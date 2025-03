iOS 18.4 je k dispozici, přináší hlavně Apple Intelligenci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zatímco v minulosti Apple vydával dodatečné aktualizace k operačnímu systému bez nějakého většího povšimnutí nebo pozornosti, tak nyní je tomu jinak. Nejde totiž jen o vylepšení, optimalizaci nebo opravu. Mnohdy jsou součástí důležité novinky. Ne vždy jsou ale určeny pro všechny země.

iOS 18.4

Hlavní novinkou je rozšíření Apple Intelligence, ale nečekejte, že by došlo k rozšíření o češtinu. Útěchou může být to, že dochází k rozšíření do EU. Nově se nabízí lokalizace do francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny (Brazílie), španělštiny, japonštiny, korejštiny a čínštiny (zjednodušená), včetně tedy některých variant angličtiny. Zde je ale nutné připomenout, že mnozí čekali na vylepšenou Siri, ale ta nabírá zpoždění.

Některé potěší možnost nastavení defaultní navigační aplikace, ale jak se ukazuje, zatím se nabízí jen Google Mapy, ale to se může rychle změnit. Nesmělo se zapomenout na nové emoji, ale podstatnější je rozšíření pro CarPlay, kde nově jde využívat i sportovní aplikace pro zobrazení aktuálních výsledků zápasů.

Některé funkce ale budou evidentně omezené vzhledem k využívání AI. Nabízí se například prioritní notifikace, kde systém rozhoduje, co by mělo být důležité. Vylepšena byla i aplikace News+. Nabízí se speciální režim pro recepty při vaření, s čímž je spojena i nová sekce pro jídlo.

V aplikaci Fotky jsou k dispozici nové filtry nebo možnost přeuspořádání. Je zde i nová možnost pro zrušení zobrazování naposledy viděných nebo sdílených kolekcí. Vylepšení jsou ale i v jiných částech aplikací či systému. Například AppStore obsahuje uživatelské souhrny recenzí, případně vylepšené stahování, kdy ani po přerušení nedochází následně k opětovnému stahování od začátku. Aplikace si pamatuje rozpracovanou práci.

Hlavní novinkou je tedy Apple Intelligence, ale vzhledem k omezené podpoře ji asi jen tak každý uživatel nevyužije.

