti tisíc a zde začínáme na 35 990 Kč (16 + 512 GB) a končíme na 39 999 Kč pro vyšší paměťovou verzi 16 + 1024 GB. V rámci zaváděcí akce lze pak získat do 29.března nebo do vyprodání zásob bonusy jako kávovar, Xiaomi Robot Vacuum S40 nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.
Klady
- Výborný fotomobil s kvalitním fotoaparátem.
- Spolupráce s firmou Leica přináší ovoce
- Posuvný zoom v mobilu je skvělá ukázka
- Mezigeneračně zhubnul a je tenčí
- Kvalitní displej, rychlé nabíjení
Zápory
- Absence rychlejšího bezdrátového nabíjení skrz standard Qi2
- Kratší softwarová podpora ve srovnání s konkurencí
- Bloatware (příliš mnoho aplikací třetích stran)
