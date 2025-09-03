Recenze Pixel 10 – proč si vůbec kupovat Pro model?

Pixel 10; zdroj: Dotekománie
Google letos představil opět tři nové přírůstky v řadě Pixel. My se v této recenzi zaměříme na ten zatím nejdostupnější a to základní Pixel 10. Ten letos dostal teleobjektiv, větší baterii s Qi2 dobíjením nebo jasnější displej. Jak se letošní model povedl? Dává ještě vůbec smysl si připlácet za Pixel 10 Pro, který už otestoval Přemek?
Konstrukce
Konstrukčně se toho na první pohled moc nezměnilo. A je to logické, velká změna designu proběhla vloni, letos je to tak ve znamení takového jemného doladění a nových barev. Zadní modul fotoaparátu má maličko tenčí okraje a na slot na SIM kartu se přesunul na horní stranu. Tím nám vespod vznikly pěkně symetrické otvory pro reproduktor a mikrofon.
Pixel 10 nabral magnety a tím pádem trochu přibral. Není to ale moc, jen šest gramů a desetinu milimetru. Do ruky padne stále velmi dobře a neměl jsem pocit, že by byl moc těžkopádný. Naopak jeho velikost s úhlopříčkou 6,3 palce je za mě ideální volba.
Líbí se mi nové barevné varianty, speciálně námi testovaná modrá Indigo je krásně výrazná. Dále je v nabídce světle zelená Lemongrass, světle modrá Frost a nakonec nesmí chybět klasická černá Obsidian.
Provedení zad je stále lesklé, což je už poslední roky nezměněné. Možná by se mi více líbilo matné provedení, ale tak třeba příští rok. Aspoň rám je matný a hliníkový, takže na něm nezůstávají otisky prstů.
Pixel telefony už tradičně mají dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti na pravém boku pod tlačítkem pro zapnutí. To chce trochu zvyku, protože snad všichni ostatní výrobce to dnes mají obráceně.
Čtečka otisků prstů je stále ultrazvuková a stále skvělá. Je spolehlivá a rychlá.
Displej
Displeji není skoro co vytknout. Jasně, není to LTPO panel, ale to v praxi nikdo okem snad ani nepozná. To se může většinou projevit akorát ve výdrži baterie, ale o tom později. Maximální jas na slunci činí 2000, v HDR peaku pak 3000 nitů. Viditelnost na přímém slunečním svitu je skvělá, jen mi přišlo, jakoby byl jas uprostřed silnější než po krajích.
Hardware
Uvnitř tepe nový Tensor G5, stále procesor z dílny Google, akorát tentokrát už vyráběný u TSMC 3nm procesem. Čekali jste výrazný nárůst výkonu? Tak to se letos stejně jako předchozí roky nekoná. Vadí to něčemu? Za mě vůbec, Pixely jsou pocitově jedny z nejplynulejších a nejrychlejších telefonů. Ale jasně, možná ve hrách ten hrubý výpočetní výkon někomu chybět může.
Specifikace Pixel 10
- displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, AMOLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, OIS
- 13 MPx, ultra širokoúhlý
- 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 10,5 MPx
- zadní – 48 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 204 gramů
- baterie: 4970 mAh + Qi2 (15W)
Baterie
Baterie oproti předchůdci narostla z 4700 na 4970 mAh, a to je dobrá zpráva. Pixel 10 může být i dvoudenní smartphone, při mém pracovním nasazení v kanceláři jsem opravdu dva dny provozu bez problémů obsáhl (denně aktivní displej kolem 3 hodin). Pokud jsem se ale vydal na chatu, hodně fotil a používal telefon na slunci s maximálním jasem, večer jsem měl před spaním kolem 20 procent. A to je stále super.
Velikou radost mi udělal Google letos integrací Qi2 a magnetickým uchopením. Jedná se totiž v podstatě o MagSafe, který už roky používám na iPhonech. Jelikož mám doma jak nabíjecí MagSafe puk tak stojánek od Peak Design s magnety a dobíjením, tak jsem hned mohl toto používat naplno. A co víc, dokonce i třeba magnetické peněženky od Applu drží na Pixelu na zádech, jakkoliv to není zase tak pevné uchycení (to není ale ani na iPhone).
Fotoaparát
Na zádech jsou letos poprvé u základního modelu hned tři foťáky. Google přidal dokonce 5násobný periskopický teleobjektiv. To si výrobci většinou schovávají pro ten Pro/Ultra model. Za to si zaslouží určitě pochvalu. Sice samozřejmě na Pro modelu je lepší teleobjektiv s vyšším rozlišením, ale i Pixel 10 a jeho 10,8MPx snímač není vůbec špatný.
Pokud je někdo hnidopich a bude zkoumat specifikace, může zjistit, že letošní Pixel 10 má horší a menší snímače než předchůdce Pixel 9. Tak jsem vzal Pixel 9 a přímo ho porovnal s Pixelem 10. Rozdíl? Prakticky žádný.
Výsledné snímky mají pro Pixel už takové typické neutrální barevné podání. Mně osobně se to moc líbí, někteří budou muset některé fotky možná ještě trochu dobarvit. Pixel vždycky vynikal spolehlivostí. Vyfotil jsem více než 500 fotek a všechny vypadají skvěle.
Jsem moc rád, že tu máme 5x teleobjektiv, snímky z něj jsou totiž stále skvělé jakkoliv na první pohled by mohl někdo kritizovat nižší rozlišení.
Software
Pixel Android s podporou 7 let jak velkých, tak bezpečnostních aktualizací, tak by se ve stručnosti dal popsat software. Optimalizace je špičková a vše běží krásně plynule. Takhle rychlý by měl být každý telefon.
Novinkou je systém Android 16 již částečně v novém vzhledu Material 3 Expressive. Vypadá to za mě skvěle a především to je cítit. Doslova cítit, protože Google zapracoval i na haptice třeba při mazání notifikace.
Zhodnocení
Tohle je za mě prostě výborný telefon a skoro si říkám, proč si vůbec kupovat dražší Pro model. Hodně jsem to zkoumal a tady jsou rozdíly na které jsem přišel:
- Pixel 10 Pro má menší baterii (o 100 mAh)
- Má ale o maličko jasnější displej (3000 vs. 3300 nitů)
- Nabízí LTPO displej
- Má větší paměť (12 vs. 16 GB RAM)
- Má lepší větší senzory foťáků s AI 100x Zoomem a PRO režim focení
- Má lepší selfie kameru
- A nakonec v oblasti konektivity má Pro model navíc WiFi 7 a UWB
Poznáte to ale v praxi? Potřebujete tyhle funkce v běžném životě? Za mě ve finále tolik ne a tak bych s chutí doporučil nový základní Pixel 10. Za cenovku 23 tisíc korun se totiž jedná o výbornou koupi.
Letošní Pixel 10 je pak za mě oproti předchůdci skvělé vylepšení, máme tu magnety s Qi2 nebo nový 5x teleobjektiv. Potěší také větší baterie, výdrž je opravdu super a kvalitní displej. Líbí se mi také nové barevné varianty. Nepotěší nižší výkon procesoru ve srovnání s konkurencí nebo absence AI funkcí v Česku.
Klady
- Sympatická kvalitní konstrukce
- Kvalitní displej
- Skvělá výdrž baterie
- Solidní fotoaparát s 5x teleobjektivem
Zápory
- Procesor není tak výkonný jako u konkurenčních modelů
- Mnohé AI funkce nejsou dostupné v Česku
