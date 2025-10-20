Nově v českých obchodech – Galaxy, Magic, TCL

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Nově v českých obchodech – Air, Note, Nova
- Nově v českých obchodech – Xiaomi 15T, NXTPAPER, Xperia 10 VII a jeden Honor
- Nově v českých obchodech – několikrát Moto a Honor
- Nově v českých obchodech – Air, Moto a Plus
TCL 60R
Levný mobil dnes nabízí trochu lepší výbavu než před nějakou dobou. Standardem se stává například 5G. TCL 60R je toho příkladem a kromě toho jsou zde například stereo reproduktory.HEUREKATCL 60R 4GB/128GB Space...Cena od 2 363 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace TCL 60R
- displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, 480 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- 3.5mm jack
- stereo
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, NFC, WiFi 5, GPS/Glonass/BDS/A-GPS
- rozměry: 165,62 x 76,2 x 8.16 mm; 190 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
Samsung Galaxy Xcover 7 Pro
Samsung představil Galaxy XCover7 Pro se 7 lety aktualizací, ale nejde o běžný mobil. Toto je skutečný pracovní nástroj, ostatně má i POGO konektor.HEUREKASamsung Galaxy Xcover 7...Cena od 14 159 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Galaxy XCover7 Pro
- displej: 6,6 palců, Full HD+, LCD, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Android 15
- eSIM + pSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP68, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů
- POGO
- stereo
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
- rozměry: 168,6 x 79,9 x 10,2 mm; 240 gramů
- baterie: 4350 mAh
Honor Magic V5
Honor Magic V5 (recenze) se postupně dostává do obchodů v různých variantách. V tomto případě se jedná o verzi s 512GB úložištěm.HEUREKAHonor Magic V5 5G...Cena od 38 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE je více méně novinka a také nejdostupnější top model od tohoto výrobce, byť tedy specifikace nejsou na nejvyšší úrovni.HEUREKASamsung Galaxy S25 FE...Cena od 16 239 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy S25 FE
- displej: 6,7 palců, 2340×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1900 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+
- procesor: Exynos 2400
- 8 GB RAM
- úložiště: 128/256/512 GB
- Android 16 + One UI 8
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 12 MPx, 123°
- 8 MPx, OIS, 3X zoom
- přední – 12 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm; 190 gramů
- baterie: 4 900 mAh + 45W USB C, 15 W bezdrátově
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
O2 představuje nová sluchátka a O2 tag 2v1 pro Android i iOS
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře