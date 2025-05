Apple uvádí CarPlay Ultra, novou generaci pro auta a řidiče

Zdroj: Apple

Dříve platilo, že Apple představí novinku a hned jde do prodeje nebo k uživatelům. Někdy došlo ke zdržení pár týdnů nebo měsíců, ale v tomto případě je to několik let. Jde o CarPlay Ultra, tedy vyšší a hlavně další generaci CarPlay. Skoro by se dalo říci, že by se mohlo jednat skoro o konkurenci pro Android Automotive, ale není tomu tak. Jde jen o CarPlay s pokročilejšími možnostmi.

CarPlay Ultra

V základu se zde nabízí všechny funkce základní verze CarPlay, ale u CarPlay Ultra jde hlavně o hlubší integraci s vozidlem, tedy s jeho systémem. Navíc umí využívat všechny obrazovky, nebo je lepší říci, že umí využívat více obrazovek v autě. Nejzajímavější na tom ale je fakt, že se jednoduše nepřenese design Applu do auta. Společnost spolupracovala úzce s výrobci a CarPlay Ultra nabízí brandovaný design, takže se bude prostředí lišit podle automobilky.

Vše je zde v podstatě poháněno iPhonem, takže se bez něj neobejdete. Celé prostředí je tak lépe propojené a v podstatě se nabízí prvky z CarPlay a ze samotného auta. V této nadstavbě jsou také možnosti ovládání klimatizace a zobrazování dat z auta.

Je zde samozřejmě pár podmínek. V tuto chvíli je CarPlay Ultra dostupné jen v USA a v Kanadě. Navíc je nutné mít minimálně iPhone 12 s iOS 18.5 a také podporované auto od Aston Martin. Právě tato značka jako první přináší tuto podporu, ale jen u modelů:

Aston Martin DB12 Coupe and DB12 Volante

Aston Martin New Vantage Coupe and Vantage Roadster

Aston Martin Vanquish Coupe and Vanquish Volante

Aston Martin DX707

Aston Martin DBX S

Už nyní ale víme, že novinku přinesou automobilky jako Hyundai, Kia a Genesis. Celkově se dá ale říci, že touto verzí chce Apple nabídnout něco víc a hlavně využít více možnosti nových aut. Google ale již nyní pracuje na širší podpoře nejrůznějších funkcí, jako je třeba ovládání klimatizace a podobně.

