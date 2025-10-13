Apple se rozhodl pohřbít aplikaci Clips

Zdroj: Apple
Google dost často čelí velké pozornosti kolem jeho aplikací a služeb, zejména s ohledem na dobu fungování, jelikož se společnost nebojí zrušit cokoliv, co není výhodné. Ostatní firmy ale také ukončují aplikace a služby, ale dost často to dělají ve větší tichosti, někdy si toho skoro nikdo nevšimne. Nyní zde máme Apple a jeho aplikaci Clips.
Apple Clips
Samotná aplikace přišla v roce 2017 a měla nabídnout jednoduchý způsob vytváření videí. Nabízela již od začátku jednoduché nástroje na úpravu a vylepšování, přičemž nechyběly ani nástroje na vkládání textů a emoji. Poslední větší aktualizace přišla v roce 2020 a od té doby se toho moc nezměnilo.
Nejde ale jen o to, kdy byla naposledy vydána aktualizace. Přímo stránky podpory společnosti Apple uvádí, že aplikace již nedostává jakékoliv aktualizace a od 10. října nebude k dispozici ani ke stažení z AppStore. Pokud ji máte nainstalovanou, tak ji stále můžete používat na systémech iOS 26 a iPadOS 26.
Sice tato aplikace více méně končí a co nevidět zmizí kompletně, tak Apple má ještě jednu aplikaci na editování videí. Ano, samozřejmě myslíme iMovie. Zde byla poslední aktualizace na konci roku 2024.
