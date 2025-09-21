Recenze Samsung Galaxy Watch 8 – stylový design a nálož funkcí všeho druhu

Zdroj: Dotekománie
Svůj nejnovější přírůstek do rodiny chytrých hodinek, Galaxy Watch 8, představil jihokorejský gigant Samsung 9. července. Hned od představení bylo jasné, že Watch 8 prošly slušnou změnou od designu až po jejich funkce. Změny se však pořádně ukázaly až při jejich testování.
K dispozici jsem měl 44 milimetrové provedení ve stříbrné barvě a po více než dvou týdnech testování musím říct, že jsem byl příjemně překvapen. Jaké nové funkce v hodinkách najdete, kolik vydrží na jedno nabití a co mě naštvalo?
Design a pohodlí
Po stránce designu jsou již od prvního pohledu Galaxy Watch 8 velmi odlišné od předchozí generace. S klasickým kruhovým designem totiž jihokorejský gigant skončil a u nové generace chytrých hodinek přichází s kombinací kruhového a čtvercového tvaru pouzdra hodinek, která bývá označována jako „squircle“.
Inspirace modelem Galaxy Watch Ultra je více než jasná. Samsungu se tak konečně podařilo přinést moderně vypadající vzhled, který působí elegantně a zároveň robustně. Tělo hodinek je lehké, váží 34 gramů a tloušťka pouhých 8,6 milimetru zaručuje pohodlnost při celodenním nošení. Systém Dynamic Lug rovněž zaručuje komfort při nošení a snadnou výměnu pásků.
Dvě tlačítka na boku hodinek působí díky svému nízkému profilu minimalisticky. Zároveň si však stále udržují perfektní hmatatelnost. Na druhé straně pouzdra se se pak nachází diskrétní mikrofon.
Displej a ovládání
Galaxy Watch 8 lákají i svým displejem. Disponují totiž Super AMOLED panelem o velikosti 1,5 palce a rozlišením 480 x 480 pixelů. Jas dosahuje velmi příjemných 3000 nitů, což poznáte už na první pohled. Za celé testování jsem se nedostal do situace, kdy by byl displej jen trochu hůře čitelný, a to jsem hodinky podrobil i sportovním aktivitám na přímém letním slunci.
Obnovovací frekvence displeje je 60 Hz a zajišťuje tak opravdu plynulé animace. Ovládání probíhá kombinací dvou fyzických tlačítek na boku pouzdra hodinek a dotykového displeje. Celkově je velmi rychlé a intuitivní. V hodinkách tak zkrátka vše najdete „na první dobrou“.
Funkce
Nové Watch 8 jsou nabité funkcemi, které uspokojují jak běžné uživatele, tak sportovce a příznivce zdravého životního stylu. Základní funkce, jako je podpora notifikací, správa hovorů, přehrávání hudby či podpora plateb skrze NFC, jsou u chytrých hodinek už dávno samozřejmostí. Galaxy Watch 8 ale funkcionalitu posouvají na další úroveň díky intuitivnímu prostředí od Samsungu Wear OS a podpory Gemini.
Kromě standardních funkcí přinášejí hodinky pokročilé zdravotní i fitness nástroje. Mezi ně patří měření srdečního tepu, sledování spánku, měření saturace kyslíku v krvi i EKG. Hodinky navíc umožňují i měření krevního tlaku díky novému PPG snímači, který odhaduje systolický i diastolický tlak (nejprve je však potřeba hodinky kalibrovat za pomoci klasického tlakoměru).
Mimo tyto funkce jihokorejská společnost hodinky vybavila i řadou tzv. experimentálních funkcí. Hodinky tak disponují schopností měřit složení těla díky bioelektrické impedanční metodě, ale naměří třeba i množství antioxidantů v krvi či zanalyzují vaše metabolické zdraví.
Pro sportovce je k dispozici více než 100 různých profilů aktivit. Přesnost jejich měření pak zaručuje podpora systémů GPS, Glonass, Beidou i Galileo. Rozhodně potěší i nový „trenér běhu“. Ten je sice stále v betaverzi, ale dle mých zkušeností funguje skvěle.
Výdrž baterie
Výdrž baterie je bohužel jednou stránkou hodinek, která mě prostě zklamala. Argument, že nové Galaxy Watch 8 vydrží déle než jejich konkurence od Applu je sice pravdivý, ale stále nedostatečný. Oficiální čísla Samsungu uvádí výdrž baterie až 40 hodin při vypnutém režimu displeje „always-on“, nicméně realita se v testu ukázala trochu jinak.
Věřím, že by hodinky takovýto čas na zápěstí skutečně mohly vydržet. To byste se jich ale nemohli ani dotknout. Při standardním používání včetně sledování spánku, občasných notifikací či chvíli sledování GPS se mi podařilo dosáhnout na výdrž okolo 22 hodin.
Stále je však potřeba uvést, že oproti předchozí generaci jihokorejská společnost kapacitu baterie zvětšila. Na vícedenní výdrž to ale pořád nestačí. Preference ohledně nabíjení se nicméně liší, a tak pokud vám každodenní nabíjení nevadí, nenechte se odradit.
Specifikace Samsung Galaxy Watch 8:
- displej: 1,5 palce Super AMOLED, 480 x 480 pixelů
- operační systém: Wear OS
- baterie: 435 mAh, až 40 hodin
- paměť: 2 GB RAM, 32 GB úložiště
- konektivita: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi
- senzory: Akcelerometr, Barometr, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Elektrický senzor srdeční aktivity, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Infračervený snímač teploty, Světelný senzor, Optický snímač tepové frekvence
- voděodolnost: 5 ATM
- rozměry a hmotnost: 46 x 43,7 x 8,6 mm, 34 g
- cena: 10 290 korun českých
Závěrečné hodnocení
Samsung Galaxy Watch 8 jsou bezpochyby jedněmi z nejlepších chytrých hodinek pro uživatele Androidu. Nový design, nádherný Super AMOLED displej i pokročilé zdravotní a fitness funkce dělají z Galaxy Watch 8 perfektní nástroj pro každodenní použití. Od kanceláře po posilovnu dokáží pomoct snad ve všem, co vás napadne.
Jako velké plus vnímám i integraci Gemini. Lehce mě však zklamala krátká výdrž baterie, kvůli které vyžadovaly hodinky každodenní nabíjení. Pokud však hledáte stylové, lehké hodinky s množstvím funkcí a krátká výdrž baterie vám nevadí, Galaxy Watch 8 jsou skvělou volbou.
Klady
- moderní design
- krásný Super AMOLED displej
- obrovská porce funkcí
Zápory
- slabší výdrž baterie
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chytré hodinky nově v obchodech – Apple hodinky, Garmin, Amazfit
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře