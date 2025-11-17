Nově v českých obchodech – tenký Edge 70, RugKing a mobil s 25 500 mAh

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
UleFone RugKing Black
Novinka na českém trhu UleFone RugKing se snaží nalákat na mnoho konektorů, velký hlasitý reproduktor a také na masivní baterii. K tomu je navíc odolný a samotná cena není vysoká. Bohužel ostatní specifikace nejsou nějak zajímavé.
Specifikace UleFone RugKing Black
- displej: 5,99 palců, 720 x 1440 pixelů, LCD
- procesor: Unisoc T7255
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB (UFS 2.2) + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- IP68, MIL-STD-810H
- reproduktor: 3,5W, 36mm měnič, 126dB
- svítilna, pogo konektory
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, NFC
- rozměry: 173,4 x 83,35 x 18,3 mm; 397 gramů
- baterie: 9600 mAh + 18W
UleFone Armor 34 Pulse Black
Novinka Armor 34 na první pohled láká velkou svítilnou na zadní straně, ale tento mobil má hmotnost 763 gramů, ale není se čemu divit, když baterie má kapacitu 25 500 mAh.
Specifikace UleFone Armor 34 Pulse Black
- displej: 6,95″, 2460 × 1080, IPS, 120 Hz
- procesor: Dimensity 7300
- 16 GB RAM
- úložiště: 512 GB + microSD
- Android 15
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní – 50 Mpx, f/1,95
- 50 Mpx, f/2,2, ultra širokoúhlý
- 64 Mpx, f/1,79, noční vidění
- přední – 32 Mpx, f/2,45
- jack (3,5mm)
- IP68, IP69K
- 5G, Bluetooth v5.4, GLONASS, GPS, NFC, WiFi
- rozměry: 183,1 x 86,6 x 32,7 mm, 763 gramů
- baterie: 25 500 mAh + 66 W
Motorola Edge 70
Moto Edge 70 oficiálně, tloušťka je pod 6 mm a cena od 16 499 Kč [aktualizováno]
Motorola Edge 70
- displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, OLED, 120 Hz, až 4500 nitů
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 50 MPx, 120°
- ? MPx
- přední – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- stereo
- rozměry: 159,87 x 74,28 x 5,99 mm; 159 gramů
- baterie: 4800 mAh + 68 W USB C, 20 W bezdrátově
