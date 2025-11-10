Nově v českých obchodech – Moto, Edge, Nothing, TCL

2025-11-10T11:40:57+01:00
• 10. 11. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Moto G06 Power

Motorola nedávno představila Moto G06 Power se 7000mAh baterií a nyní se začíná novinka objevovat na českém trhu. Právě baterie je zde hlavní výhodou, ale samotná cena není nikterak vysoká na základní mobil.

HEUREKAMotorola Moto G06 Power 4GB/64GB PANTONE Tapestry na Heureka.czMotorola Moto G06 Power...Cena od 2 326 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a3ed3104 21fc 4429 801c ce985beaf8ad 1600x1600x

Specifikace Moto G06 Power

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,82 mm; 120 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 18W

Nothing Phone 3a Lite

Nothing Phone (3a) Lite se objevil z ničeho nic a jedná se aktuálně o nejlevnější nový mobil tohoto výrobce. Stále vsází na netradiční design a hlavní chloubou je zde spíše jen displej. Zbytek specifikací asi nezaujme.

HEUREKAALZANothing Phone 3a Lite 8GB/128GB Black na Heureka.czNothing Phone 3a Lite...Cena od 6 399 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZANothing Phone 3a Lite 8GB/128GB White na Heureka.czNothing Phone 3a Lite...Cena od 6 399 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

203bbac3 77c8 4583 89cc f2c1132fa851 0x0x

Specifikace Nothing Phone (3a) Lite

  • displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů
  • procesor: Dimensity 7300 Pro
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 2 MPx
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP54
  • 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)
  • rozměry: 164 x 78 x 8,3 mm; 199 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 33W

HONOR X5c Plus

Do kategorie levných mobilů míří novinka HONOR X5c Plus, kde je hlavní předností právě cena, jelikož specifikace asi jen tak někoho neosloví. Na druhou stranu může takový kousek dostačovat nenáročným uživatelům.

HEUREKAALZAHONOR X5c Plus 4GB/64GB Black na Heureka.czHONOR X5c Plus 4GB/64GB...Cena od 1 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAHONOR X5c Plus 4GB/64GB Ocean Cyan na Heureka.czHONOR X5c Plus 4GB/64GB...Cena od 1 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

b4d06538 3343 4f5e 8a7e 50b607162296 1600x1600x

Specifikace Honor X5c Plus

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
  • procesor: Helio G81
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128 GB + microSD
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 0,08 MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
  • rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
  • baterie: 5260 mAh + 15W

Motorola Edge 60 Neo

Střední třída je obohacena o smartphone Motorola Edge 60 Neo, který má slušné specifikace. Hlavně se může pochlubit odolností a bezdrátovým nabíjením. I fotografická výbava vypadá dobře.

HEUREKAMotorola Edge 60 Neo 5G 12GB/256GB PANTONE Grisaille na Heureka.czMotorola Edge 60 Neo 5G...Cena od 10 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Edge 60 Neo 12GB/256GB Pantone Frostbite na Heureka.czMotorola Edge 60 Neo...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

2a30287c ad9b 49f0 a3c3 1b1667a2c0fb 1600x1600x

Specifikace Motorola Edge 60 Neo

  • displej: 6,36 palců, 120 Hz, 120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 7400
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 15
  •  Foťáky
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69, MIL-STD 810H
  • stereo
  • 5G, Bluetooth, WiFi, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC
  • rozměry: 154,11 x 71,24 x 8,09 mm; 174,5 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 68W USB C, 15W bezdrátově

TCL NXTPAPER 60 ULTRA

Novinka NXTPAPER 60 Ultra od TCL zapadne do střední třídy, ale nenajdete zde nadstandardní baterií. Hlavní chloubou je displej, jelikož je uzpůsoben pro pohodlnější čtení a navíc je matný.

HEUREKAALZATCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Lunar White na Heureka.czTCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G...Cena od 12 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

TCL131b2 05 415x1000x

Specifikace TCL NXTPAPER 60 Ultra

  • displej: 7,2 palců, 2340 x 1080 pixelů, LCD, NXTPAPER, 120 Hz
  • procesor: Dimensity 7400
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256 GB + microSD
  • Android 15
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • 3.5mm jack
  • stereo
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP68
  • 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6E, BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS, L1+L5
  • rozměry: 174,45 x 81,23 x 5,57 mm; 209 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 33W

