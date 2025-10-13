Google nabízí studentům nejlepší AI nástroje zdarma

Zdroj: Google
Americký technologický gigant si pro studenty připravil velké překvapení. Ti mohou nyní získat předplatné Google AI Pro na rok úplně zdarma. Otevírá se jim tak přístup k těm nejpokročilejším AI nástrojům, které pomohou nejenom při studiu.
Předplatné Google AI Pro bezplatně
Dobrá zpráva nejenom pro české studenty. Ve vybraných zemích včetně České republiky začal Google bezplatně nabízet studentům nad 18 let předplatné Google AI Pro, které poskytuje dlouhou řadu AI nástrojů i 2TB úložiště na Google One.
Tarif, který běžně stojí 549 korun měsíčně teď mají studenti možnost až do 9. prosince aktivovat na rok úplně zdarma. Podmínky jsou jednoduché, věk nad 18 let, osobní účet Google a ověření vašeho statusu studenta přes platformu SheerID. Celým procesem vás Google velmi jednoduše provede. Na nabídku však nemáte nárok například pokud už Google One používáte skrze rodinné předplatné nebo máte firemní účet.
Studenti, kteří se úspěšně zaregistrují dostanou rozšířený přístup s navýšeným limitem kreditů k Gemini 2.5 Pro i nástroji Deep Research, který ušetří hodiny času nejenom při tvorbě rešerše. Kreativním studentům pomůže Nano Banana, editor obrázků, kde přetvoříte fotky v profesionální vizuály. Veo 3 pak pomůže při tvorbě videí třeba na sociální sítě.
V rámci předplatného však nechybí ani rozšířený přístup k NotebookLM, nástroji speciálně vytvořenému pro studenty a akademiky, který dokáže zpracovávat dlouhé texty, videa i hlasové nahrávky v užitečné a přehledné poznámky a další učící pomůcky. Potěší pak rovněž 2TB úložiště Google One, které vám poskytne více než dostatek místa pro všechny vaše fotky, emaily a soubory.
Pokud tedy splňujete jednoduché výše uvedené podmínky, neváhejte se do 9. prosince zaregistrovat. Po 12 měsících předplatné jednoduše vyprší a pokud ho nezrušíte, budete vyzváni již ke standardní platbě.
Nově v českých obchodech – Air, Moto a Plus
