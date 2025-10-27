Nově v českých obchodech – odolné, levné, herní

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Ulefone Armor X16
Levnější odolný telefon Ulefone Armor X16 se snaží nalákat mimo jiné na noční vidění, zesílenou svítilnu a hlavně kapacitu baterie přesahující deset tisíc mAh.
Specifikace Ulefone Armor X16
- displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+), 90 Hz, až 910 nitů
- procesor: Helio G91
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx
- 20 MPx, noční vidění
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- IP68, IP69K a MIL-STD-810H
- LTE, WiFi, GPS, NFC
- rozměry: 173,8 x 83,4 x 17,9 mm; 394 gramů
- baterie: 10 360 mAh + 33W
OUKITEL WP16
Kategorie levných mobilů byla rozšířena o základnější model, který se může chlubit jen odolností a také kapacitou baterie. Ta je 10 600 mAh. V podstatě se jedná o powerbanku s displejem a možností volání a připojení k internetu.
Specifikace OUKITEL WP16
- displej: 6,39 palců, 1560 × 720 pixelů, IPS
- procesor: MediaTek Helio P60
- 8 GB RAM
- úložiště: 128 GB + microSD
Foťáky:
- zadní – 20 MPx
- 2 MPx
- termokamera
- přední – 20 MPx
- IP68 / IP69K / MIL-STD-810G
- baterie: 10 600 mAh
Nubia Neo 3 GT
V březnu byl představen model Nubia Neo 3 GT, který se začíná až nyní objevovat v českých obchodech. Cena je vyšší, ale možná ještě klesne, jak se rozšíří dostupnost.
Specifikace Nubia Neo 3 GT
- displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, až 1300 nitů
- procesor: Unisoc T9100 5G
- RAM: 12 GB
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- baterie: 6000 mAh + 80W
