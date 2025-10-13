Vivo X300 a X300 Pro oficiálně, základní je nabušený kompaktní mobil

Zdroj: Vivo
Vivo sice produkuje každou chvíli nějaký levný mobil, ale dnes zde máme dva top modely v podobě Vivo X300 a X300 Pro. Sice vybavenější je jasné ten druhý, tedy podle názvu, ale základní Vivo X300 se dá posuzovat jako kompaktní mobil.
Vivo X300 a X300 Pro
Vivo X300 označujeme jako kompaktní mobil, jelikož výška mobilu je jen 150,57 mm, což je spíše nižší hodnota na dnešní dobu. Vivo X300 Pro naopak má 161,98 mm. Obě novinky sdílí poměrně dost specifikací. O výkon se v obou případech stará Dimensity 9500 od Mediateku, tedy aktuální top model. Mobily mají zvýšenou odolnost, což garantuje certifikace IP69 a nabízí se také bezdrátové rychlé nabíjení.
Novinky se liší například v displejích, ale i tak se můžeme bavit o vysokém rozlišení a jasu, až 4500 nitů. Mobily jsou tenké, jelikož mají pod 8 mm. I tak jsou kapacity baterií přes šest tisíc mAh. Kde se mobily výrazně liší, je zadní fotografická výbava. V obou případech jsou n zádech dva 50MPx a jeden 200 MPx. Vivo X300 má jako hlavní snímač 200MPx senzor, Vivo X300 Pro ho pak používá u periskopického snímače a základní má 50 MPx. Zde se výrobce chlubí spoluprací s Zeis a také mají mobily koprocesory pro zpracování obrazu. Zde asi bude lepší počkat na prvotní testy, jak si oba kousky vedou.
Vivo X300 a Vivo X300 Pro jsou top modely, přičemž základní vypadá velmi nadějně. Aktuálně míří novinky na čínský trh a nevíme, kdy se dostanou do Evropy. Vivo X300 začíná v přepočtu přibližně na 13 000 Kč, Vivo X300 Pro pak na cca 15 700 Kč. Ceny jsou bez DPH a dalších poplatků. V nabídce je ještě jeden vyšší model se satelitní konektivitou, který má ještě vylepšené operační paměti, ale zde neočekáváme, že by se takový kousek dostal k nám na trh.
Specifikace Vivo X300
- displej: 6,31 palců, 2640 x 1216 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
- procesor: Dimensity 9500
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Origin OS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, f/2.57, OIS, 3x zoom, periskopický
- přední – 50 MPx
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm; 190 gramů
- baterie: 6040 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově
Specifikace Vivo X300 Pro
- displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
- procesor: Dimensity 9500
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Origin OS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 200 MPx, f/2.57, OIS, 3,7x zoom, periskopický
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm; 226 gramů
- baterie: 6510 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Experiment ČMIZZA ukázal, jak jsou lidi náchylní na útok typu Quishing
Blackview XPLORE 2 Projector: první odolný 5G smartphone s projektorem a 3.2K AMOLED displejem právě v prodeji!
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře