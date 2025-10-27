Nově v českých obchodech – odolné, levné, herní

Nově v českých obchodech – odolné, levné, herní
2025-10-27T20:00:22+01:00
27. 10. 2025

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Ulefone Armor X16

Levnější odolný telefon Ulefone Armor X16 se snaží nalákat mimo jiné na noční vidění, zesílenou svítilnu a hlavně kapacitu baterie přesahující deset tisíc mAh.

41293 pancerovy smartphone ulefone armor x16 6 128gb 5g 10360 mah hnedy nabijecka v sade bez 1024x768x

Specifikace Ulefone Armor X16

  • displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+), 90 Hz, až 910 nitů
  • procesor: Helio G91
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx
      • 20 MPx, noční vidění
      • 2 MPx
    • přední – 16 MPx
  • IP68, IP69K a MIL-STD-810H
  • LTE, WiFi, GPS, NFC
  • rozměry: 173,8 x 83,4 x 17,9 mm; 394 gramů
  • baterie: 10 360 mAh + 33W

OUKITEL WP16

Kategorie levných mobilů byla rozšířena o základnější model, který se může chlubit jen odolností a také kapacitou baterie. Ta je 10 600 mAh. V podstatě se jedná o powerbanku s displejem a možností volání a připojení k internetu.

8792 wp16 black oukitel 1024x768x

Specifikace OUKITEL WP16

  • displej: 6,39 palců,  1560 × 720 pixelů, IPS
  • procesor: MediaTek Helio P60
  • 8 GB RAM
  • úložiště: 128 GB + microSD
    Foťáky:

    • zadní – 20 MPx
      • 2 MPx
      • termokamera
    • přední – 20 MPx
  • IP68 / IP69K / MIL-STD-810G
  • baterie: 10 600 mAh

Nubia Neo 3 GT

V březnu byl představen model Nubia Neo 3 GT, který se začíná až nyní objevovat v českých obchodech. Cena je vyšší, ale možná ještě klesne, jak se rozšíří dostupnost.

e1ae3ab4 bd67 4370 a63f c047a47f5465 2000x2000x

Specifikace Nubia Neo 3 GT

  • displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, až 1300 nitů
  • procesor: Unisoc T9100 5G
  • RAM: 12 GB
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • baterie: 6000 mAh + 80W

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

