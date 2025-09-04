Tarif s neomezenými daty pod 500 Kč bez závazku

Společnost NejPřipojení.cz představuje přehlednou a flexibilní nabídku mobilních služeb, která stojí na třech pilířích – všechny bez jakéhokoliv smluvního závazku. Ať už hledáte základní datový balíček nebo naprostou svobodu, nabídka má řešení. Tou nejžádanější variantou je tarif s neomezenými daty.
Vrchol nabídky: Neomezená data za 499 Kč
Pro zákazníky, kteří se nechtějí nijak omezovat, je určen hlavní tarif v portfoliu. S cenou od 499 Kč měsíčně nabízí skutečnou bezstarostnost: neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS zprávy a především neomezený objem dat s rychlostí až 10 Mbps Tento balíček je ideální pro každého, kdo aktivně využívá internet v mobilu pro práci i zábavu – od streamování videí a hudby až po videohovory a používání sociálních sítí.
Chytré alternativy pro kontrolu nad výdaji
Pro ty, kteří neomezená data plně nevyužijí, ale přesto chtějí neomezeně volat a psát, jsou připraveny dvě cenově velmi výhodné alternativy:
- Tarif s 10 GB dat: Za pouhých 397 Kč měsíčně získáte kromě neomezeného volání a SMS i štědrý balíček 10 GB dat, který pohodlně vystačí většině uživatelů na celý měsíc.
- Základní tarif s 3 GB dat: Pro nenáročné uživatele nebo jako skvělý tarif pro děti je v nabídce varianta s 3 GB dat za cenu 363 Kč měsíčně. I zde je samozřejmostí neomezené volání a SMS.
Klíčovou výhodou celé nabídky zůstává fakt, že ani jeden z tarifů nevyžaduje podpis smlouvy na dobu určitou. Celou nabídku najdete na nejpripojeni.cz.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple nasazuje AI chatbota Asa pro školení zaměstnanců prodejen – má pomoci zlepšit prodej iPhonů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře