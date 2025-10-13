Nově v českých obchodech – Air, Moto a Plus

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Nubia Air
Tenké mobily jsou opět v kurzu. Kromě velmi drahách kousků jsou na trhu i levnější, jako třeba Nubia Air. Zde se ale nešetřilo na displeji nebo odolnosti.HEUREKAALZANubia Air 8GB/256GB GoldCena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Nubia Air
- displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: UNISOC T8300
- 8/12 GB RAM
- úložiště: 256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 20 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
HONOR X5c Plus
Nedávno Honor představil mobily Honor X5c a Honor X5c Plus, a právě verze Plus se dostává na český trh s relativně nízkou cenou. Jde přímo do souboje s Moto G06, ale právě kousek od Motoroly má některé specifikace lepší.HEUREKAHONOR X5c Plus 4GB/128GB...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X5c Plus 4GB/128GB...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor X5c Plus
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G81
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB + microSD
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
- rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
- baterie: 5260 mAh + 15W
Motorola Moto G06
Model Moto G06 se postupně objevuje na českém trhu v různých barvách a konfiguracích. Tentokrát je zde asi nejzákladnější verze s cenou klesající až na 2159 Kč.HEUREKAALZAMotorola Moto G06...Cena od 2 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Moto G06
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
