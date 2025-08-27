Recenze Pixel 10 Pro – zdání klame, přidávalo se a také ubíralo

Zdroj: Dotekomanie.cz
Rok se s rokem sešel a máme zde novou řadu smartphonů Pixel od Googlu. V dnešní recenzi se podíváme na Pixel 10 Pro, tedy vybavenější zařízení v kompaktnějším balení. Jde v podstatě o mezičlánek, kdy nechcete velké zařízení, ale současně nechcete nijak slevit na specifikacích. Pixel 10 Pro vypadá na první pohled stejně jako Pixel 9 Pro, ale zlepšení jsou vidět.
Stejný design?
Právě na první pohled to vypadá, že se Pixel 10 Pro nijak nezměnil. Na zadní straně je masivní fotomodul s třemi foťáky a také bezkontaktní teploměr. Co se týče rozměrů, je to skoro to samé zařízení, jen tedy narostla tloušťka o 0,1 mm a hmotnost poskočila na 207 gramů. Tlačítka jsou stejně umístěná, úhlopříčka displeje se nezměnila a celkově jsem si říkal, že zde neměli inženýři v Googlu nějak velkou práci.
Při detailnějším pohledu jsem si všiml přepracování, a to v mnoha ohledech. Například slot pro SIM kartu už není na spodní straně. Nově jej najdete na horní straně, kde byla prohlubeň pro mmWave anténu. Na Pixelu 10 Pro nikde není jakékoliv narušení rámu tohoto typu. Co se týče spodní strany, tak jsou zde rovnou dva grily pro reproduktor.
Muselo dojít na interní změny, jelikož na zadní straně jsou nově magnety pro uchycení Qi2 nabíječek s magnetickým uchycením. Zřejmě to byl popud pro přeorganizování. Zatím jsem neměl možnost si pohrát Pixelsnap (magneticky uchytitelné příslušenství), ale to si nechám na samostatný článek. Ostatně je vše postaveno na jednom standardu a jedno jedno, jak se to jmenuje. Vzhledem k tomu, že i Apple podporuje Qi2, respektive přispěl k této technologii, tak i MagSafe příslušenství by mělo fungovat.
Vzhledem k tomu, že na zadní straně jsou magnety, tak při poklepání na záda jde slyšet duté místo. Je to ale asi jen cena za tuto novinku. S tím se pojí ještě jedna věc, ale k té se vyjádřím v části o baterii.
Na displej si nebudete stěžovat
Displej se skoro nezměnil, má stále 6,3 palců a rozlišení 1280 x 2856 pixelů. Stejně jako u minulého modelu je v základu nastaveno rozlišení na 1080 x 2410 pixelů, ale je zde možnost si jej nechat přepnout na maximální hodnoty. V praxi jsem to ani nepotřeboval. Nechybí podpora dynamického přepínání obnovovací frekvence v rozsahu 1 až 120 Hz. Co se ale změnilo, je samotný maximální jas. Ten opět poskočil a nově se nabízí hodnota až 3300 nitů.
Celkově si nemohu na nic stěžovat, a to ani na přímém slunečním světle. Vše je čitelné a mobil dobře pracuje s nastavováním jasu. Nevšiml jsem si ani přepínání obnovovací frekvence.
Co se týče čtečky otisků prstů, Google opět použil ultrasonickou technologii, takže vás neoslní v noci pokud o ni zavadíte nebo nepřiložíte zcela přesně prst. Trochu jsme čekal, že už konečně nebude nutné mít rozsvícený displej pro odemknutí. Na tuto funkci si musíme počkat, jelikož se chystá v nové verzi systému. Čtečka je dobře umístěná na displeji a funguje bez chyb nebo komplikací. Ani vlhké prsty neškodí.
Ach, to stereo
Už minulý model měl dobré stereo reproduktory. Ostatně očekávám od top modelů, že právě v této oblasti nabídnou vždy to nejlepší. Pixel 10 Pro je má vyvážené a dostatečně hlasité. Zdá se mi, že se zapracovalo na podání basů, které jsou nyní hlubší. Stereo je vyvážené a mobil celkově lépe zní. Asi s přepracováním vnitřností se myslelo i více na rezonanční komůrky.
Hardware prošel evolucí
Procesory Tensor nikdy nevévodily benchmarkům, což jim mnozí vyčítají, tedy že nebojují i první příčku s Dimensity nebo Snapdragonem, ale pro společnost to nikdy nebyl cíl. Více se myslí na zpracování AI operací. Proto jsem si otestoval Pixel 9 Pro a Pixel 10 Pro AI benchmarkem. Bohužel se nejedná o stabilní aplikaci a mnohdy se sama ukončí. I tak jsem vypozoroval, že Tensor G5 v Pixelu 10 Pro má značný náskok nad G4. Zde tedy mohu potvrdit, že Google značně zlepšil TPU jednotku.
Tensor G5 má i jinou konfiguraci jader a také došlo na navýšení frekvencí:
- Tensor G5: 1 (3,78 GHZ) + 5 (3,05 GHz) + 2 (2,25 GHz)
- Tensor G4: 1 (3,10 GHz) + 3 (2,6 GHz) + 4 (1,95 GHz)
Porovnal jsem si výkony obou v aplikaci Geekbench a výsledky jasně ukazují, že došlo ke značnému nárůstu výkonu. Čísla jsou jedna věc, ale co praxe? Pixel 10 Pro má rychlý procesor, který zvládá i nejnáročnější hry a aplikace. Méně se zahřívá v porovnání se stejnou činností u G4, aspoň podle dotyku.
Specifikace Pixel 10 Pro
- displej: 6,3 palců, 2856 x 1280 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 48 MPx, ultra širokoúhlý
- 48 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 42 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 207 gramů
- baterie: 4870 mAh + Qi2 (15W)
Konektivita je zde na špičkové úrovní, a to nemyslím jen WiFi 7. Pixel 10 Pro se může chlubit i podporou Bluetooth 6 nebo duálních frekvencí pro poziční systémy. WiFi signál zachytává o malinko lépe a s NFC jsem neměl komplikace při placení.
Jestli chcete jen surový výkon a mít nejvyšší čísla v benchmarcích, tak tento mobil není pro vás. Pokud si ale potrpíte na celkové používání, budete více než spokojeni.
Android a 7 let aktualizací
Právě 7 let aktualizací systému je nově pro Google základem, a to se nebavíme jen o bezpečnostních záplatách. To je rozhodně pozitivní zpráva. Bohužel se zde již nemůžeme ani tak bavit o čistém Androidu. Možná bych ho nazval Pixel Android. Google již nějaký čas přidává nad rámec základního systému ještě svoje vychytávky a funkce navíc, jako třeba speciální widgety, upravené aplikace a podobně.
Novinky v Androidu 16 – pár vylepšení, grafických úprav a oprav
Letos jsem si všiml, že Android 16 na Pixelu 10 Pro je trochu jiný než Android 16 na Pixelu 9 Pro. Už na úvodní obrazovce jdou vidět jiné ikony pro baterii, WiFi a mobilní signál. Takové změny ale později budou i na starších modelech.
V systému se dají najít nejrůznější vychytávky navíc, jako třeba přepnutí na selfie pomocí gesta, poklepání na zadní straně nebo ticho po otočení. Jsou to takové malé drobnosti, které mobil necpe uživateli. Android je odladěný, neseká se a celkově s novým designovým směrem vypadá dobře. Mnozí ale budou namítat, že se více s některými prvky podobá iOS. Ale oba systémy si propůjčují funkce a designy nějakou dobu.
Baterie je větší
Google neuvádí, jak rychlé nabíjení je podporováno u smartphonů. Na svých stránkách spíše stroze informuje, že na 55 % se dostanete za 30 minut při použití 30W nabíječky. Pixely ale nikdy nenabízely nějak rychlé nabíjení. Google si spíše potrpí na šetření baterií, než aby nabídl závratné výkony. Díky Qi2 se ale nabízí i rychlejší bezdrátové nabíjení, konkrétně tedy 15W. To taky není nějak velký zázrak, ale je to posun.
Bohužel bylo odebráno bezdrátové reverzní nabíjení, asi kvůli použití magnetů, případně to má spojitost s konstrukcí cívky. Jednoduše řečeno, Pixel 10 Pro, stejně jako ostatní modely v této řadě, nemá možnost doplnit energii například sluchátkům pomocí bezdrátové technologie. Přes USB C kabel to je ale stále možné.
Kapacita baterie je na tom o něco lépe než minulá generace. Je zde 4870 mAh, což z dnešního pohledu je lehce pod standardní hodnotou, a při srovnání s některými mobily je to nízká hodnota. V praxi to vypadá ale jinak. Ač jsem mobil nešetřil a pouštěl jsem se do hraní her, tak jsem se mohl na něj celý den spolehnout. Sociální sítě, poslech hudby, focení, volání a podobně, a přesto jsem za celý den nehledal nabíječku. Pokud nebudete sjíždět videa na sociálních sítích a hry dáte stranou, dostane se pohodlně na dva dny. Při troše snahy byste mohli dosáhnout na 2,5 dne, možná 3 dny.
Focení si užijete
Pixely vždy patřily mezi krále fotomobilů, a to nesoudím jen podle nějakých syntetických testů. Vycházím z vlastní praxe. Je pravdou, že Google hodně používá algoritmy a snaží se z dostupných dat vytáhnout maximum, ale výsledky jsou konzistentní a velmi dobré. Letos přidal jednu novinku, tedy podstatnější vylepšení. Modely Pro mají navíc zásuvný modul pro zoom. Google jej kategorizuje jako model umělé inteligence, což více méně odpovídá, jelikož si snímek vezme do parády AI a snaží se jej vylepšit.
Konkrétně se nabízí až 100násobný AI digitální zoom. Automaticky se nesepne u jakéhokoliv přiblížení, spíše jen u těch vyšší, řekl bych nad 40x. Snímek je následně analyzován a vyčištěn, zaostřen a případně dogenerován. Záleží ale hodně na světelných okolnostech, struktuře atd. Jak ale můžete vidět na porovnání níže, výsledky jsou relativně dobré.
AI ale má samozřejmě svá omezení a někdy až moc odhaduje a generuje věci navíc. Profi Res Zoom nejlépe pracuje do hodnoty 80násobného přiblížení, cokoliv dál je hodně na představivosti a AI.
Co se týče běžného focení, je to ta samá písnička. Foťáky podávají konzistentní výsledek a po chvíli už víte, jak jakou scénu vyfotí a co lze očekávat. Barvy jsou více výrazné a noční focení je jedna radost. S Pixelem 10 Pro se rozhodně chystám vyfotit i Mléčnou dráhu, jen je potřeba mít na to správné podmínky.
Ukázkové snímky
Fotokouč?
Nezapomněl jsem na nového pomocníka v podobě fotokouče. Tedy nadstavby v aplikaci pro focení, která má za cíl naučit uživatele za pomocí AI lépe fotit. Nečekejte, že bude dělat práci za vás a že vás provede i v případě, že potřebujete něco rychle vyfotit. V první řadě analyzuje, co je v hledáčku. Následně dá tři návrhy a po volbě jednoho z nich postupujete podle návodu. Je to takový malý trenér, který se může některým hodit, ale musíte mít na to čas.
Závěr
Pixel 10 Pro se dá považovat za kompaktnější top model od Googlu, který nabízí plnou výbavu v balení základního Pixelu 10. Pokud byste chtěli větší displej, více energie a také rychlejší bezdrátové nabíjení, musíte se poohlédnout po modelu Pixel 10 Pro XL. U Pixelu 10 Pro jsem nenašel nic, co by mě naštvalo nebo by zanechalo negativní dojem. Google jednoduše vzal loňský model a vylepšil ho. Někteří ocení rychlejší procesor a také rychlejší zpracování AI operací.
Profi Res Zoom se sem tam může hodit, ale v podstatě na něj zapomenu, jelikož pracuje automaticky. Po fotografické stránce se nabízí jedna z nejlepších výbav, a to myslím i po softwarové stránce. Ze subjektivního používání mohu říci, že se nabízí o něco lepší výdrž na jedno nabití. Mobil lépe pracuje s výkonem, energii, nabíjením atd.
I tak Pixel 10 Pro je dražší zařízení a není vhodné pro každého. Pokud chcete mít vynikající fotky, dlouhou softwarovou podporu a odladěný systém, a k tomu třeba ještě megneticky uchytitelné příslušenství a nevadí vám cena, je tento kousek správnou volbou. Pokud aktuálně máte Pixel 9 Pro, není důvod přecházet na novější model. Pakliže máte cokoliv staršího, nebo chcete přejít od jiné značky, měli byste tento kousek zvážit.
Plusy
- lepší výdrž na jedno nabití
- rychlejší procesor
- fotografické možnosti
Mínusy
- vyšší cena
- odebrání reverzního bezdrátového nabíjení
