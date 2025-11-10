Android Auto dostane Gemini zkratky

Android Auto dostane Gemini zkratky
2025-11-10T09:00:20+01:00
• 10. 11. 2025#Aktualizace #Android

Zdroj: CarPlay Life

V poslední době se objevuje informace, že Google začíná postupně implementovat Gemini do Android Auto, respektive dochází k přenastavení původního asistenta na Gemini. Tato změna se může pozitivně dotknout uživatelů i v Česku, byť stále není podpora pro aktivaci hlasem. Gemini totiž lépe rozumí češtině a díky integraci ve vozidle by měl jít tento pomocník aktivovat přes tlačítko. Je zde ale i jiná novinka.

Gemini zkratky

Zahraniční redakce zaznamenala v kódu aplikace Android Auto novinku v podobě Gemini zkratek. Konkrétně jsou úpravy obsažené ve verzi 15.6.154404-release.daily a je zde zmíněno výlučně Gemini. Bude možné zadat název zkratky a samotný příkaz. Bude tak možné přímo vyvolat konkrétní akci.

<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_activity_title“>Gemini action</string>
<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_query_helper_text“>Enter a command to give to Gemini</string>
<string name=“settings_customize_add_gemini_shortcut_query_hint“>Gemini command</string>

Toto vylepšení se může hodit, jelikož hlasové ovládání se nemusí hodit, případně jej nelze v dané situaci použít. Navíc skrze přesně definovanou Gemini zkratku budete mít jistotu, že se zadá konkrétní příkaz.

Celý systém asi bude fungovat stejně jako aktuální implementace Google Asistenta, která se nachází v nastavení Android Auto na mobilním telefonu v sekci Přizpůsobení spouštěče. Zřejmě dojde ale na přepracování a rozšíření.

Screenshot 20251110 071948 1080x2410x Screenshot 20251110 071958 1080x2410x Screenshot 20251110 072144 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

 

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat