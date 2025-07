Novinky v Androidu 16 – pár vylepšení, grafických úprav a oprav

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už je dávno doba, kdy Google představil jednou za rok novou verzi systému Android, a pak jsme si museli počkat do toho dalšího na novou várku novinek. V posledních letech se snaží vylepšovat systém postupně, a to i přes aktualizace z Obchodu Play. Také zde máme QPR varianty systému, tedy čtvrtletní verze. Aktuálně je k dispozici varianta Android 16 QPR1 Beta 3, která přináší změny a nové funkce.

Lepší lupa

V rámci přístupnosti došlo na rozšíření možností přiblížení nebo spíše tedy zvětšení, což se hodí zejména těm, co mají komplikace se zrakem. Zde nově jde aktivovat zvětšení klávesnice, což byla opomíjená funkce.

Připnutí

Tato verze systému již obsahuje desktopový režim, o kterém jsme již napsali článek, ale stále není zcela připraven. Jde vidět ale, že se pracuje na vylepšování. Kromě vylepšení stability zde máme novinku u aplikací, které jde nově připnout do dolního panelu, takže může být zvolná aplikace stále k dispozici ke spuštění.

Grafické úpravy

Google se rozhodl, že indikace síly signálu potřebuje ještě nějaké ladění. Asi byste si toho ani nevšimli, ale indikace má nově místo čtyř proužků rovnou pět.

Není to jediná drobná grafická změna. Také přepínače mají jeden grafický prvek navíc. Pakliže jsou aktivní, mají v sobě ještě zobrazení „fajfky“ jako potvrzení. Má to zlepšit viditelnost.

I samotný widget pro vyhledávání má nyní dynamické barvy pro tlačítka, tedy už nejsou stejně barevná jako samotné logo Googlu.

Vypadá to, že je obsaženo jen malé množství vylepšení, ale mnoho se toho odehrává i pod kapotou a došlo na vyřešení mnoha komplikací. Ostatně QPR1 se blíží do finální fáze a již brzy bude dostupná stabilní varianta. Všechny tyto změny budou zřejmě dostupné v rámci další verze Androidu 16 ke konci roku, která se dostane do dalších zařízení.

