Nově v českých obchodech – Vivo, Huawei, Nubia
2025-11-03T16:00:31+01:00
• 3. 11. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

VIVO X300

Jednou z novinek na českém trhu je top model Vivo X300, který na našem trhu nabízí o něco slabší baterii než jinde ve světě. Výbava je jinak špičková a právoplatně se zařazuje mezi top modely.

Specifikace Vivo X300

  • displej: 6,31 palců, 2640 x 1216 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
  • procesor: Dimensity 9500
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + Origin OS 6
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, f/2.57, OIS, 3x zoom, periskopický
    • přední – 50 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
  • IP68 + IP69
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
  • rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm; 190 gramů
  • baterie: 5360 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově

Vivo X300 Pro

K dispozici je také Vivo X300 Pro s ještě lepší výbavou, zejména v oblasti foťáků, ale současně se jedná o větší mobilní telefon.

Specifikace Vivo X300 Pro

  • displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
  • procesor: Dimensity 9500
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + Origin OS 6
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 200 MPx, f/2.57, OIS, 3,7x zoom, periskopický
    • přední – 50 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
  • IP68 + IP69
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
  • rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm; 226 gramů
  • baterie: 5440 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově

HUAWEI Pura 80 Ultra

Na českém trhu je se zpožděním dostupný model Huawei Pura 80 Ultra se špičkovou výbavou v některých oblastech, ale je nutné pamatovat, že kvůli sankcím nenabízí 5G a Google Play služby. Je vybaven systémem HarmonyOS, který má málo společného s Androidem.

Specifikace Huawei Pura 80 Ultra

  • displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB / 1 TB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
      • 50 MPx, teleobjektiv, stabilizace snímače
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13  MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 233,5 gramů
  • baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově

HUAWEI Pura 80 Pro

K dispozici je také verze Huawei Pura 80 Pro, která má v některých oblastech slabší výbavu, ale i tak se jedná o top model tohoto výrobce. I zde ale platí omezení jako u modelu výše.

Specifikace Huawei Pura 80 Pro

  • displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
      • 48 MPx, teleobjektiv, OIS
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13  MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově

ZTE Nubia Air

Nubia Air je již dostupná na českém trhu a postupně se objevuje ve více obchodech v dalších konfiguracích. Zde se hlavně hraje na nižší cenu a tenký profil.

Specifikace ZTE Nubia Air

  • displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: UNISOC T8300
  • 8/12 GB RAM
  • úložiště: 256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
      • 0,08 MPx
    • přední – 20 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69
  • 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
  • rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 33W

