Nově v českých obchodech – Vivo, Huawei, Nubia

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
VIVO X300
Jednou z novinek na českém trhu je top model Vivo X300, který na našem trhu nabízí o něco slabší baterii než jinde ve světě. Výbava je jinak špičková a právoplatně se zařazuje mezi top modely.HEUREKAALZAVIVO X300 16GB/512GB PinkCena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo X300
- displej: 6,31 palců, 2640 x 1216 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
- procesor: Dimensity 9500
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Origin OS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, f/2.57, OIS, 3x zoom, periskopický
- přední – 50 MPx
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm; 190 gramů
- baterie: 5360 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově
Vivo X300 Pro
K dispozici je také Vivo X300 Pro s ještě lepší výbavou, zejména v oblasti foťáků, ale současně se jedná o větší mobilní telefon.HEUREKAALZAVIVO X300 Pro 16GB/512GB...Cena od 31 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAVIVO X300 Pro 16GB/512GB...Cena od 31 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo X300 Pro
- displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
- procesor: Dimensity 9500
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Origin OS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 200 MPx, f/2.57, OIS, 3,7x zoom, periskopický
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm; 226 gramů
- baterie: 5440 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově
HUAWEI Pura 80 Ultra
Na českém trhu je se zpožděním dostupný model Huawei Pura 80 Ultra se špičkovou výbavou v některých oblastech, ale je nutné pamatovat, že kvůli sankcím nenabízí 5G a Google Play služby. Je vybaven systémem HarmonyOS, který má málo společného s Androidem.HEUREKAALZAHUAWEI Pura 80 Ultra...Cena od 41 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Pura 80 Ultra
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB / 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 50 MPx, teleobjektiv, stabilizace snímače
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 233,5 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
HUAWEI Pura 80 Pro
K dispozici je také verze Huawei Pura 80 Pro, která má v některých oblastech slabší výbavu, ale i tak se jedná o top model tohoto výrobce. I zde ale platí omezení jako u modelu výše.HEUREKAALZAHUAWEI Pura 80 Pro...Cena od 29 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAHUAWEI Pura 80 Pro...Cena od 29 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Pura 80 Pro
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 48 MPx, teleobjektiv, OIS
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
ZTE Nubia Air
Nubia Air je již dostupná na českém trhu a postupně se objevuje ve více obchodech v dalších konfiguracích. Zde se hlavně hraje na nižší cenu a tenký profil.HEUREKAZTE Nubia Air 5G GoldCena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace ZTE Nubia Air
- displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: UNISOC T8300
- 8/12 GB RAM
- úložiště: 256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 20 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
