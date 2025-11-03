Samsung, Motorola i Pixel jsou v extrémních slevách. Black Friday je tady KOMERČNÍ ČLÁNEK

Samsung, Motorola i Pixel jsou v extrémních slevách. Black Friday je tady
2025-11-03T16:48:14+01:00
• 3. 11. 2025#iOS

V Mobil Pohotovosti odstartoval Black Friday a hned od začátku ulovíte několik vybraných telefonů za nejlepší ceny v roce. Skvěle vychází vlajkovky Samsungu, nejnovější Google Pixel 10, bestseller od Motoroly, a dokonce i vybrané iPhony.

Google Pixel za polovinu

Black Friday na mp.cz se bude v průběhu celého měsíce neustále měnit, a budou přibývat další a další slevy, ale už teď je rozhodně z čeho vybírat. V pořádné slevě jsou například nejnovější telefony Google Pixel, jejichž cena padla až o 5 000 Kč.

U Mobil Pohotovosti si teď můžete všechny i velmi výhodně pronajmout, například Pixel 10 vychází na neuvěřitelných 379 Kč měsíčně a Pixel 10 Pro jen na 469 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu vás tak telefon vyjde jen na polovinu aktuální ceny.

Obsah obrázku elektronika, přístroj, Elektronické zařízení, Mobilní telefon Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Galaxy S25 levnější o několik tisíc

Skvěle vychází například Galaxy S25, u kterého cena klesla pod 19 tisíc. A loňskou fanouškovskou vlajkovku Galaxy S24 FE můžete mít jen za 11 tisíc, a navíc si ještě cenu srazit o 800 Kč díky bonusu k výkupu.

Ceny po slevě a využití bonusů:

Samsung, Motorola i Pixel jsou v extrémních slevách. Black Friday je tady

Nejlepší cena na trhu i zlevněné iPhony

Za nejlepší cenu na trhu teď u Mobil Pohotovosti koupíte skvělou Motorolu Edge 50 Neo, která vychází jen na 5 990 Kč a za tuto cenu momentálně představuje nejvýhodnější telefon ve své cenové kategorii. Nabídne vám trojitou fotosoustavu s 50Mpx hlavním foťákem Sony, 120Hz OLED displej s integrovanou čtečkou otisků, 8GB/256GB paměti, bleskurychlé 68W nabíjení a dokonce i nevídanou odolnost splňující vojenskou normu.

Obsah obrázku Mobilní telefon, přístroj, Každodenní nošení, stůl Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat