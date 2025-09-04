Google vydává novou verzi Androidu pro Pixely a uvádí funkce i pro ostatní

Zdroj: Google
Google se snaží nabídnout každé tři měsíce nějakou porci novinek, přičemž nejde jen o oznámení běžných vylepšení aplikací. Nabízí se totiž QPR aktualizace systému, která je součástí bezpečnostní aktualizace, ale obsahuje větší změny pro systém. Tentokrát zde máme trochu větší aktualizaci, jelikož Google přináší Material 3 Expressive design z Pixelů 10 na další modely (Pixel 6 a novější).
Není to jediná novinka
Současně společnost uvedla, že později v tomto měsíci bude vydána aktualizace pro sluchátka Pixel Buds Pro 2, která bude obsahovat funkci Adaptivního Audia. Ta nastavuje hlasitost sluchátek a dalších vlastností na základě okolného prostředí. Součástí aktualizace je také spousta oprav a vylepšení na pozadí. Například došlo se zapracovalo na vylepšení audia při volání, vyřešila se stabilita Bluetooth za určitých podmínek a podobně.
I pro ostatní
Zatímco největší změnou v rámci aktualizace systému je design a jeho možnosti, tak i ostatní majitelé mobilů dostanou vylepšení a novinky. Tentokrát se jedná o aktualizace aplikací od Googlu, které buď míří do vašich mobilů, nebo se tam co nevidět dostanou. Jednou z prvních je vylepšení klávesnice Gboard, která nově dostává AI návrhy, nebo respektive funkce pro přepsání textu. Nezapomnělo se na emoji, kde jde nyní procházet dřívější výtvory v rámci Emoji Kitchen.
Podstatnější novinka se týká technologie Audio Auracast skrze Bluetooth. Jde v podstatě o možnost sdílení hudby nebo jakékoliv zvukového výstupu z jedno zařízení do více sluchátek, přičemž nemusí být ani vaše. Můžete tak streamovat třeba hudbu mezi přátele do jejich sluchátek. Takto to zní jednoduše, ale samotný proces zahájení je lehce komplikovaný.
Pro využití této technologie musíte nabídnout přátelům speciální QR, který vám bude vygenerován mobilem. Ten si naskenují přes své mobily a mohou čekat na zahájení stremování, které ovládáte vy. Případně se dá využít i technologie Fast Pair. Bohužel je novinka v podstatě jen pro novější mobily jako Pixel a Samsung a přímou podporu dostávají jako první sluchátka od Sony. Mělo by dojít k postupnému rozšiřování.
Došlo také na předělání Quick Share, respektive se to týká jen design a uspořádání položek. Nově jsou zde dvě záložky, jedná pro odesílání, druhá pro příjem souborů. Navíc se zobrazuje informace, co vlastně posíláte. Také se zobrazuje informace o aktuálním stavu přenosu v procentech.
Některé tyto novinky jsou omezené na konkrétní zařízení, případně vyžadují hardwarovou podporu, ale některé již nyní míří do mobilů. Co se týče designu systému Android, tak ten je výhradně určen pro Pixely.
Zdroj: Tisková zpráva
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
