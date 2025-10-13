Nově v českých obchodech – Air, Moto a Plus

Nově v českých obchodech – Air, Moto a Plus
2025-10-13T11:47:04+02:00
• 13. 10. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Nubia Air

Tenké mobily jsou opět v kurzu. Kromě velmi drahách kousků jsou na trhu i levnější, jako třeba Nubia Air. Zde se ale nešetřilo na displeji nebo odolnosti.

HEUREKAALZANubia Air 8GB/256GB Gold na Heureka.czNubia Air 8GB/256GB GoldCena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

e0d288ac bc5e 42fc 9d95 d1cad81c1503 1600x1600x

Specifikace Nubia Air

  • displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: UNISOC T8300
  • 8/12 GB RAM
  • úložiště: 256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
      • 0,08 MPx
    • přední – 20 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69
  • 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
  • rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 33W

HONOR X5c Plus

Nedávno Honor představil mobily Honor X5c a Honor X5c Plus, a právě verze Plus se dostává na český trh s relativně nízkou cenou. Jde přímo do souboje s Moto G06, ale právě kousek od Motoroly má některé specifikace lepší.

HEUREKAHONOR X5c Plus 4GB/128GB Black na Heureka.czHONOR X5c Plus 4GB/128GB...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X5c Plus 4GB/128GB Blue na Heureka.czHONOR X5c Plus 4GB/128GB...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

product 7818602 800x800x

Specifikace Honor X5c Plus

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
  • procesor: Helio G81
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128 GB + microSD
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 0,08 MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo
  • rozměry: 167 x 77 x 7,89 mm; 186 gramů
  • baterie: 5260 mAh + 15W

Motorola Moto G06

Model Moto G06 se postupně objevuje na českém trhu v různých barvách a konfiguracích. Tentokrát je zde asi nejzákladnější verze s cenou klesající až na 2159 Kč.

HEUREKAALZAMotorola Moto G06 4GB/64GB PANTONE Tendril na Heureka.czMotorola Moto G06...Cena od 2 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

005d7cc4 5a3b 448f b0f0 470a022df1e2 1600x1600x

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat