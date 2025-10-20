Nově v českých obchodech – Galaxy, Magic, TCL

2025-10-20T16:00:33+02:00
• 20. 10. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

TCL 60R

Levný mobil dnes nabízí trochu lepší výbavu než před nějakou dobou. Standardem se stává například 5G. TCL 60R je toho příkladem a kromě toho jsou zde například stereo reproduktory.

HEUREKATCL 60R 4GB/128GB Space Grey na Heureka.czTCL 60R 4GB/128GB Space...Cena od 2 363 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4c3845c9 63f4 47f3 8fc0 6db295716aa1 1600x1600x

Specifikace TCL 60R

  • displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, 480 nitů
  • procesor: Dimensity 6300
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 0,08 MPx
    • přední – 8 MPx
  • 3.5mm jack
  • stereo
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 5G, NFC, WiFi 5, GPS/Glonass/BDS/A-GPS
  • rozměry: 165,62 x 76,2 x 8.16 mm; 190 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

Samsung Galaxy Xcover 7 Pro

Samsung představil Galaxy XCover7 Pro se 7 lety aktualizací, ale nejde o běžný mobil. Toto je skutečný pracovní nástroj, ostatně má i POGO konektor.

HEUREKASamsung Galaxy Xcover 7 Pro G766B 8GB/256GB Black na Heureka.czSamsung Galaxy Xcover 7...Cena od 14 159 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

c4e59df2db3d3075692c69d67921ba763b85fc4f pl smartphones sm g766bzkfeee ga 2 684x547x

Specifikace Galaxy XCover7 Pro

  • displej: 6,6 palců, Full HD+, LCD, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 3
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Android 15
  • eSIM + pSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13 MPx
  • IP68, MIL-STD-810H
  • čtečka otisků prstů
  • POGO
  • stereo
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
  • rozměry: 168,6 x 79,9 x 10,2 mm; 240 gramů
  • baterie: 4350 mAh

Honor Magic V5

Honor Magic V5 (recenze) se postupně dostává do obchodů v různých variantách. V tomto případě se jedná o verzi s 512GB úložištěm.

HEUREKAHonor Magic V5 5G 16GB/512GB Reddish Brown na Heureka.czHonor Magic V5 5G...Cena od 38 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

459132a2 0e8d 4656 9619 85c945d7ffbc 0x0x

Specifikace Honor Magic V5

  • displeje
    • vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
    • vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Android 15 + MagicOS 9.0.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
    • přední – 2x 20 MPx
  • IP58 a IP59
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
  • rozměry:
    • rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
    • složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
    • 217 gramů
  • baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE je více méně novinka a také nejdostupnější top model od tohoto výrobce, byť tedy specifikace nejsou na nejvyšší úrovni.

HEUREKASamsung Galaxy S25 FE 8GB/512GB Jetblack na Heureka.czSamsung Galaxy S25 FE...Cena od 16 239 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

fe9c7009 669f 4d0f 91ab 10f950d40f7f 1600x1600x

Specifikace Samsung Galaxy S25 FE

  • displej: 6,7 palců, 2340×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1900 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+
  • procesor: Exynos 2400
  • 8 GB RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB
  • Android 16 + One UI 8
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 12 MPx, 123°
      • 8 MPx, OIS, 3X zoom
    • přední – 12 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
  • rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm; 190 gramů
  • baterie: 4 900 mAh + 45W USB C, 15 W bezdrátově

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

