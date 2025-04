Podcast: AI od Applu v EU? Je to složitější…

Apple Intelligence je konečně dostupná u nás v EU a my jsme neváhali ji vyzkoušet. Jaké jsou naše první dojmy? Co v tuto chvíli s aktuálním iOS 18.4 tato umělá inteligence od Apple umí? Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

