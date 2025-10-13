Google nabízí studentům nejlepší AI nástroje zdarma

Google nabízí studentům nejlepší AI nástroje zdarma
2025-10-13T13:38:56+02:00
• 13. 10. 2025#AI

Zdroj: Google

Americký technologický gigant si pro studenty připravil velké překvapení. Ti mohou nyní získat předplatné Google AI Pro na rok úplně zdarma. Otevírá se jim tak přístup k těm nejpokročilejším AI nástrojům, které pomohou nejenom při studiu.

Předplatné Google AI Pro bezplatně

Dobrá zpráva nejenom pro české studenty. Ve vybraných zemích včetně České republiky začal Google bezplatně nabízet studentům nad 18 let předplatné Google AI Pro, které poskytuje dlouhou řadu AI nástrojů i 2TB úložiště na Google One.

Tarif, který běžně stojí 549 korun měsíčně teď mají studenti možnost až do 9. prosince aktivovat na rok úplně zdarma. Podmínky jsou jednoduché, věk nad 18 let, osobní účet Google a ověření vašeho statusu studenta přes platformu SheerID. Celým procesem vás Google velmi jednoduše provede. Na nabídku však nemáte nárok například pokud už Google One používáte skrze rodinné předplatné nebo máte firemní účet.

google ai pro zdarma 3420x1966x

Zdroj: Google

Studenti, kteří se úspěšně zaregistrují dostanou rozšířený přístup s navýšeným limitem kreditů k Gemini 2.5 Pro i nástroji Deep Research, který ušetří hodiny času nejenom při tvorbě rešerše. Kreativním studentům pomůže Nano Banana, editor obrázků, kde přetvoříte fotky v profesionální vizuály. Veo 3 pak pomůže při tvorbě videí třeba na sociální sítě.

V rámci předplatného však nechybí ani rozšířený přístup k NotebookLM, nástroji speciálně vytvořenému pro studenty a akademiky, který dokáže zpracovávat dlouhé texty, videa i hlasové nahrávky v užitečné a přehledné poznámky a další učící pomůcky. Potěší pak rovněž 2TB úložiště Google One, které vám poskytne více než dostatek místa pro všechny vaše fotky, emaily a soubory.

Pokud tedy splňujete jednoduché výše uvedené podmínky, neváhejte se do 9. prosince zaregistrovat. Po 12 měsících předplatné jednoduše vyprší a pokud ho nezrušíte, budete vyzváni již ke standardní platbě.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat