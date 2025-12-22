Indikace používání GPS, úprava svítilny, navigační tlačítka: Novinky v Androidu 16

22. 12. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google pozměnil způsob aktualizace systému Android a již nečeká na jedno vydání za rok. Dle nově nastavené strategie zde budeme mít dvě aktualizace ročně, jedna se více zaměří na novinky pro uživatele, druhá pak na vylepšení a změny pro vývojáře. Zdá se, že výrobci na to již reagují, ale jen pozvolně. V rámci QPR verzí Androidu se objevují novinky i pro uživatele a nyní zde máme další nášup změn.

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Indikace využívání polohy

Už nyní Android zobrazuje ukazatel, pakliže nějaká aplikace využívá mikrofon nebo kameru. Nově se začne zobrazovat i využití pozičního systému, tedy přibude nová ikona do zelené indikace v horním pravém rohu. Po kliknutí na tento prvek se dozvíte, která aplikace přistupuje k poloze.

expandmygland 648x716x

Zdroj: phonearena

Snímky obrazovek

Vývojáři provedli jednu úpravu u pořizování snímku obrazovky. Nyní, pokud jste chtěli udělat dlouhý snímek, tak se uložil do zařízení společně i s jednoduchým, nebo spíše standardním. Nově se uloží jen ten dlouhý, původní se zahodí.

I animace

Některé novinky v Androidu 16 QPR 3 jsou subtilní, jako například upravená animace pro otevření složky. Primárně bude novinka jen pro Pixely, ale teoreticky se může objevit i u některých mobilů.

ezgif 37e8649d71c4be46 203x360x

Zdroj: androidheadlines

Odebrání widgetu

Google natvrdo dal do svého launcheru widget nazvaný At a Glance a nebylo možné se jej zbavit. To se nyní mění a uživatelé si ho budou moci skrýt. Jedná se sice o drobnost, ale díky tomu není nutné sahat po alternativě, případně ho trpět, pakliže není vhodný pro uživatele.

Android 16 QPR3 Beta 1 changes 9to5Google 1 (1) 868x975x

Zdroj: androidheadlines

Síla svítilny

Co někteří výrobci mají roky, tak Google až nyní přidává funkci pro nastavení síly svítilny, tedy regulaci jasu u zadní LED. Je samozřejmě otázkou, jak se tato novinka dostane i k dalším výrobcům, jestli vůbec. Minimálně je zde podpora na úrovni systému a výrobci mají snazší cestu.

Android 16 QPR3 Beta 1 changes 9to5Google 5 871x975x

Zdroj: androidheadlines

Úprava dlaždic

Vývojáři si pohráli i úpravou dlaždic, tedy spíše s upořádáním prvků. Primárně se nyní nabídne spíše modifikace velikosti, až na vyžádání možnost odebrání. Došlo k přesunutí i textů.

Android 16 QPR3 Beta 1 changes 9to5Google 3 871x974x

Zdroj: androidheadlines

Tlačítka

Google se zaměřil i na úpravu navigačních tlačítek. Nově je zde navíc volba s opačným pořadím. Toto si řeší mnozí výrobci vlastní úpravou, ale nově nebudou muset vynakládat úsilí na tuto změnu, pokud budou chtít.

Android 16 QPR3 Beta 1 changes 9to5Google 4 870x963x

Zdroj: androidheadlines

Zdroje: 9to5google.com, 9to5google.com, androidpolice.com, phonearena.com, androidheadlines.com

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

