Otestovali jsme chytrou televizi Thomson Google TV QLED Pro

Značka Thomson nepatří těm nejvíce známých ve vodách chytrých televizí. Tam vládnou především osvědčení matadoři jako Samsung, Sony, LG další a o to víc jsme byli zvědaví na to, co zajímavého v tomto segmentu může nabídnout. Přitom se ale jedná o značku s bohatou historií, která čítá úctyhodných více než 130 let existence. V poslední době se Thomson zaměřuje především na OLED a QLED chytré televize a chytrá zařízení. My jsme měli možnost vyzkoušet jeden z cenově dostupných kousků, kterým je chytrá televizeThomson Google TV QLED Pro.
Thomson QLED Google TV, oku lahodící obraz
Tento model patří do segmentu cenové dostupných televizí, které za cenu něco kolem 12 tisíc nabídne nabízí velice slušnou výbavu a některé parametry, které bychom u konkurence v této cenové kategorii jen těžko hledali. Jedním z takových je 120Hz obnovovací frekvence, která je u této cenové hladiny spíše vzácností a je doménu dražších modelů mnohdy přesahujících cenu 20-30 tisíc korun.
Díky 120Hz obnovovací frekvenci (výrobce uvádí až 144 Hz) je obraz mnohem plynulejší, což mohu potvrdit z praxe. Televize rovněž díky QLED technologii nabízí opravdu čistý a ostrý obraz, který oceníte především při sledování videí ve 4K rozlišení. Demo videa na Youtube, které jsem si na televizi pouštěl, stejně tak filmy ze streamovacích služeb, byla opravdu lahůdka sledovat.
Je zde samozřejmě jisté omezení v tom ohledu, že se stále jedná o zobrazovací panel, který nenabízí úplně ty vlajkové parametry. Jisté limity jsou například patrné při bočním pozorovacím úhlu, kdy například bílá barva přechází do odstínu růžové. Celkově ale dle mého názoru Thomson nabízí opravdu skvělé podání obrazu, který bude pro naprostou většinu diváků, špičkový. Dojem z obrazu podtrhuje relativně tenký rám po celém obvodu.
Za kvalitu zobrazovacího panelu se tato TV rozhodně stydět nemusí a je to jedním z lákadel, na které by mohlo mnoho potenciálních zákazníků slyšet. Tím ale triumfy této chytré televize nekončí. Určitě bych chtěl vyzdvihnout i zvuk o který se starají dva 10W reproduktory s podporou prostorového zvuku Dolby Vision Atmos. Reproduktory opravdu nejsou žádnými „šidítky“, na 50% výkon už je zvuk tak silný a hlasitý, že to dál už radši nechcete zkoušet. I na nejvyšší hlasitost ale reproduktor drží a není z něj slyšet žádné chrastění, či jiné nelibé zvuky, které se často začínají projevovat prvky vysoké hlasitosti. Takže i zde za mne velké plus.
Mezi další pozitivní věci, které jsem u této televize vnímal, je ovladač, konkrétně pak jeho podsvícení klávesnice. Taková maličkost, která opravdu potěší obzvlášť, pokud sledujete televizi večer při zhasnutém světle a u standardních ovladačů hledáte to správné tlačítko.
Zde jsou všechny klávesnice podsvícené, takže nemůžete sáhnout vedle. Skvělé je i hlasové ovládání TV skrze vestavěný mikrofon v ovladači a integrovanému Google Assistant.
Co se týče instalace po vybalení televize, tak tady asi nemusím příliš sáhodlouze cokoliv popisovat. V balení nalezneme příslušenství v podobě napájecího kabelu, „cinch“ kabelů, samotného ovladače, stojanu a montážních šroubků. Televize se instaluje na středový otočný podstavec, který je z mého pohledu rozhodně lepší, než umístění na dvě nožičky. Pokud chcete televizi umístit na nějaký užší kus nábytku, je sdový podstavec ideální řešení.
Televize je samozřejmě vybavena i přípravou na zadní straně pro instalaci na zeď pro držák se standardem VESA. V portové výbavě nechybí 4 HDMI porty, síťový optický a RJ45, dále 2 USB 2.0 a jeden USB 3.0 port. K dispozici jsou rovněž port pro připojení sluchátek a audio vstup a samozřejmě konektory pro připojení anténního kabelu. Portovou výbavu pak uzavírá slot pro vložení CI dekódovacího modulu.
Tímto se pomalu dostáváme k srdci celé chytré TV, bez kterého by to byl jen kus hardware. To, co televizi Thomson oživuje, je integrovaný systém Android TV, nad kterým běží nadstavba Google TV, kterou můžete znát například z Chromecastu. Google TV není přímo operační systém ale pouze nadstavbou, či skinem. Nečekejte tedy žádný proprietární systém, kterými disponují například televize LG nebo Samsung. Google TV má jasně dané rozhraní, na které si ale poměrně lehce zvyknete.
Systém Google TV je potřeba aktivovat pomocí aplikace Google Home aplikace, k čemuž jsme vyzváni hned při prvním spuštění. Osobně vnímám tento krok jeho největší bolest, protože se mi televizi nepodařilo nastavit hned napoprvé, aplikace Google Home mi několikrát v průběhu hlásila, že se v televizi nepodařilo nastavit, a musel jsem celý proces absolvovat od začátku, ale nakonec se podařilo.
Během procesu instalace je nutné televizi připojit k síti Wi-Fi. Zde, z mě nepochopitelného důvodu, nešlo hned v začátku nakonfigurovat LAN připojení a bylo nabídnuto pouze bezdrátové připojení. Pro úspěšném dokončení instalačního procesu budete také potřebovat zadat údaje pro váš účet Google, případně přihlašovací údaje pro online služby, jako jsou Netflix, HBO a další, a potvrdit heslo pro pozdější konfiguraci a samozřejmě naladit programy.
Pokud úspěšně projdete celým procesem, na konci vás přivítá klasická domovská obrazovka systému Google TV. K samotnému systému Google TV asi není potřeba příliš mnoho vysvětlovat. Pokud si pořizujete televizi s Google TV, jak jsem již zmiňoval, nejedná se o software výrobce Thomson, ale samotného Googlu. Co je klíčové, jak tento software na televizi funguje. Za mne jedním slovem – dobře. Procházení systému působí svižně, neseká se, a to je skvělé. Častou bolestí levnějších Android TV je, že se systém často seká a prostředí je celkově pomalejší. V případě této televize jsem na žádný takový problém nenarazil.
Velkou výhodou je možnost propojení televize s aplikací Google TV, díky čemuž si můžete z mobilního telefonu udělat dálkový ovladač. Spárování je jednoduché a ovládání funguje na jedničku. Pokud bych měl hodnotit samotné menu pro ovládání funkcí televize, zde je to trochu složitější. Sami si musíte prostředí osahat, a ne vše bylo na první dobrou intuitivní. Například možnost organizace televizních kanálů, jejich seřazení není úplně hned v menu viditelné. Stejně tak programový průvodce pro mne působil poněkud nepřehledně. Naštěstí pomůže QR odkaz na přiložených brožurách. Ten stačí naskenovat, čímž se dostanete na stránky společnosti Thomson. Tam je třeba projít manuál. V něm je poměrně slušně popsáno vše, co televize umí, včetně nastavení jak Google TV, tak používání a orientace v menu a systému.
Co se týče spotřeby, výrobce uvádí energetickou třídu F, tedy tu nejhorší, ale to je poměrně standardem u většiny chytrých TV. Já jsem si na reálnou spotřebu posvítil trochu víc zblízka a televizi do sítě připojil přes chytrou zásuvku, která dokáže měřit spotřebu v reálném čase.
Při standardním zobrazení, spuštěném videu ve 4K měla televize okamžitou spotřebu zhruba 56 wattů, což je o téměř polovinu méně než například moje Android TV televize TCL, která si při běžném provozu vezme kolem 100 watů. Ve Stand-by režimu je pak spotřeba menší než 1 watt. Můžeme tedy říci, že televize Thomson i na svou energetickou třídu patří k těm úspornějším. Hodně však záleží na tom, jaký obrazový režim budete mít nastavený a na jakou úroveň bude nastavený jas.
Technické specifikace Thomson Google TV QLED Pro
Zobrazení
- uhlopříčka obrazovky: 50″ / 126 cm,
- technologie: Direct LED,
- obnovovací frekvence: 144 Hz,
- procesor: CA75@1.3 GHz + CA55@1.15 GHz,
- rozlišení: 3 840 × 2 160 (4K UHD),
- pozorovací úhel: 178° / 178°,
- barevná hloubka: 10 bitů (1 miliarda barev),
- podpora: Dolby Vision, HDR10,
- funkce: Adaptive Deinterlacing, Dynamic Noise Reduction, QLED.
Zvuk
- AV Stereo,
- výkon reproduktorů: 2×10 W,
- equalizer / balance,
- Dolby Atmos,
- Digital Surround,
Chytré funkce
- operační systém: Google TV™ (Android 11),
- HbbTV,
- Media Player,
- ovládání hlasem: Google Assistant,
- Chromecast built-in.
Připojení
- Wi-Fi (integrované),
- Bluetooth,
- HDMI: 2× 2.1 + 2× 2.0, podpora HDMI eARC a HDMI CEC,
- USB: 2× USB 2.0, 1× USB 3.0,
- S/PDIF (optický),
- AV IN,
- Ethernet (RJ-45),
- CI+ slot,
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2, HEVC/H.265,
- Satelitní podpora: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, Unicable I / II,
- výstup na sluchátka,
- obecné informace,
- energetická třída (SDR/HDR): F,
- spotřeba (kWh/1000h): 64 (SDR) / 65 (HDR),
- uchycení na zeď: VESA 200×200 (není součástí balení),
- stojan: centrální otočný,
- barva: černá,
- rozměry (bez stojanu): 1 111 × 75 × 643 mm,
- rozměry (se stojanem): 1 111 × 281 × 676 mm,
- rozměry balení: 1 210 × 142 × 763 mm,
- hmotnost: 13 kg (bez obalu) / 15,7 kg (s obalem).
Závěr
Co říci závěrem? Televize Thomson Google TV QLED Pro na mne udělala dojem. Ve své kategorii nabízí skvělý obraz, dobrý zvuk a svižný systém Android TV s nadstavbou Google TV. Při cenovce něco málo přes 12 tisíc korun se jedná o velmi povedený produkt, při jehož koupi rozhodně neuděláte chybu. Není toho mnoho, co by se dalo vytknout, ale pokud bych se měl zaměřit na to zásadní, pak jedině horší orientace v menu nastavení, kde budete více hledat, ale časem si člověk zvykne a nastavení již bude hračkou. Pokud se tedy poohlížíte po televizi s dobrým poměrem ceny a výkonu, je tento model ideální volbou a neměl by chybět v seznamu zařízení, mezi kterými se budete rozhodovat.
Pokud vás tento produkt zaujal, můžete jej zakoupit na stránkách společnosti Thomson, nebo v e-shopu Alza za cenu 12 690 Kč.
Za poskytnutí produktu k testu děkujeme společnosti Thomson.
O společnosti Thomson
Thomson, založený ve Francii v roce 1893, přináší již více než 130 let inovace do každodenního života. Díky významným příspěvkům k technologickým revolucím je značka vnímána jako skutečný průkopník, který se soustředí na to nejdůležitější – vyvíjet moderní technologie a zpřístupňovat je všem.
Věříme, že špičkové spotřebiče nemusejí být drahé. Naším cílem je nabídnout produkty, které jsou jednoduché, snadno použitelné a odpovídají skutečným potřebám. Proto sázíme na osvědčené technologie, které přinášejí spolehlivý obraz, zvuk a pohodlí domova.
S důrazem na kvalitu, užitečné inovace a spokojenost zákazníků chceme znovu definovat televizní zážitek – umožnit lidem tvořit vzpomínky, sdílet chvíle radosti a užívat si jednoduchost. Jako evropská značka rozumíme místním potřebám, naše televizory vyrábíme v Evropě a dbáme na vysokou kvalitu i šetrnost k životnímu prostředí.
Generace rodin důvěřují spolehlivosti Thomsonu, který je provází každodenním životem. Naším posláním je vytvářet produkty dostupné pro všechny – praktické, kvalitní a navržené tak, aby přinášely radost i pohodlí.
