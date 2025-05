To nej z uplynulého týdne #20 – Xiaomi procesor, Google novinky, CarPlay Ultra a další

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.

Alcatel se vrátí, chystá se Alcatel V3 Ultra

Před měsícem se objevily informace, že by se měla vrátit značka Alcatel. Konkrétně se bude jednat minimálně o model Alcatel V3 Ultra, jak zveřejnil Madhav Sheth, zakladatel Alcatel India. Ten mimo jiné dříve stál za značkami jako Realme a pracoval pro Oppo a Honor. Alcatel vstoupí na trh skrze indický trh, kde se pokusí uspět. Pokud to vyjde, je zde možnost, že by se Alcatel opět vrátil na globální trh. Zde stačí připomenout, že právě Realme bylo prvně jen pro indický trh a až následně se dostalo na další trhy. [pokračování článku]

Vychází iOS 18.5 – přináší podporu satelitního připojení na iPhony 13

Na konci března Apple vydal iOS 18.4, kde hlavně láká na Apple Intelligenci, ale realita je trochu strohá. Dnes zde máme novou verzi, která nese označení iOS 18.5. [pokračování článku]

Samsung Galaxy S25 Edge oficiálně, chlubí se tloušťkou 5,8 mm

Samsung se letos netajil podobou nového modelu v rámci série Galaxy S. Až nyní došlo na kompletní představení Samsung Galaxy S25 Edge. Bohužel se potvrdily některé spekulace. [pokračování článku]

Asi můžete zapomenout na nové Xperie od Sony

Dnes v nočních hodinách došlo na uvedení nejnovějšího top modelu od Sony, Sony Xperia 1 VII. Občas se stane, že firma následně postupně zveřejňuje informace o dostupnosti. Ostatně některé firmy klidně počkají s uvedením na některé trhy i několik měsíců. Zdálo se nám, že to bude i případ Xperia 1 VII, ale nakonec je situace zcela jiná. [pokračování článku]

Apple zvažuje integraci Perplexity a dalších AI vyhledávačů do Safari

Apple podle vyjádření jednoho ze svých nejvyšších představitelů plánuje v příštím roce přinést do Safari nové možnosti vyhledávání založené na umělé inteligenci. Oznámení zaznělo během soudního řízení, které odhalilo nejen finanční detaily spolupráce s Googlem, ale i možné budoucí směřování technologického giganta z Cupertina. [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Beta 4.1

Jak jsme předpokládali, tak zde máme Android 16 beta 4.1, tedy verzi opravující objevené chyby. Tentokrát je jich trochu více. Například se podařilo vyřešit komplikace s haptickou odezvou, natáčení videa na teleobjektiv, indikaci používání mikrofonu, nadměrné čerpání energie a mnohé problémy při spouštění aplikací, případně jejich zobrazování. Stabilní verze bude k dispozici již v červnu na modely Pixel 6 a novější, přičemž Samsung začne s aktualizacemi dokonce v červenci. [pokračování článku]

OnePlus Pad 2 Pro představen, ale úplně nový není

OnePlus začínalo jako malá společnost, která se postupně vyprofilovala do pozice výrobce výkonných zařízení, ale to je už minulostí. Dnes plní úlohu subznačky firmy Oppo, což jde vidět každou chvíli. I dnes v rámci představení nového tabletu OnePlus Pad 2 Pro. [pokračování článku]

Dimensity 9400e je novinka pro vyšší střední třídu, nebo slabší top modely

Minulý rok byl uveden procesor Dimensity 9400 a až v dubnu jsme se dočkali lehce upravené verze Dimensity 9400+ s trochu lepším výkonem. I tak se spekulovalo, že bude představen ještě jeden model, Dimensity 9400e. Dnes jsme se dočkali představení právě tohoto procesoru a dle specifikací by se asi dalo říci, že se jedná o konkurenci pro Snapdragon 8s Gen 4. [pokračování článku]

Hodinky Amazfit Balance 2 představeny, mají GPS i NFC

Od uvedení původní hodinek Amazfit Balance uplynuly dva roky a nyní zde máme nástupce v podobě Amazfit Balance 2. Mají hlavně navázat svým designem a funkcemi. [pokračování článku]

Apple uvádí CarPlay Ultra, novou generaci pro auta a řidiče

Dříve platilo, že Apple představí novinku a hned jde do prodeje nebo k uživatelům. Někdy došlo ke zdržení pár týdnů nebo měsíců, ale v tomto případě je to několik let. Jde o CarPlay Ultra, tedy vyšší a hlavně další generaci CarPlay. Skoro by se dalo říci, že by se mohlo jednat skoro o konkurenci pro Android Automotive, ale není tomu tak. Jde jen o CarPlay s pokročilejšími možnostmi. [pokračování článku]

Huawei představil Watch Fit 4 a Watch Fit 4 Pro – alternativu k Apple Watch

Huawei dnes kromě dražšího modelu Huawei Watch 5 představil také dostupnější modely řady FIT. Zatímco dražší model jsme již plně otestovali a recenzi si můžete přečíst zde, levnější se k nám zatím nedostal. Navzdory tomu jsme si nové hodinky Huawei Watch Fit 4 a Fit 4 Pro osahali. Pojďme se podívat, co je nového. [pokračování článku]

Xiaomi potvrzuje XRING 01, nový procesor s 8 jádry

Xiaomi dnes potvrdilo existenci vlastního procesoru, který nese označení XRING 01. Není to ale první pokus tohoto výrobce mobilů. Už v roce 2017 jsme se dočkali Xiaomi Surge S1, ale nejednalo se o nějak výkonný model. Sice se spekulovalo o druhé generaci, ale ta v podstatě nepřišla. Xiaomi si tak dalo pauzu a pokračovalo ve vývoji. Až nyní je procesor připraven, aspoň podle CEO. [pokračování článku]

Snapdragon 7 Gen 4 je nový procesor pro vyšší střední třídu

Qualcomm nedávno uvedl nový procesor Snapdragon 8s Gen 4, která bude asi na nějakou dobu jediný z této série s označením Gen 4. Nyní zde ale máme Snapdragon 7 Gen 4, tedy nástupce Snapdragon 7 Gen 3, Snapdragon 7s Gen 3 a Snapdragon 7+ Gen 3. [pokračování článku]

Google přidává prvky snadnějšího používání Androidu, Chromu a dalších

Ne každá funkce musí být revoluční, případně zcela nová. Někdy je vhodnější, když ty stávající se stanou přístupnější i pro uživatele, kteří mají nějaký hendikep. Nedávno jsme vás informovali o některých novinkách, ale dnes zde máme další várku pro nejrůznější funkce a části ekosystému Googlu. [pokračování článku]

Meizu představilo Note 16 a Note 16 Pro

Značka Meizu si prošla takovým menším restartem. Sice bylo uvedeno, že končí s mobilními telefony a hlavně se zaměří na AI, tak nakonec pokračuje v segmentu smartphonu, ale není to jediné zacílení této firmy. Věnuje se širšímu portfoliu produktů. I tak zde dnes máme dva nové mobily Note 16 a Note 16 Pro. [pokračování článku]

Acer představuje tablety Iconia Tab V11 a Iconia Tab V12

Po nějaké době zde máme novinky od společnosti Acer se systémem Android. Sice se společnost vrací na trh s telefony Super ZX a ZX Pro, ale ty nejsou určeny zatím pro náš trh. Místo toho zde máme nové tablety. [pokračování článku]

Oukitel uvádí odolný telefon WP300 s modulárními doplňky

Jeden z nejznámějších výrobců odolných telefonů přináší doslova revoluční produkt, který doposud patrně nikdo neměl možnost spatřit na trhu. Čínská firma Oukitel si připravila telefon s označením WP300 a ten v sobě nabízí rovnou dva modulární prvky. Jeden je v podobě přenosné svítilny, zatímco druhý modul plní funkcí chytrého náramku s integrovaným sluchátkem. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #19 – přístupové klíče, Huawei, 100 Zeros, Orb Mini a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #20 – Xiaomi procesor, Google novinky, CarPlay Ultra a další

Předchozí článek Zprávy Google dostanou zmínky uživatelů Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik byste byli ochotni dát za nový mobil? Do 5 000 Kč

5 000–10 000 Kč

10 000–20 000 Kč

Více než 20 000 Kč Nahrávání ... Nahrávání ...