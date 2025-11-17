Nově v českých obchodech – tenký Edge 70, RugKing a mobil s 25 500 mAh

2025-11-17T11:36:07+01:00
• 17. 11. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

UleFone RugKing Black

Novinka na českém trhu UleFone RugKing se snaží nalákat na mnoho konektorů, velký hlasitý reproduktor a také na masivní baterii. K tomu je navíc odolný a samotná cena není vysoká. Bohužel ostatní specifikace nejsou nějak zajímavé.

UleFone RugKing Black na Heureka.cz
Cena od 4 599 Kč

e6a12d55 ae0b 4ee4 9713 af692488b36f 2000x2000x

Specifikace UleFone RugKing Black

  • displej: 5,99 palců, 720 x 1440 pixelů, LCD
  • procesor: Unisoc T7255
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB (UFS 2.2) + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • IP68, MIL-STD-810H
  • reproduktor: 3,5W, 36mm měnič, 126dB
  • svítilna, pogo konektory
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, NFC
  • rozměry: 173,4 x 83,35 x 18,3 mm; 397 gramů
  • baterie: 9600 mAh + 18W

UleFone Armor 34 Pulse Black

Novinka Armor 34 na první pohled láká velkou svítilnou na zadní straně, ale tento mobil má hmotnost 763 gramů, ale není se čemu divit, když baterie má kapacitu 25 500 mAh.

UleFone Armor 34 Pulse Black na Heureka.cz
Cena od 12 999 Kč

24107634 4a09 48b0 a1ff a9a7413ec8f5 0x0x

Specifikace UleFone Armor 34 Pulse Black

  • displej: 6,95″, 2460 × 1080, IPS, 120 Hz
  • procesor: Dimensity 7300
  • 16 GB RAM
  • úložiště: 512 GB + microSD
  • Android 15
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 Mpx, f/1,95
      • 50 Mpx, f/2,2, ultra širokoúhlý
      • 64 Mpx, f/1,79, noční vidění
    • přední – 32 Mpx, f/2,45
  • jack (3,5mm)
  • IP68, IP69K
  • 5G, Bluetooth v5.4, GLONASS, GPS, NFC, WiFi
  • rozměry: 183,1 x 86,6 x 32,7 mm, 763 gramů
  • baterie: 25 500 mAh + 66 W

Motorola Edge 70

Moto Edge 70 oficiálně, tloušťka je pod 6 mm a cena od 16 499 Kč [aktualizováno]

Motorola Edge 70 12GB/512GB Pantone Bronze Green na Heureka.cz
Cena od 16 490 Kč
Motorola Edge 70 12GB/512GB Pantone Gadget Grey na Heureka.cz
Cena od 16 490 Kč

ba26bc89 99f9 4f03 b697 7fca092c1782 0x0x

Motorola Edge 70

  • displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, OLED, 120 Hz, až 4500 nitů
  • procesor: Snapdragon 7 Gen 4
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 50 MPx, 120°
      • ? MPx
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69
  • stereo
  • rozměry: 159,87 x 74,28 x 5,99 mm; 159 gramů
  • baterie: 4800 mAh + 68 W USB C, 20 W bezdrátově

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

