První dojmy na kompaktní Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra; zdroj: Dotekománie
Kromě nového top modelu s přídomkem Ultra přichází na evropský trh také základní model Xiaomi 17. Ten přináší jemnou evoluci a nabízí například kompaktnější konstrukci, pokud nehledáte giganta jako je Ultra. Pojďme si tento mobil s příznivější cenovkou představit podrobněji. My jej již máme v redakci a testujeme ho.
Jaké jsou naše první dojmy na Xiaomi 17?
Asi největší změnou na tomto příjemně hranatém mobilu je modul fotoaparátu. Ten byl u předchůdce krytý jedním společným sklem pro všechny objektivy. Letos Xiaomi volí řešení podobné například na iPhonu a to krycí skla pro každou čočku. Vypadá to tak více jako plotýnka a zcela jistě se mezi objektivy chytá více nečistot.
Zepředu speciálně v námi černé verzi je telefon velmi nenápadný. Vypadá podobně jako mnoho jiných, měl jsem třeba vedle základní Pixel 9, a ten jakoby mu z oka vypadl, má i stejný tvar tlačítek. Kvalita zpracování je z prvních dojmů skvělá.
Líbí se mi matný povrch zad. K dispozici jsou i výraznější barvy jako je růžová, světle modrá a zelená (konkrétně Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue a Black). Telefon mě zaujmul tenkými rámečky o šířce 1,18 mm a dle slov výrobce tu máme také jemnější přechod mezi rámem a zadní částí. Pro porovnání předchůdce ale po ruce nemám.
Tloušťka 8,06 mm a hmotnost 191 gramů je na velikost zařízení pozitivní, jakkoliv taková základní Galaxy S26 je při stejné velikosti displeje 6,3 palce ještě tenčí a lehčí.
Výrazně vyrostla kapacita baterie, která má paradoxně větší kapacitu než u většího modelu s Xiaomi 17 Ultra. Máme tu 6330 mAh, předchůdce měl na našem trhu 5240 mAh.
Fotoaparát se zde oproti Ultra modelu tolik nezměnil. Při pohledu do specifikací vidím jediný rozdíl ve světelnosti hlavního snímače. Ten je ale stále více než konkurence schopný a tvoří jej tři 50Mpx snímače. Teleobjektiv má ohnisko 60 mm (přiblížení 2,6x) a má možnost ostřit už od 10 cm. To se mi už u předchůdce hodně líbilo a moc telefonů to neumí. Přední fotoaparát má nový 50Mpx snímáč.
Procesorem je novější Snapdragon 8 Elite Gen 5 a paměťové verze můžete mít buď 12 + 256 GB a nebo 12 + 512 GB. Doporučená cenovky činí 22 999 Kč a 25 499 Kč za vyšší verzi.
Nové Xiaomi 17 již testujeme a brzy se můžete těšit na recenzi.
