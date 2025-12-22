Indikace používání GPS, úprava svítilny, navigační tlačítka: Novinky v Androidu 16

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google pozměnil způsob aktualizace systému Android a již nečeká na jedno vydání za rok. Dle nově nastavené strategie zde budeme mít dvě aktualizace ročně, jedna se více zaměří na novinky pro uživatele, druhá pak na vylepšení a změny pro vývojáře. Zdá se, že výrobci na to již reagují, ale jen pozvolně. V rámci QPR verzí Androidu se objevují novinky i pro uživatele a nyní zde máme další nášup změn.
Indikace využívání polohy
Už nyní Android zobrazuje ukazatel, pakliže nějaká aplikace využívá mikrofon nebo kameru. Nově se začne zobrazovat i využití pozičního systému, tedy přibude nová ikona do zelené indikace v horním pravém rohu. Po kliknutí na tento prvek se dozvíte, která aplikace přistupuje k poloze.
Snímky obrazovek
Vývojáři provedli jednu úpravu u pořizování snímku obrazovky. Nyní, pokud jste chtěli udělat dlouhý snímek, tak se uložil do zařízení společně i s jednoduchým, nebo spíše standardním. Nově se uloží jen ten dlouhý, původní se zahodí.
I animace
Některé novinky v Androidu 16 QPR 3 jsou subtilní, jako například upravená animace pro otevření složky. Primárně bude novinka jen pro Pixely, ale teoreticky se může objevit i u některých mobilů.
Zdroj: androidheadlines
Odebrání widgetu
Google natvrdo dal do svého launcheru widget nazvaný At a Glance a nebylo možné se jej zbavit. To se nyní mění a uživatelé si ho budou moci skrýt. Jedná se sice o drobnost, ale díky tomu není nutné sahat po alternativě, případně ho trpět, pakliže není vhodný pro uživatele.
Síla svítilny
Co někteří výrobci mají roky, tak Google až nyní přidává funkci pro nastavení síly svítilny, tedy regulaci jasu u zadní LED. Je samozřejmě otázkou, jak se tato novinka dostane i k dalším výrobcům, jestli vůbec. Minimálně je zde podpora na úrovni systému a výrobci mají snazší cestu.
Úprava dlaždic
Vývojáři si pohráli i úpravou dlaždic, tedy spíše s upořádáním prvků. Primárně se nyní nabídne spíše modifikace velikosti, až na vyžádání možnost odebrání. Došlo k přesunutí i textů.
Tlačítka
Google se zaměřil i na úpravu navigačních tlačítek. Nově je zde navíc volba s opačným pořadím. Toto si řeší mnozí výrobci vlastní úpravou, ale nově nebudou muset vynakládat úsilí na tuto změnu, pokud budou chtít.
Zdroje: 9to5google.com, 9to5google.com, androidpolice.com, phonearena.com, androidheadlines.com
