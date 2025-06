Novinky v Androidu 16 – změna jasu HDR, zamykací obrazovka, efekty a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Android 16 je sice ve své stabilní verzi již dostupný a výrobci již chystají aktualizace, ale Google pokračuje ve vývoji. Konkrétně jde o QPR verzi. Jedná se prakticky o beta variantu, která je dostupná na Pixelech. Díky tomu se dozvídáme, co ještě zajímavého Google přinese v rámci Androidu 16. Dnes zde máme další objevené změny ve variantě Android 16 QPR1 beta 2.

Modifikace zamykací obrazovky

Tato verze systému obsahuje skrytou možnost nastavení samotné zamykací obrazovky. Nám se novinka nepodařila aktivovat (klepnutí na hodiny v editoru plochy), ale některým ano. Konkrétně se nabízí několik možností, co jde vidět na obrázku níže. Kromě stylu hodin je možné změnit barvu a velikost.

Nová animace

Google si také pohrává s viditelnějším označením spuštění Gemini. Při delším podržení vypínacího tlačítka se standardně spustí, jen tedy obrazovka má novou animaci. Lehce se zmenší a následně vrátí.

Rychlejší ovládání hovorů

S novou verzí systému přišel také indikátor hovoru v horním levém rohu. Nově se testuje možnost, že po kliknutí na něj se nespustí přímo celá aplikace, ale nabídne se dialogové okno s možnostmi jako ukončení hovoru, ztišení nebo v případě Gemini i pozastavení. Samozřejmě se dá rozbalit tato nabídka a přejít do aplikace přímo.

Studio pro tapety

Samotné nastavení domácí obrazovky se rozšiřuje o nové možnosti úprav. Kromě nastavení ikon a textu se nabízí i efekty, přičemž je zde možnost přidání počasí, nebo dokonce vytvoření 3D efektu. V podstatě to samé, co nedávno také představil Apple. U Androidu se hodně pracuje s AI a pokud máte dobrou fotku, funguje to dobře. Navíc se mohou aplikovat i efekt počasí, klidně i podle aktuálního stavu.

Oznámení na obrazovce uzamčení

Google také přidává možnost změny zobrazení notifikací na uzamykací obrazovce. Nově si můžete zvolit, jestli se má zobrazit kompletní nebo kompaktní. Také je zde několik možností, v rámci kterých lze vypnout nebo zapnout ikony, zobrazení tichých notifikací nebo se soukromým obsahem.

Zavírání aplikací

Animace níže není zrychlená. Došlo ke změně zavírání aplikací, tedy možná spíše ukončování. Nově systém nečeká na dokončení animace, a tedy bude záležet na vás, jak rychlé máte prsty.

Nová podoba nastavení hlasitosti a jasu

Na levém obrázku můžete vidět aktuální podobu posuvníků a na pravém novou. Jsou značně větší. Možná se nebude tato podoba líbit každému, ale z praktického hlediska je bude asi jednodušší ovládat. Současně máme novou podobu rozřazení nastavení sekce pro zvuk a vibrace.

Ikonky

Android 16 v této verzi již obsahuje novou podobu ikon ve stavovém řádku a mnozí asi upozorní, že se podobají právě variantě z iOS. Na prvním obrázku můžete vidět první podobu, v nejnovější verzi ještě došlo na prohození WiFi ikony.

Jas u HDR

Možná jste si již stěžovali na stav, kdy najednou na sociálních sítích na vás vyskočí HDR fotka nebo video a displej se rozzáří. Google chystá řešení, tedy bude možné upravit jas právě pro HDR obsah, tedy spíše intenzita. Novinka ale zatím není dostupná v aktuální beta verzi.

