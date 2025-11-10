Android Auto dostane Gemini zkratky

Zdroj: CarPlay Life
V poslední době se objevuje informace, že Google začíná postupně implementovat Gemini do Android Auto, respektive dochází k přenastavení původního asistenta na Gemini. Tato změna se může pozitivně dotknout uživatelů i v Česku, byť stále není podpora pro aktivaci hlasem. Gemini totiž lépe rozumí češtině a díky integraci ve vozidle by měl jít tento pomocník aktivovat přes tlačítko. Je zde ale i jiná novinka.
Gemini zkratky
Zahraniční redakce zaznamenala v kódu aplikace Android Auto novinku v podobě Gemini zkratek. Konkrétně jsou úpravy obsažené ve verzi 15.6.154404-release.daily a je zde zmíněno výlučně Gemini. Bude možné zadat název zkratky a samotný příkaz. Bude tak možné přímo vyvolat konkrétní akci.
<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_activity_title“>Gemini action</string>
<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_query_helper_text“>Enter a command to give to Gemini</string>
<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_query_hint“>Gemini command</string>
Toto vylepšení se může hodit, jelikož hlasové ovládání se nemusí hodit, případně jej nelze v dané situaci použít. Navíc skrze přesně definovanou Gemini zkratku budete mít jistotu, že se zadá konkrétní příkaz.
Celý systém asi bude fungovat stejně jako aktuální implementace Google Asistenta, která se nachází v nastavení Android Auto na mobilním telefonu v sekci Přizpůsobení spouštěče. Zřejmě dojde ale na přepracování a rozšíření.
