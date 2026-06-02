Novinka Motorola Edge 2026: Kompaktní, odolná a s ambicemi na víc

Motorola si rozhodně nechce dát pauzu. Sotva nedávno jsme zde měli nové modely Edge, tak dnes přichází s dalším přírůstkem v podobě Motorola Edge 2026.
Slušná střední třída
Novinka Motorola Edge 2026 zapadne do střední třídy, ale to ještě není nic špatného. Na dnešní dobu možná některé trochu zklame kapacita baterie, ale ještě nedávno bylo 5000 mAh standardem. Součástí je 60W nabíjení a dokonce se našlo místo pro bezdrátovou technologii. Displej má vyšší rozlišení, obnovovací frekvenci a jas dosahuje až na 5200 nitů.
Fotografická výbava také vypadá dobře. Na zadní straně je sestava 50+50+10 MPx, přičemž poslední snímač je periskopický s trojnásobným zoomem. Hlavní má i optickou stabilizaci obrazu. Potěší i certifikace MIL STD-810H, IP68 a IP69, takže jen tak něco nezničí tento kousek.
Šetřilo se na jednom místě. Motorola Edge 2026 je vybaven procesorem Dimensity 7450 z dubna tohoto roku. Jinak se jedná o zajímavou sestav v relativně kompaktním balení. Cena smartphonu je nastavena na cca 12 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy a jestli se objeví na evropském trhu, si musíme počkat.
Specifikace Motorola Edge 2026
- displej: 6,3 palců, 1,5K OLED, HDR10+, 120 Hz, jas až 5200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 7450 (4 nm, osmijádrový, 2 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55), Mali-G615 MC2 GPU
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, OIS, 4K video)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, makro režim)
- 10 Mpx (teleobjektiv, 3x zoom)
- přední: 50 Mpx (4K video)
- MIL STD-810H, IP68 + IP69
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, Dolby Atmos, USB Type-C Audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5,4, GPS, USB-C
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 60W rychlé nabíjení, 15W TurboPower bezdrátové nabíjení
