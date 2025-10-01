Nubia Air konečně oficiálně představena pro český trh

Zdroj: Dotekománie
Společnost ZTE, respektive její subznačka Nubia, dnes oficiálně představila dlouho očekávaný telefon Nubia Air na českém trhu. Ultratenký telefon láká nejenom na svoji kompaktnost a lehký design, ale i kvalitní displej, voděodolnost, AI funkce a další.
Tenký smartphone Nubia Air je tady
O novém mobilním telefonu Nubia Air jsme vás již informovali rovnou dvakrát. Poprvé v rámci pouhého krátkého nastínění, jak by mohl očekávaný smartphone vypadat, podruhé pak už při jeho světovém představení. Dnes však už model Air značka oficiálně představila i přímo na našem trhu.
Nubia Air přepisuje pravidla hry. Disponuje například tloušťkou pouze 6,7 milimetrů a váhou 172 gramů. Jen po prvotním vyzkoušení telefonu vám tak mohu zaručit, že ji v kapse ani neucítíte. Smartphone si zaslouží body i díky velké baterii o kapacitě 5000 mAh a perfektnímu 6,78palcovému 1.5K AMOLED displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz.
O kvalitní fotky se postará trojitý 50Mpx fotomodul na zadní straně, doplněný přední 20Mpx selfie kamerou. V ústrojí telefonu pak pracuje 6nm osmijádrový procesor s 8GB pamětí RAM (dalších 12 lze přidat virtuálně) a 256GB úložištěm. Nubia však nezapomněla ani na AI funkce, a tak zákazníkům s novým modelem nabízí například živý překlad při telefonování s podporou češtiny nebo četné možnosti v úpravě fotografií.
Telefonu pak nechybí ani pořádná odolnost vůči vodě a prachu, konkrétně tedy IP68 a IP69. Tu ostatně přímo při představení telefonu v Žižkovské věži vtipně demonstrovali Lukáš Knotte, generální ředitel ZTE pro Českou republiku, a Filip Snášel, když novinku ponořili do piva.
Představený smartphone je již nyní k dispozici ve většině e-shopů, a to za cenu 5990 korun českých. Pokud byste však před koupí tohoto telefonu stáli o ještě více informací či dojmy a pocity z opravdového používání Nubia Air, počkejte si na naši recenzi, na které už usilovně začínáme pracovat.
Specifikace
- displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: UNISOC T8300
- 8/12 GB RAM
- úložiště: 256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 20 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
Zdroj: tisková konference, tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře