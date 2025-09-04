Tarif s neomezenými daty pod 500 Kč bez závazku KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tarif s neomezenými daty pod 500 Kč bez závazku
2025-09-03T18:24:21+02:00
• 4. 9. 2025#Mobilní operátoři

Společnost NejPřipojení.cz představuje přehlednou a flexibilní nabídku mobilních služeb, která stojí na třech pilířích – všechny bez jakéhokoliv smluvního závazku. Ať už hledáte základní datový balíček nebo naprostou svobodu, nabídka má řešení. Tou nejžádanější variantou je tarif s neomezenými daty.

Vrchol nabídky: Neomezená data za 499 Kč

Pro zákazníky, kteří se nechtějí nijak omezovat, je určen hlavní tarif v portfoliu. S cenou od 499 Kč měsíčně nabízí skutečnou bezstarostnost: neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS zprávy a především neomezený objem dat s rychlostí až 10 Mbps Tento balíček je ideální pro každého, kdo aktivně využívá internet v mobilu pro práci i zábavu – od streamování videí a hudby až po videohovory a používání sociálních sítí.

Gemini Generated Image xbbn2kxbbn2kxbbn 2640x1485x

Chytré alternativy pro kontrolu nad výdaji

Pro ty, kteří neomezená data plně nevyužijí, ale přesto chtějí neomezeně volat a psát, jsou připraveny dvě cenově velmi výhodné alternativy:

  • Tarif s 10 GB dat: Za pouhých 397 Kč měsíčně získáte kromě neomezeného volání a SMS i štědrý balíček 10 GB dat, který pohodlně vystačí většině uživatelů na celý měsíc.
  • Základní tarif s 3 GB dat: Pro nenáročné uživatele nebo jako skvělý tarif pro děti je v nabídce varianta s 3 GB dat za cenu 363 Kč měsíčně. I zde je samozřejmostí neomezené volání a SMS.

Klíčovou výhodou celé nabídky zůstává fakt, že ani jeden z tarifů nevyžaduje podpis smlouvy na dobu určitou. Celou nabídku najdete na nejpripojeni.cz.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

