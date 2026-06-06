Slevy na Alze: Modernizace domácnosti pod taktovkou chytrých technologií

Segment chytré domácnosti zažívá dynamický rozvoj a přináší stále efektivnější způsoby, jak zvýšit komfort, bezpečnost i energetickou úspornost rezidenčních objektů. Internetový obchod Alza.cz v rámci své aktuální kampaně připravil rozsáhlý výběr produktů zaměřených na automatizaci, osvětlení a domovní management. Hlavními výhodami této nabídky zijn vysoká kompatibilita s moderními protokoly, možnost integrace do stávajících ekosystémů a okamžitá dostupnost skladových zásob s rychlým doručením. Akce platí do vyprodání zásob či do odvolání, což představuje ideální příležitost pro technologický upgrade vnitřních i venkovních prostor.
Osvětlení a atmosféra
Chytré osvětlení představuje základní stavební kámen každé moderní domácnosti. Pokročilé LED technologie kombinují vysokou svítivost s minimální spotřebou elektrické energie, přičemž uživatelům nabízejí plnou kontrolu nad intenzitou a teplotou barev. Integrace platforem jako Tuya, Zigbee nebo Matter umožňuje automatické spínání na základě denní doby, detekce pohybu či propojení s dalšími senzory v domě.
- IMMAX NEO LITE RONDATES Smart stropní 16.5 cm 32 W 2592 lm Tuya WiFi, měděné (-30 %)
- IMMAX NEO FINO NEW Smart závěsné, 1 kruh, 80 cm, 55 W, Zigbee 3.0, měděné (-30 %)
- IMMAX NEO FINO stropní (nástěnné), 120 cm, 72 W, 4752 lm, Tuya, Zigbee 3.0 s DO, měděné (-30 %)
- Winner Group WG11, 10 m, s aplikaci, IP 65, se síťovým adaptérem (-39 %)
- Philips Hue Flux ultra bright strip light 10 m + Hue Flux Strip Light Extension 2 m (-15 %)
- Philips Hue White Ambiance 6W 810 E27 4ks + Hue dimmer switch V2 (-15 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance 6W 810 E27 4ks + Hue dimmer switch V2 (-15 %)
- Philips Hue Infuse L stropní černé + Hue Motion Sensor (-15 %)
- Philips Smart LED WFB 40W G95 E27 RGB (-20 %)
- Govee RGBW Floor Lamp Lite stojací lampa Matter (-15 %)
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Zabezpečení a přístupové systémy
Zajištění bezpečnosti nemovitosti a spolehlivá kontrola vstupních bodů patří k hlavním prioritám každého majitele. Současné technologie umožňují vzdálenou správu přístupových práv, monitorování prostoru v reálném čase prostřednictvím videozvonků a instalaci pokročilých domovních systémů. Šifrovaná komunikace, integrace kamerových standardů a biometrické ověřování zaručují maximální míru ochrany před neoprávněným vniknutím.
- YALE chytrý videozvonek (-20 %)
- YALE chytrý skříňový zámek (-20 %)
- EVOLVEO DoorPhone ID-1, 2drátový s RFID, otiskem prstu a podporou ONVIF kamer (-20 %)
- Trust DOORCAM 3000 WiFi Doorbell (-5 %)
- Trust DOORCAM 3000B Wifi Doorbell (-5 %)
- IMMAX NEO PRO s klávesnicí, BT (-30 %)
- Yale Linus L2 Lite, černý + Yale Linus klávesnice (-20 %)
- Anker Eufy C31 Domovní videozvonek, černý (-20 %)
- Anker Eufy E340 Domovní videozvonek s interní vyzváněcí jednotkou, černý (-15 %)
- Smoot Air ScreenBell (-10 %)
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Řízení a automatizace
Centralizované řízení vjezdových cest a integrace dálkově ovládaných pohonů výrazně usnadňují každodenní obsluhu objektu. Moderní bezdrátové moduly pro brány a garážová vrata umožňují integraci do stávajících chytrých aplikací a sledování stavu otevření odkudkoliv na světě. Inovativní robotičtí společníci s kamerovými systémy navíc doplňují automatizovanou správu interiéru o možnost interaktivní kontroly v reálném čase.
- IMMAX NEO LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran, WiFi (-47 %)
- YALE chytrý otvírač pro garáže (-10 %)
- YALE chytrý otvírac pro brány (-20 %)
- Enabot EBO Air 2 – Robotický AI společník s 2K kamerou (-15 %)
- Enabot ROLA Mini – Robotický společník s 2K kamerou (-15 %)
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Elektroinstalace a senzory
Spolehlivé elektroinstalační prvky tvoří hardwarový základ pro bezpečný a úsporný chod domácnosti. Bezdrátové nástěnné vypínače, chytré zásuvky s USB rozhraním a specializované senzory umožňují snadno automatizovat běžné rutiny a sledovat odběr elektrické energie spotřebičů. Pokročilá čidla navíc dokážou včas identifikovat krizové situace, jako je vznikající požár nebo neočekávaná změna hladiny kapalin.
- RETLUX RSH 303 Smart bezdrátový jednotlačítkový nástěnný vypínač (-39 %)
- RETLUX RSH 305 Smart bezdrátový čtyřtlačítkový nástěnný vypínač (-38 %)
- AQARA Multi-State Sensor P100 Kit (VB-S03D), šedý (-10 %)
- Tesla Smart Plug SP400 (-10 %)
- IMMAX NEO Nexa vnitřní bez kolíku, typ F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, WiFi (-30 %)
- IMMAX NEO Smart ultrasonický snímač hladiny kapaliny , 5 m, WiFi (-30 %)
- Meross Smart Smoke Alarm – sada 3x MA151 + 1x MSH450 Matter hub (-15 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie digitálně řízených systémů jsou k dispozici také mechanické bezpečnostní prvky pro zvýšení fyzické odolnosti vstupních bodů. Pro mechanické zabezpečení dveřních křídel a fixaci zámků lze využít cylindrické vložky a kování od zavedeného výrobce Richter Czech. V aktuální nabídce se jedná o modely Richter Czech DC.EK30/45.NI (-21 %), Richter Czech DH.S3B.CE (-20 %) a Richter Czech DC.EK45/50.NI (-16 %).
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