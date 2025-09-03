Recenze Pixel 10 – proč si vůbec kupovat Pro model? RECENZE

Recenze Pixel 10 – proč si vůbec kupovat Pro model?
2025-09-03T16:00:57+02:00
• 3. 9. 2025#Android #Recenze

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Google letos představil opět tři nové přírůstky v řadě Pixel. My se v této recenzi zaměříme na ten zatím nejdostupnější a to základní Pixel 10. Ten letos dostal teleobjektiv, větší baterii s Qi2 dobíjením nebo jasnější displej. Jak se letošní model povedl? Dává ještě vůbec smysl si připlácet za Pixel 10 Pro, který už otestoval Přemek?

Recenze Pixel 10 Pro – zdání klame, přidávalo se a také ubíralo

Konstrukce

Konstrukčně se toho na první pohled moc nezměnilo. A je to logické, velká změna designu proběhla vloni, letos je to tak ve znamení takového jemného doladění a nových barev. Zadní modul fotoaparátu má maličko tenčí okraje a na slot na SIM kartu se přesunul na horní stranu. Tím nám vespod vznikly pěkně symetrické otvory pro reproduktor a mikrofon.

Google Pixel 10 5 5734x3219x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Pixel 10 nabral magnety a tím pádem trochu přibral. Není to ale moc, jen šest gramů a desetinu milimetru. Do ruky padne stále velmi dobře a neměl jsem pocit, že by byl moc těžkopádný. Naopak jeho velikost s úhlopříčkou 6,3 palce je za mě ideální volba.

Vyzkoušeli jsme nabíječku Google Pixelsnap se stojanem

Líbí se mi nové barevné varianty, speciálně námi testovaná modrá Indigo je krásně výrazná. Dále je v nabídce světle zelená Lemongrass, světle modrá Frost a nakonec nesmí chybět klasická černá Obsidian.

Google Pixel 10 3 5735x3219x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Provedení zad je stále lesklé, což je už poslední roky nezměněné. Možná by se mi více líbilo matné provedení, ale tak třeba příští rok. Aspoň rám je matný a hliníkový, takže na něm nezůstávají otisky prstů.

Pixel telefony už tradičně mají dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti na pravém boku pod tlačítkem pro zapnutí. To chce trochu zvyku, protože snad všichni ostatní výrobce to dnes mají obráceně.

Google Pixel 10 1 2 5263x2954x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Čtečka otisků prstů je stále ultrazvuková a stále skvělá. Je spolehlivá a rychlá.

Displej

Displeji není skoro co vytknout. Jasně, není to LTPO panel, ale to v praxi nikdo okem snad ani nepozná. To se může většinou projevit akorát ve výdrži baterie, ale o tom později. Maximální jas na slunci činí 2000, v HDR peaku pak 3000 nitů. Viditelnost na přímém slunečním svitu je skvělá, jen mi přišlo, jakoby byl jas uprostřed silnější než po krajích.

Google Pixel 10 10 6000x3368x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Hardware

Uvnitř tepe nový Tensor G5, stále procesor z dílny Google, akorát tentokrát už vyráběný u TSMC 3nm procesem. Čekali jste výrazný nárůst výkonu? Tak to se letos stejně jako předchozí roky nekoná. Vadí to něčemu? Za mě vůbec, Pixely jsou pocitově jedny z nejplynulejších a nejrychlejších telefonů. Ale jasně, možná ve hrách ten hrubý výpočetní výkon někomu chybět může.

Screenshot 20250831 143917 1080x2424x Screenshot 20250831 143920 1080x2424x Screenshot 20250831 143925 1080x2424x

Geekbench 6; zdroj: Dotekománie

Specifikace Pixel 10

  • displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, AMOLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
  • procesor: Tensor G5 + Titan M2
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • SIM + eSIM
  • Android 16
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
    • přední – 10,5 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2
  • rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 204 gramů
  • baterie: 4970 mAh + Qi2 (15W)
Google Pixel 10 8 5193x2915x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Baterie

Baterie oproti předchůdci narostla z 4700 na 4970 mAh, a to je dobrá zpráva. Pixel 10 může být i dvoudenní smartphone, při mém pracovním nasazení v kanceláři jsem opravdu dva dny provozu bez problémů obsáhl (denně aktivní displej kolem 3 hodin). Pokud jsem se ale vydal na chatu, hodně fotil a používal telefon na slunci s maximálním jasem, večer jsem měl před spaním kolem 20 procent. A to je stále super.

Google Pixel 10 wallet 3 5415x3040x Google Pixel 10 wallet 1 6000x3368x

Magnetické peněženky s MagSafe na Pixelu 10; zdroj: Dotekománie

Velikou radost mi udělal Google letos integrací Qi2 a magnetickým uchopením. Jedná se totiž v podstatě o MagSafe, který už roky používám na iPhonech. Jelikož mám doma jak nabíjecí MagSafe puk tak stojánek od Peak Design s magnety a dobíjením, tak jsem hned mohl toto používat naplno. A co víc, dokonce i třeba magnetické peněženky od Applu drží na Pixelu na zádech, jakkoliv to není zase tak pevné uchycení (to není ale ani na iPhone).

Fotoaparát

Google Pixel 10 9 5263x2954x

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Na zádech jsou letos poprvé u základního modelu hned tři foťáky. Google přidal dokonce 5násobný periskopický teleobjektiv. To si výrobci většinou schovávají pro ten Pro/Ultra model. Za to si zaslouží určitě pochvalu. Sice samozřejmě na Pro modelu je lepší teleobjektiv s vyšším rozlišením, ale i Pixel 10 a jeho 10,8MPx snímač není vůbec špatný.

Pixel 9 (vlevo) vs. Pixel 10 (vpravo)

PXL 20250830 165503294 4080x3072x PXL 20250830 165517787 4000x3000x

PXL 20250830 164933640 4080x3072x PXL 20250830 164932857 4000x3000x

PXL 20250830 164941830 4080x3072x PXL 20250830 164940954 4000x3000x

Pixel 9 (vlevo) vs. Pixel 10 (vpravo); zdroj: Dotekománie

Pokud je někdo hnidopich a bude zkoumat specifikace, může zjistit, že letošní Pixel 10 má horší a menší snímače než předchůdce Pixel 9. Tak jsem vzal Pixel 9 a přímo ho porovnal s Pixelem 10. Rozdíl? Prakticky žádný.

PXL 20250829 083554686 4000x3000x PXL 20250829 083553217 4000x3000x

PXL 20250829 083556423 4000x3000x PXL 20250829 083558108 4000x3000x

PXL 20250830 163042513 4000x3000x PXL 20250830 163035902 4000x3000x

PXL 20250830 163037489 4000x3000x PXL 20250830 163051083 4000x3000x

PXL 20250826 164855019 4000x3000x PXL 20250826 164848457 4000x3000x

PXL 20250826 164849954 4000x3000x PXL 20250826 164852458 4000x3000x

PXL 20250827 141717080 3000x4000x PXL 20250827 141715379 3000x4000x

PXL 20250827 141718367 3000x4000x PXL 20250827 141719957 3000x4000x

PXL 20250826 165921338 4000x3000x PXL 20250826 165919737 4000x3000x

PXL 20250826 165923298 4000x3000x PXL 20250826 165930053 4000x3000x

PXL 20250830 114414461 4000x3000x PXL 20250830 114416417 4000x3000x

PXL 20250830 114418172 4000x3000x PXL 20250830 114402191 4000x3000x

0.5x, 1x, 2x, 5x; zdroj: Dotekománie

Výsledné snímky mají pro Pixel už takové typické neutrální barevné podání. Mně osobně se to moc líbí, někteří budou muset některé fotky možná ještě trochu dobarvit. Pixel vždycky vynikal spolehlivostí. Vyfotil jsem více než 500 fotek a všechny vypadají skvěle.

Jsem moc rád, že tu máme 5x teleobjektiv, snímky z něj jsou totiž stále skvělé jakkoliv na první pohled by mohl někdo kritizovat nižší rozlišení.

PXL 20250826 164917020 4000x3000x PXL 20250826 165057588 4000x3000x

PXL 20250826 165050189 4000x3000x PXL 20250826 165054601 4000x3000x

Teleobjektiv 5x; zdroj: Dotekománie

PXL 20250827 190126724 3000x4000x PXL 20250827 190131708MP 3000x4000x

PXL 20250827 190133889 3000x4000x PXL 20250827 190137029 3000x4000x

Noční snímky 0.5x, 1x, 2x, 5x; zdroj: Dotekománie

PXL 20250827 185415370 4000x3000x PXL 20250827 181929188 4000x3000x

PXL 20250827 191651222 4000x3000x PXL 20250827 181932024 4000x3000x

Noční snímky; zdroj: Dotekománie

Software

Pixel Android s podporou 7 let jak velkých, tak bezpečnostních aktualizací, tak by se ve stručnosti dal popsat software. Optimalizace je špičková a vše běží krásně plynule. Takhle rychlý by měl být každý telefon.

Novinkou je systém Android 16 již částečně v novém vzhledu Material 3 Expressive. Vypadá to za mě skvěle a především to je cítit. Doslova cítit, protože Google zapracoval i na haptice třeba při mazání notifikace.

Screenshot 20250902 231124 1080x2424x Screenshot 20250902 231047 1080x2424x Screenshot 20250902 231116 1080x2424x Screenshot 20250902 231052 1080x2424x

Android 16 na Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Zhodnocení

Tohle je za mě prostě výborný telefon a skoro si říkám, proč si vůbec kupovat dražší Pro model. Hodně jsem to zkoumal a tady jsou rozdíly na které jsem přišel:

  • Pixel 10 Pro má menší baterii (o 100 mAh)
  • Má ale o maličko jasnější displej (3000 vs. 3300 nitů)
  • Nabízí LTPO displej
  • Má větší paměť (12 vs. 16 GB RAM)
  • Má lepší větší senzory foťáků s AI 100x Zoomem a PRO režim focení
  • Má lepší selfie kameru
  • A nakonec v oblasti konektivity má Pro model navíc WiFi 7 a UWB

Poznáte to ale v praxi? Potřebujete tyhle funkce v běžném životě? Za mě ve finále tolik ne a tak bych s chutí doporučil nový základní Pixel 10. Za cenovku 23 tisíc korun se totiž jedná o výbornou koupi.

Letošní Pixel 10 je pak za mě oproti předchůdci skvělé vylepšení, máme tu magnety s Qi2 nebo nový 5x teleobjektiv. Potěší také větší baterie, výdrž je opravdu super a kvalitní displej. Líbí se mi také nové barevné varianty. Nepotěší nižší výkon procesoru ve srovnání s konkurencí nebo absence AI funkcí v Česku.

IMG 3159 5131x2886x

Pixel 10 Pro XL vs. Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Klady

  • Sympatická kvalitní konstrukce
  • Kvalitní displej
  • Skvělá výdrž baterie
  • Solidní fotoaparát s 5x teleobjektivem

Zápory

  • Procesor není tak výkonný jako u konkurenčních modelů
  • Mnohé AI funkce nejsou dostupné v Česku

Je ChatGPT-5 zklamání?

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

